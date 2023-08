ดัชเชสเมแกนสู่วัย 42 ว้าเหว่สุดๆ ‘บัคกิงแฮม’ ตัดเยื่อใยหมดจด ชาวเซเลบตีชิ่ง เธอจ่อจะย้ายบ้าน & ดูว่าจะทำกินด้วยโฆษณาแฝง!!

แต่ก็ใช่ค่ะ หนังสือเล่มนี้ย้อนกลับเข้าใส่ดิฉัน

โดยมีเพื่อนสาวรุ่นเก่าแก่ชาวอังกฤษที่ทำงานให้ดัชเชสในด้านประชาสัมพันธ์และดีลกับสื่อมวลชน แต่ไม่มีสหายเซเลบริตีอยู่ในกลุ่มนี้

แต่ปัญหาคือพระสวามีแฮร์รี ผู้ทรงหึงหวงพระชายาอย่างยิ่งยวด น่าจะไม่ให้ไฟเขียวอย่างเด็ดขาด

ภายหลังที่เจ้าชายแฮร์รี พระโอรสกษัตริย์ชาร์ลส์ออกพระอาการโจ่งแจ้งว่า ทรงไม่แฮปปีหนักมากตลอดเวลาที่ประทับอยู่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพ.ค.ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะปิดฉากเรื่องเรื้อรังระหว่างพระองค์กับสำนักพระราชวังบัคกิงแฮม ก็ถูกเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ ยุติภาวะค้างคาเสียทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกเลิกสิทธิของเจ้าชายแฮร์รีในการครอบครองพระตำหนักฟร็อกมอร์ คอตเทจ ได้ผ่านทุกขั้นตอนการเคลียร์ ทุกสิ่งอย่างจบสนิทรวดเร็ว รวมทั้งค่าชดเชยทั้งปวง โดยไม่เหลือให้หวังว่าจะมีโอกาสใดๆ สำหรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์และในเวลาต่อมา เดอะซัน สื่อค่ายยักษ์ของอังกฤษจุดประเด็นแพลมข่าวว่าพระราชโอรสสุดท้องของคิงชาร์ลส์จะไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีรำลึกครบรอบหนึ่งปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนก.ย. ทั้งนี้ สื่อใหญ่น้อยอื่นๆ พากันขยี้ข่าวดังกล่าวนี้ พร้อมอธิบายนัยของเรื่องในฐานะของสัญญาณชัดเจนว่าเจ้าชายแฮร์รีและพระชายาเมแกนจะทรงเข้าไม่ถึงใจกลางแห่งพระราชวงศ์อังกฤษแล้วแต่ความเคลื่อนไหวที่โครมครามอย่างยิ่งคือ การถอดพระฐานันดรพระองค์เจ้า HRH ของปรินซ์แฮร์รีออกจากเว็บไซต์พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเดลิเมลออนไลน์อธิบายว่าคำนำหน้าพระนาม HRH ของพระสวามีแห่งดัชเชสเมแกน ถูกทิ้งคาไว้กว่าสามปีในลักษณะเหมือนเป็นความคลาดเคลื่อนซึ่งอยู่ระหว่างรอให้มีการปรับปรุงข้อมูล ทั้งที่ควรถูกอัปเดทไปพร้อมกันที่ HRH ของดัชเชสเมแกนถูกลบทิ้งเรียบร้อยเมื่อสามปีที่ผ่านมาพิเศษเหนืออื่นใด คือ การย้ายลำดับการวางข้อมูลของดัชเชสเมแกนกับปรินซ์แฮร์รีลงไปเกือบจะเป็นลำดับสุดท้าย โดยตามหลังพระญาติคือ HRH ปรินซ์เอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งเคนท์ เสด็จน้าของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทั้งนี้ จะมีเพียงปรินซ์แอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก ผู้อื้อฉาว ทรงอยู่ในลำดับปิดท้ายเหล่านี้เป็นความเสียหน้าสำหรับดัชเชสเมแกนซึ่งยากที่ใจจะคลี่คลายผู้สันทัดกรณีพากันชี้ นี่คือสัญญาณยืนยันว่าหลังจากที่ดัชเชสเมแกนและเจ้าชายแฮร์รีใช้คำบอกเล่าที่ปราศจากเครื่องพิสูจน์ ทำการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษซ้ำไปซ้ำมา นั้น ความพยายามของพระราชสำนักที่จะรอมชอมและฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ได้ถึงจุดยุติ ทั้งสองพระองค์ทรงถูกเท ถูกลอยแพ และทรงหลุดจากเวทีสูงสุดของพระราชตระกูลเป็นที่แน่นอนดังนั้น ความสำคัญของทั้งสองก็น่าจะเสื่อมถอย หมดคุณค่า และไร้คอนเทนต์ที่จะดึงดูดความสนใจของชาวอเมริกัน เดลิเมลออนไลน์รายงานเมื่อทรงตกกระป๋องขนาดนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจภายใต้แบรนด์เดอะซัสเซกซ์น่าจะหนักหนาสาหัสทีเดียว นักวิเคราะห์ชี้ประเด็นโดยให้เหตุผลว่าเมื่อปราศจากหัวโขนและปราศจากที่ยืนบนเวทีราชสำนัก ท่านผู้ชมอเมริกันที่ติดตามดรามาพระราชวงศ์อังกฤษอย่างงอมแงม จะหมดความสนใจในดัชเชสเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี ขณะที่เซเลบริตีทั้งปวงย่อมจะลดชั้นลดคุณค่าของทั้งสองพระองค์สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นคือ เมื่อแบรนด์เดอะซัสเซกซ์หมดพลังการตลาด ดีลธุรกิจที่คุยๆ กันอยู่ อาทิ ซูเปอร์ดีลกับยักษ์แฟชั่นค่ายดิออร์แห่งฝรั่งเศสน่าจะเดี้ยงไปหมด และค่ายเน็ตฟลิกซ์อาจจะตัดสินใจเททั้งสองพระองค์ แบบเดียวกับที่ค่ายสปอติฟายดำเนินการไปแล้วเมื่อทรงเผชิญกับแรงกดดันด้านรายได้ ควบคู่กับแรงกดดันทางสังคมที่กระทบโดยตรงต่อรายได้ ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์จึงทรงถูกฝ่ายต่างๆ จับตาว่าจะรับมือด้วยกลยุทธ์ใดบ้าง ล่าสุดนี้ เริ่มเห็นวี่แววแนวโน้มแล้ว เช่น อาจจะดูลู่ทางที่จะย้ายถิ่นฐานออกจากมอนเตซิโต และอาจจะเริ่มแอบๆ เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้า คือ อุปกรณ์คลายประสาทเพื่อหน้าใสอ่อนเยาว์ในบรรดาวิกฤติชีวิตต้อนรับเบิร์ธเดย์ปีที่ 42 ของดัชเชสเมแกน ซึ่งเต็มไปด้วยการ “ถูกเท” นั้น กรณีซูเปอร์ซุปตาร์เดวิด เบ็คแฮม และกรณีดาราเมกะสตาร์ฮอลลีวูด จอห์น ทราโวตา นับว่าอื้อฉาวเป็นที่สุดดัชเชสเมแกนแสนรักของปรินซ์แฮร์รีเริ่มต้นวัย 42 กะรัตในสภาพการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะเธอตกอยู่ในห้วงชีวิตที่ถูกเหล่าเซเลบริตีพากันตีชิ่ง แม้กระทั่งไปเดินเกมตีสนิทซุปตาร์ขาใหญ่เศรษฐีร้อยล้านแห่งฮอลลีวู้ด อันได้แก่ จอห์น ทราโวลตา ผู้ซึ่งเคยมีโมเมนต์งดงามกับปรินเซสไดอานา แต่ก็ปรากฏว่าแห้วสนิท และกลายเป็นการซ้ำเติมออนท็อปแก่ชะตาเศร้าที่ดัชเชสและปรินซ์ถูกซูเปอร์ซุปตาร์นาม เดวิด เบ็คแฮม ที่เคยสนิทสนมกันเนิ่นนาน ทำการ “เท” ด้วยความแค้นทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า จอห์น ทราโวลตา มีความประทับใจอันดีงามกับเจ้าหญิงไดอานา พระมารดาผู้ล่วงลับของปรินซ์แฮร์รี โดยในโอกาสที่เจ้าหญิงตามเสด็จเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งเวลส์ไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปี 1985 ทั้งสองพระองค์เสด็จร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่ทำเนียบขาวโดยประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนเป็นเจ้าภาพ และมีดาราคนดังมากมายได้รับเชิญเข้าร่วม เช่น จอห์น ทราโวลตา คลินต์ อีสต์วูด ทอม เซลเลค ฯลฯในโอกาสนั้น เจ้าหญิงทรงเต้นรำกับนักแสดงที่ฮอตที่สุดของยุคหลายเพลงนานกว่า 15 นาที รวมถึเเพลงสุดโปรดของมหาชนอย่างYou’re the One That I Want ซึ่งทราโวลตาให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนใภภายหลังว่า สิบห้านาทีนี้เป็นหนึ่งในช่วงชีวิตดันโดดเด่นอย่างยิ่ง เดอะซันรายงานดังนั้น จึงไม่น่าประหลาดใจที่วีวีไอพีแห่งฮอลลีวูดจะตอบรับคำเชิญจากพระโอรสของเจ้าหญิงไดอานา เพื่อคุยกันถึงภารกิจของอาร์ชเวลล์ แม้ว่าบรรดาเซเลบอเมริกันทยอยตีชิ่งจากลาอย่างไรก็ตาม การพบปะหารือระหว่างดยุกและดัชเชส กับทราโวลตาได้กลายเป็นมีตติงครั้งแรกและครั้งสุดท้าย หลังจากที่ดัชเชสออกปากขอสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง รอยัล รีลส์ สื่อหัวสีราชวงศ์ประเภทคลิปยูทูป รายงาน ดังนี้ขณะที่ซุปตาร์มหาเศรษฐีหลายร้อยล้านอย่างทราโวลตาสะสมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไว้ทั้งสิ้น 7 ลำ ด้านดยุกกับดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ก็มีกำหนดการจะบินไปเยอรมนีในภารกิจการกุศลของปรินซ์ คือ อำนวยการกิจกรรมแข่งขันกีฬาทหารบาดเจ็บพิการนานาชาติ อินวิคตัสเกมส์ ในเดือนก.ย. ด้วยเหตุนี้ ดัชเชสผู้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเท่านั้น (แม้พระสวามีผู้เป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษลำดับต้นๆ มาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปรับพระไลฟ์สไตล์ลงมาเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ในชั้นเฟิสต์คลาแล้วก็ตาม) จึงทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับการพบปะสนทนากันครั้งแรกแหล่งข่าวซึ่งใกล้ชิดกับ เดวิดและวิกตอเรีย เล่าว่าคนดังทั้งสี่โคจรมารู้จักกันเพราะทีมงานอาวุโสของเดวิดที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรเป็นเพื่อนกับ มาร์คัส แอนเดอร์สัน บิ๊กบอสฝ่ายสมาชิกของสโมสรโซโหเฮาส์ ซึ่งช่วยจัดนัดหมายให้นางเมแกน มาร์เคิล นักแสดงซีรีส์ Suits ได้เดทกับปรินซ์แฮร์รีในมิตรภาพเดิมของสามีภรรยาซุปตาร์ระดับโลกกับนางเมแกน มาร์เคิลในครั้งที่ยังเป็นแม่ม่ายหย่าร้าง และกำลังปลูกต้นรักกับปรินซ์แฮร์รีนั้น เดวิดได้ช่วยเหลือดูแลในเวลาที่เธอมาถึงอังกฤษไว้อย่างมหาศาล แหล่งข่าวในแวดวงครอบครัวเบ็คแฮม เล่าไว้กับเดลิเมลซันเดย์ในวันที่ความเป็นสหายสนิทถึงคราวแตกหักยับเยินนั้นแหล่งข่าวรายนี้เล่าว่า เจ้าชายแฮร์รีทรงโทรศัพท์ไปกล่าวหาและต่อว่าเดวิดที่นำเรื่องส่วนตัวมากมายของพระองค์กับพระชายาไปเมาท์กระจาย ดังนั้น ซูเปอร์ซุปตาร์ระดับโลกอย่างเดวิด แบ็คแฮม จึงไม่ยอมทนให้หยามเกียรติลูกผู้ชาย และทำการเทปรินซ์และดัชเชสอย่างไม่เหลือเยื่อใยดังเห็นได้ว่า ในสุดยอดอีเวนต์รวมดาวชาวเซเลบแห่งปี 2023 เมื่อ 21 ก.ค. 2023 ซึ่งลิโอเนล เมสซี เปิดตัวลงเตะแมตช์ประเดิมกับทีมอินเตอร์ ไมอามี ของเดวิด เบ็คแฮม หวดแข้งกับทีมครูซ อาซูล และนำทีมคว้าชัยได้ 2-1 นั้น สารพัดคนเด่นดาวดังคับโลกแห่กันเข้าชมและเชียร์ พร้อมเฮฮาปาร์ตีกันครึกครื้นบนวีไอพีบ็อกซ์ ไม่ว่าจะเป็นเซเรนา วิลเลียมส์ คิม คาร์เดเชียน หรือ เลอบรอง เจมส์ แห่งลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกนไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมในซูเปอร์อีเวนต์นี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ และดร.จิลล์ ไบเดน ภริยาแสนสวย ตกเป็นข่าวฮือฮาทั่วโลกเมื่อเดือนที่แล้ว (ก.ค. 2023) หลังปรากฏข่าวย้อนอดีตว่าในเดือนก.ย. 2022 ซึ่งสองวีวีไอพีเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 นั้นนิวยอร์กโพสต์ ค่ายข่าวเจ้ายักษ์รายงานประสานเสียงไปกับสื่อเจ้าพ่ออื่นๆ ทั่วโลก โดยมีการระบุผลว่านิวยอร์กโพสต์อ้างแหล่งข่าววงในบอกว่า ความกังวลของทำเนียบขาวที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่พระราชโอรสและพระราชสุณิสาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 มีอยู่ว่า เรื่องอย่างนี้จะแลดูไม่งาม ในเมื่อปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกนได้ทำการโจมตีเล่นงานสถาบันกษัตริย์อังกฤษอย่างรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่า นับตั้งแต่ปี 2021 จดจนต้นปี 2023หากคำขอนี้บรรลุผล สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเดลิเมลออนไลน์วิเคราะห์แหล่งข่าวของเดลิเมลออนไลน์ซึ่งทราบดีเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาตอบปฏิเสธ ได้ให้รายละเอียดว่าคำปฏิเสธกระเด้งออกมาจากฝั่งอเมริกันแบบว่าทันทีทันควัน โดยแทบจะไม่มีการไถ่ถามหารือใดๆ ทั้งสิ้น“มันจะสร้างความโกลาหลน่ะ และจะทำให้ความสัมพันธ์กับสำนักพระราชวังและคิงพระองค์ใหม่ตึงเครียดขึ้นมา” แหล่งข่าวอีกสายหนึ่งกล่าวกับเดลิเมลออนไลน์“ดรามา แอร์ฟอร์ซวัน” เริ่มจากที่ปรินซ์กับพระชายาเสด็จจากพระตำหนักในมอนเตซิโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปดำเนินภารกิจการกุศลส่วนพระองค์ในสหราชอาณาจักร และเมื่อควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงสวรรคต ทั้งคู่จึงประทับในกรุงลอนดอนตลอดพระราชพิธีพระบรมศพในเบื้องแรก ทรงไม่ได้รับเชิญร่วมรัฐพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพ โดยเฉพาะพิธีเลี้ยงต้อนรับแขกรับเชิญระดับวีวีไอพีจากนานาประเทศ อาทิ พระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี ซึ่งมีขึ้น ณ พระราชวัง บัคกิงแฮม เพราะพระราชวงศ์ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วคือกลุ่มที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจของสำนักพระราชวังในวันต่อมา ปรินซ์และดัชเชสได้จุดประทับนั่งตามสถานภาพใหม่ คือขณะที่ครอบครัวของเจ้าชายวิลเลียมทรงประทับนั่งแถวแรกเหมือนพระราชบิดา ปรินซ์และดัชเชสต้องประทับนั่งในแถวที่สอง แต่ยังไม่เสียหน้ามากมายนัก เพราะทรงได้นั่งติดด้านหลังของพระราชบิดาทั้งนี้ ท่านผู้ชมได้เห็นสัญญาณแรงชัดที่บ่งชี้ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และภริยา ได้เขยิบออกห่างปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกน ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2022 เมื่อดร.จิลล์ ไบเดน ปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬานานาชาติอินวิคตัสเกมส์ ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ อันเป็นมหกรรมกีฬารายการยักษ์ที่ปรินซ์แฮร์รีทรงก่อตั้งและส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอดนับจากปีแรก 2014 ถึงปัจจุบัน นิวยอร์กโพสต์ให้ข้อมูลที่ผ่านมา ดร.จิลล์ ไบเดน เป็นประธานคณะทหารนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติอินวิคตัสเกมส์ ณ รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ เมื่อปี 2016 ซึ่งเธอยังดำรงสุภาพสตรีหมายเลข 2 และแม้จะพ้นตำแหน่งไปแล้ว ในปี 2017 ทั้งดร.จิลล์ และอดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน ตลอดจนอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ก็ควงแขนกันเข้าร่วมกีฬาอินวิคตัสเกมส์ที่แคนาดาแต่คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษแจ้งต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ว่า ภาพอาจจะออกมาไม่ดีหากสุภาพสตรีหมายเลข 1 ปรากฏตัวในมหกรรมกีฬาที่เจ้าชายแฮร์รีทรงเป็นโต้โผใหญ่ เรื่องจึงลงเอยด้วยการมอบหมายให้ รมว.คมนาคม พีต บูติเจิจ และสามี ไปปฏิบัติหน้าที่แทน นิวยอร์กโพสต์รายงานหลังดัชเชสเมแกนถูกประธานาธิบดียูเอสและภริยาทำการเท เพราะครอบครัวหมายเลขหนึ่งเลือกที่จะถนอมน้ำพระทัยของกษัตริย์ชาร์ลส์ผู้เป็นมิตรกันมาเนิ่นนานกล่าวคือ ในห้วงที่ยังจัดทำคอนเทนต์Celeb Talk สำหรับพอดแคสต์อาร์เคอไทปส์บนแพลตฟอร์มสปอติฟาย ดัชเชสลงทุนจัดหนักจัดเต็ม เขียนจดหมายน้อยด้วยลายมือตนเองส่งไปยังสุดสวยเทย์เลอร์ สวิฟต์ เพื่อเรียนเชิญร่วมสนทนา Celeb Talk สักอีพีหนึ่ง ทั้งนี้วิธีทาบทามเรียนเชิญขนาดนี้ เป็นไปเพื่อให้เกียรติอย่างสุดๆ และส่วนใหญ่นั้น บุคคลเป้าหมายมักจะเกรงใจและยอมตอบรับเชิญโดยคุณพ่อสก็อตต์ สวิฟต์ ก็รักและทุ่มเทส่งเสริมเทย์เลอร์อย่างมากมาย ละม้ายกับที่คุณพ่อโทมัส มาร์เคิล เคยทำให้แก่เมแกน มาร์เคิล แต่ลงเอยแล้วนางเมแกน มาร์เคิลตัดขาดคุณพ่อได้ลงคอก่อนที่ปรินซ์แฮร์รีจะเสกสมรสกับเธอ นั่นคืออุปสรรคประการแรกอุปสรรคประการที่สองซึ่งสำคัญยิ่งยวดนามว่าCentrepoint ซึ่งมีปรินซ์วิลเลียมเป็นองค์อุปถัมภก โดยในงานไฮโซแห่งชาตินี้ มีศิลปินซูเปอร์สตาร์มากมาย อาทิ บองโจวี ไปร่วมจัดการแสดงที่พระราชวังบัคกิงแฮม ในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ระดมทุนประจำปีขององค์กร Centrepointเทย์เลอร์ให้สัมภาษณ์ความประทับใจใหญ่หลวงต่อCenterpoint ว่าเธอได้เห็นเยาวชนเร่ร่อนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Centerpoint และจากความทุ่มเทอย่างจริงใจของปรินซ์วิลเลียมหลังจากนั้นนานทีเดียว ปรินซ์ทรงให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ทรงสุดปลื้ม บอกว่า“คิดดูนะครับ ระดับเทย์เลอร์ สวิฟต์อ่ะครับ แตะแขนผม มองสบตาและบอกว่า‘มากันค่ะวิลเลียม ไปร้องเพลงด้วยกัน’ ผมก็ลุกขึ้น ตามเทย์เลอร์ไปเหมือนลูกหมาเดินละเมอครับ”ปรินซ์วิลเลียมทรงเล่าถึง เทย์เลอร์ สวิฟต์ อย่างที่ให้เกียรติขั้นสุดขนาดนั้น บรรดาแฟนคลับล้วนบอกได้ตรงกันว่าทั้งสองวีวีไอพีเป็นสหายสนิทกันอย่างยิ่งวอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) ซึ่งเป็นสื่อหลักที่รายงานข่าวดัชเชสเมแกนทาบทามเชิญซุปตาร์เทย์เลอร์ รายงานด้วยว่า สาวสวิฟต์ นักร้องหญิงค่าตัวแพงที่สุดในโลก ได้มอบหมายให้ตัวแทนของเธอแจ้งปฏิเสธคำเชิญอย่างเป็นทางการทั้งนี้ WSJ นำเสนอข่าวดังกล่าว เพื่อประกอบไปกับรายงานข่าวการเจรจาระหว่างปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกน กับเน็ตฟลิกซ์ ซึ่งสื่อธุรกิจการเงินเจ้านี้สรุปว่าไอเดียใหญ่โต แต่เมื่อดำเนินการ ก็ทำได้ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้บรรดาผู้บริหารของสองค่ายธุรกิจบันเทิงจอมยักษ์ของโลก เน็ตฟลิกซ์ และสปอติฟาย กล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่ทั้งสองพระองค์ไม่ค่อยมีผลผลิตที่ร้อนแรงเปี่ยมสีสรรการสูญเสียสัมพันธ์กับ เดวิดและวิกทอเรีย เบ็คแฮม เป็นเครื่องสะท้อนถึงปัญหาคลื่นใต้น้ำอันมหาศาลที่ทยอยบ่อนทำลายพลังการตลาดของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ทั้งนี้ พวกผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐฯ ชี้ประเด็นว่าเซเลบริตีทั้งฝั่งธุรกิจบันเทิงและฝั่งการเมืองพากันเอือมราชนิกุลตกกระป๋องคู่นี้ โดยเทรนหลักที่เป็นอยู่ขณะนี้คือ กระแสเซเลบพากันตีตัวออกห่างโดยไล่ตะบึงตะบอนไปตามถนนสายต่างๆ ในกรุงนิวยอร์กไม่ยอมเลิกรานานกว่า 2 ชั่วโมงพร้อมกันนี้ ยังโยงไปถึงโศกนาฏกรรมแห่งการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอานา ในมรณกรรมรถคว่ำขณะหนีบรรดาปาปารัซซีที่ขับรถไล่ตามจะถ่ายพระรูป เมื่อ 26 ปีที่แล้วอาทิ ตำรวจนิวยอร์กสองนายที่ทราบข้อมูลใกล้ชิด ให้สัมภาษณ์แก่สื่อใหญ่น้อยทั้งปวงแบบสวนทาง โดยบอกว่ามีการขับรถไล่ตามถ่ายรูปจริง แต่ “ไม่ถึงขนาดเกือบจะเกิดหายนะถึงแก่ชีวิต” แค่เป็น “เหตุวุ่นวายบ้าง” เท่านั้นส่วนอีริก อาดัมส์ นายกเทศมนตรีแห่งนิวยอร์กซิตี บอกว่า “ยากที่จะเชื่อครับ ขับรถไล่กวดกันฝ่ากลางนิวยอร์กซิตีอย่างนั้นเป็นชั่วโมง” พร้อมบอกด้วยว่าไล่ตามกันดุเดือดขนาดนั้น แค่ 10 นาทีก็แย่แล้วสำนักงานตำรวจนิวยอร์กยืนยันสภาพการณ์ว่า ก็ไม่มีการชน ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และเหนืออื่นใด หากเกิดเหตุกระทำความผิดร้ายแรงขนาดที่ให้ข่าวออกไปนั้น ตำรวจนิวยอร์กสองนายซึ่งขับรถนำรถเอสยูวีของคณะเจ้าชาย สามารถวิทยุขอกำลังหนุนมาจับกุมเหล่าร้ายพวกนี้ไปได้ทั้งหมด และเคลียร์ทางพาคณะกลับถึงที่พักได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้น หากมีอันตรายหมิ่นเหม่จะเกิดหายนะบาดเจ็บล้มตายในจุดต่างๆ ก็จะต้องมีประชาชนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไปยังตำรวจบ้าง ซึ่งก็ไม่มีการโทรศัพท์แจ้งแต่อย่างใด(อ่านละเอียดที่https://mgronline.com/around/detail/9660000046280)ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะรู้สึกต่อต้านการให้ข่าวสร้างกระแส อีกทั้งจะโยงอุปนิสัยแบบนี้ไปยังข้อกล่าวหาร้ายแรงจำนวนมาก ที่เจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนเคยใช้โจมตีพระราชวงศ์อังกฤษมิตเชลล์ แจ็กสัน นักประสานข่าวเซเลบสู่สื่อมวลชน ให้สัมภาษณ์เดอะไทมส์ สื่อค่ายยักษ์ลายครามเจ้าเก่าแก่ของอังกฤษ ดังนี้“ปัญหาของเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนก็คือ หลังจากเรื่องราวทั้งปวงเกี่ยวกับการขับรถไล่ตามจะถ่ายภาพที่นิวยอร์กน่ะค่ะและเรื่องนี้จะวนเวียนติดตรึงอยู่กับพระองค์ค่ะ”คฤหาสน์ของนักร้องสาวสุดยอดอเมริกันไอดอลผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งในแวดวงเยาวชนอังกฤษ ตั้งอยู่ในมอนเตซิโต ใกล้เคียงกับพระตำหนักของปรินซ์แฮร์รีสกูปหนึ่งของนิตยสารพีเพิลที่เล่าถึง เคที เพร์รี กับความเป็นพระสหายก๊วนมอนเตซิโต ชี้ให้เห็นว่าการพบปะสมาคมกันยังปรากฏอยู่ อย่างน้อยก็จดจนเดือนม.ค. 2023โดยในปาร์ตีวงเล็กแต่สุดแสนจะเอ็กซ์คลูซีฟ ณ คฤหาสน์ของเอลเลน ดีเจนเนอริส กับภรรยานักธุรกิจคนสวย ปอร์เชีย เดรอสซี เมื่อ 31 ม.ค. 2023 สองมหาเศรษฐีนีเซเลบริตีมีการประกาศคำยืนยันเป็นคู่สามีภรรยา ควบคู่กับปาร์ตีวันเกิดของปอร์เชีย พร้อมกับเชิญเพื่อนสนิทเข้าร่วมที่ล้วนเป็นระดับA-Lister ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนเลิฟและเพื่อนบ้านแน่นอนว่า ในลิสต์แขกรับเชิญจะต้องมีคู่ของเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกน อีกทั้งกวินเน็ธ พัลโทรว์ เจนนิเฟอร์ อนิสตัน (หนึ่งในนางเอก Friends นามเรเชล) ตลอดจนคู่ของ เคที เพร์รี กับ ออร์แลนโด บลูม ซึ่งล้วนเป็นคณะเพื่อนบ้านมอนเตซิโตอย่างไรก็ตาม ภายหลังต่อมาข่าวสะพัดออกไปในวงกว้างว่า เคที และคู่หมั้นชาวอังกฤษกลายเป็นอีกหนึ่งคู่เซเลบที่ผละออกจากแวดวงดัชเชสและปรินซ์ ซึ่งเล่นงานโจมตีอังกฤษหนักหนาเหลือเกิน“ในช่วงหนึ่ง เคทีเคยสนิทกับดัชเชสและปรินซ์ค่ะ แต่เธอเดินทางบ่อย ก็จึงยากจะรักษามิตรไมตรีสนิทสนมไว้ได้” แหล่งข่าวรายหนึ่งบอกเดลิเมลออนไลน์อย่างสุภาพรอมชอม ขณะที่แหล่งข่าวอีกรายหนึ่งกล่าวว่าด้านสื่อหัวสีนักขยี้ข่าวพระราชสำนักอีกหนึ่งค่ายใหญ่ คือ ดิเอ็กซ์เพรซ รายงานว่ายังมีเซเลบแห่งฮอลลีวูดระดับบิ๊กสตาร์อื่นๆ อีก ซึ่งเป็นที่ทราบกันแบบวงในสุดๆ ว่าหมดใจกับดัชเชสและปรินซ์ โดยเจ้าพ่อแท็บลอยด์อังกฤษนำข้อมูลมาเสนอ จากคำให้สัมภาษณ์ของพอลลา เฟรอลิค นักข่าวหลักของสื่อทีวีอเมริกันนิวส์เนชัน ซึ่งให้ชื่อซูเปอร์สตาร์ที่เลิกราไปแล้วสองรายพร้อมนี้ ดิเอ็กซ์เพรซตั้งประเด็นไว้ว่าบรรดาซูเปอร์สตาร์ชั้นนำแห่งฮอลลีวูด ที่ตีตัวออกห่างเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกน ล้วนเป็นผู้ที่มีคฤหาสน์อยู่ในมอนเตซิโตนั่นเองอีกหนึ่งซุปตาร์นักร้อง กับซุปตาร์นักแสดง คือ “มารายห์ แครีย์” กับ “ในกรณีของคอร์ตนีย์ ค็อกซ์ เดลิเมลออนไลน์รายงานว่าในการนี้ เจ้าชายสายปาร์ตี (พระฉายาที่สื่อมวลชนเคยตั้งถวายปรินซ์แฮร์รี) ทรงเล่าว่าตอนเดือนม.ค. 2016 ทรงเสด็จจากอังกฤษไปพักผ่อนที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ พร้อมพระสหาย 2 ราย และทรงมีโอกาสไปเบิกบานปาร์ตีที่บ้านคอร์ตนีย์ ค็อกซ์ ซึ่งเป็นดาราซีรีส์ที่พระองค์หลงใหลขนาดที่ทรงคิดว่าตนเองคือ แชนด์เลอร์ (ตัวละครที่แต่งงานกับโมนิก้าในซีรีส์ Friends)ปรินซ์เล่าเปิดใจว่า ได้ไปเที่ยวบ้านคอร์ตนีย์ แถมยังได้พบคอร์ตนีย์ตัวจริงอีกต่างหาก ซึ่งเป็นอะไรที่ทรงบอกว่าเหมือนความฝันที่เหนือจริง ทรงเล่าว่าตอนแรกเป็นปาร์ตีที่บ้านของแฟนเพื่อน แล้วย้ายไปต่อที่บ้านของคอร์ตนีย์ โดยสาวน้อยของเพื่อนบอกว่าจะได้สนุกมากขึ้น เพราะที่ทางกว้างขวางกว่า และช่วงนั้น คอร์ตนีย์ เดินทางไกลไปทำงานหลายวัน และอนุญาตไว้แล้วว่าสาวน้อยจะพาเพื่อนไปปาร์ตีถล่มบ้านเมื่อใดก็ได้ “ผมน่ะโอเคแหละ แล้วผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของซีรีส์เฟรนด์ การไปปาร์ตีถล่มบ้านคอร์ตนีย์เป็นอะไรที่น่าสนุกมาก และแล้ว... คอร์ตนีย์กลับเข้าบ้าน” ปรินซ์เขียนเล่าไว้อย่างนั้น โดยบอกด้วยว่าเจ้าของบ้านไม่ว่าอะไรพวกพระองค์เลย แถมเธอยังโทรศัพท์ชวนเพื่อนดารามาสมทบอีกสองสามคน โดยหนึ่งในนั้นคือนักแสดงที่พระองค์ชื่นชอบ ซึ่งทรงเอ่ยถึงด้วยคำว่า นักแสดงจากเรื่องแบทแมนเลโก (วิลล์ อาร์เนตต์ ที่พากย์เสียงแบทแมนในเรื่องThe LEGO Batman)ปรินซ์เล่าต่อไปว่าดาราคนนั้นพาพระองค์กับเพื่อนไปหยิบเครื่องดื่มที่ตู้เย็นพระองค์จึงเห็นกล่อง แบล็ก ช็อกโกแลตเห็ดวิเศษ และมีเสียงบอกมาว่าหยิบทานได้ตามสบาย พระองค์กับเพื่อนจึงนำมาทานหลายอัน แล้วซดเตกีลาตามหลังจากนั้นสักพัก เห็ดขี้ควายก็ออกฤทธิ์ ปรินซ์เล่าว่าทรงเข้าห้องน้ำและเริ่มเห็นตัวปีศาจต่างๆ ทั้งตัวถังขยะ และทั้งสุขภัณฑ์ต่างๆ หลังจากนั้น เพื่อนของพระองค์ที่ทานเห็ดขี้ควายก็มีอาการประสาทหลอน เห็นเสื้อแจ๊กเก็ตเป็นมังกรหนังสือ SPARE ออกวางแผงเมื่อ 10 ม.ค. 2023 และแล้วความวุ่นๆ ของเห็ดขี้ควายที่เจ้าชายแฮร์รีไปทดลองเสวยที่บ้านคอร์ตนีย์ได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาเรื่องกระฉ่อนทั้งปวงโดยสามัญสำนึกแล้ว คอร์ตนีย์ ตลอดจนวิลล์ (ซึ่งสนิทกันมากในช่วงหนึ่ง แต่มิได้ลงเอยเป็นแฟนกัน) ก็สมควรจะเคืองว่าทำไมปรินซ์จะต้องเล่าแบบเอ่ยนาม ในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องดีงามต่อภาพลักษณ์ของนักแสดงยอดนิยมที่วางตัวได้โอเคมาโดยตลอดจนกระทั่งปลายก.พ. 2023 ซึ่งคอร์ตนีย์ได้รับรางวัลเกียรติยศครั้งสำคัญ คือ ได้เป็นดาวดวงหนึ่งใน Walk of Fame แห่งฮอลลีวูด เธอให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารวาไรตีว่าสาวน้อยจากแอละแบมาอย่างเธอนั้น มาโด่งดังในอุตสาหกรรมบันเทิงยังไง แล้ววาไรตีนำคำบอกเล่าส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าชายสายปาร์ตีกับเห็ดวิเศษไปไว้ตอนท้ายสุดของบทสัมภาษณ์ด้วยคอร์ตนีย์เล่าอย่างผู้ใหญ่เปี่ยมวุฒิภาวะ โดยระมัดระวังไม่ให้มีมุมที่เรื่องจะถูกนำไปขยี้ต่อ ตลอดจนมิให้เจ้าชายแฮร์รีเสียหาย พร้อมกับขยับกรอบเวลาให้กลายเป็นว่า เรื่องเกิดขึ้นเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะช่วยเคลียร์ให้ วิลล์ อาร์เนตต์ พ้นจากการพัวพันกับเห็ดวิเศษอันแสนอันตรายซึ่งใครสักคนนำไปวางในตู้เย็นบ้านเธอเธอเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าเจ้าชายแฮร์รีกับพระสหายไปปาร์ตีที่บ้านเธอจริง เธอได้พบปะกับพระองค์จริงตามที่พระองค์เล่าไว้ แล้วเล่าว่าในช่วงนั้นเธอไม่อยู่บ้าน แต่อนุญาตให้เพื่อนสาวรุ่นน้องมาพักค้างได้ และเนื่องจากสาวเจ้าเป็นแฟนของเพื่อนปรินซ์ คณะฮาเฮก๊วนซูเปอร์ไฮโซจึงได้ไปปาร์ตีสนุกสนานที่บ้านเธอ“พระองค์อยู่ที่บ้านสองวัน ทรงน่ารักจริงๆ ค่ะ” คอร์ตนีย์เล่าสู่วาไรตีพลางหัวเราะสุภาพส่วนสำหรับข่าวเมาท์กระฉ่อนว่าเธอยุติความเป็นพระสหายแล้ว และเมื่อเจอปรินซ์แฮร์รีในงานปาร์ตีบ้านเอลเลน ก็เมินไม่เข้าไปคุยด้วย โดยมีพยานรู้เห็นราวยี่สิบคน คอร์ตนีย์อธิบายแบบตัดจบทุกกอซซิปอย่างผู้ใหญ่ โดยยอมรับง่ายๆ พร้อมอธิบายด้วยข้ออ้างพื้นๆ ว่า “เห็นพระองค์สนทนากับคนอื่น ก็ไม่อยากเข้าไปขัดจังหวะน่ะค่ะ”ในหลายๆ สาเหตุที่นำพาให้เซเลบริตีมากมายตัดสินใจยุติความเป็นพระสหายของเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกน ยังมีหนึ่งสาเหตุที่นักวิเคราะห์มีความเห็นตรงกันว่าเป็นปัจจัยที่เสริมที่ไม่ควรมองข้ามโดย พอลลา เฟรอลิก กล่าวกับดิเอ็กซ์เพรซว่าเพราะตลาดอังกฤษเป็นตลาดใหญ่ เมื่อโปรดักชันใดที่เงินถุงเงินถัง ต้องการโปรโมทภาพยนตร์และเพลง ก็มักที่จะเชิญเสด็จพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธีเปิดตัวกันอย่างอลังการการวิเคราะห์ข้างต้นของพอลลา เฟรอลิก มีความน่าเชื่อถือทีเดียวเมื่อไล่เรียงตัวเซเลบริตีที่มาฉลองวันเกิด 42 กะรัตของดัชเชสเมแกน ซึ่งตกอยู่ในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ (ส.ค. 2023)ดูหนังเสร็จก็ไปดินเนอร์แบบก๊วนสาวสวยที่ ซาน ยิซีโดร ภัตตาคารสุดหรูท่ามกลางทิวเขางามของมอนเตซิโต ก่อนจะเลิกราไปเงียบๆ ปราศจากภาพหรือคลิปบนโซเชียลมีเดียใดๆก่อนเบิร์ธเดย์หนึ่งวันทั้งสองเป็นเจ้าของธุรกิจฐานะดี แต่ยังไม่ถึงระดับเซเลบริตี โดย ดอร์เรก เป็นเจ้าของสตูดิโอออกกำลังกายและโยคะ 6 แห่ง ส่วนสามีเป็นเจ้าของแอปออมทรัพย์ Grandพอถึงวันเกิด ทั้งสองพระองค์ไม่ออกจากบ้าน ไม่โพสต์สิ่งใดขึ้นโซเชียลมีเดียสวิฟต์ที่โซไฟสแตเดียม แอลเอและไม่ปรากฎการนำภาพถ่ายขึ้นอวดบนโซเชียลมีเดีย นอกจากนั้นไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าเธอนั่งอยู่ตรงไหน แต่ที่แน่ๆ ไม่ได้อยู่ในชั้นวีวีไอพีของชาวเซเลบความงามและบำบัความเครียด ชื่อคาดี ลี เธอก่อตั้งเว็บไซต์และ blog สนับสนุนธุรกิจดังกล่าวในชื่อว่า ไฮบราวฮิปปี ทั้งนี้ ปาร์ตีวงจิ๋วนี้มีภาพถ่ายที่ระลึก ซึ่งถูกนำขึ้นอินสตาแกรมโดยคาดี ลีโดยนับเนื่องได้ตั้งแต่ที่พระสวามีแฮร์รีทรงเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระบิดาคิงชาร์ลส์ที่สามในเดือนพ.ค. 2023 ซึ่งปรากฏว่าสถานะและบทบาทที่ทรงได้รับคือ “พระราชวงศ์ชั้นนอก” อาทิ จุดที่ประทับนั่ง และการไม่ได้เข้าพระราชอีเวนต์สำคัญ ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์ของชาวเซเลบทั้งปวงว่า ทรงตกพระกระป๋องแล้วนอกจากนั้น ยังมีกรณีอัปยศปาปารัซซีขับรถตามถ่ายพระรูป ก็ส่งผลในทางลบหนักมาก ต่อภาพลักษณ์ของทั้งสองพระองค์สองเหตุการณ์ตกอับดังกล่าวถูกถล่มทับด้วยข่าวร้ายด้านธุรกิจและรายได้ เมื่อพอดแคสต์อาร์เคอไทปส์ของดัชเชสเมแกนถูกสปอติฟายบอกเลิกในเดือนมิ.ย. 2023 ไม่มีการต่อสัญญาไปสู่ซีซันที่สองทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สามารถเป็นเหตุจูงใจให้เกิดกระแสแรงๆ ที่สังคมคนรวยคนมีชื่อเสียงคนเซเลบริตี พิจารณาแล้วตัดสินใจว่าการตีตัวออกห่างคือนโยบายความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหลังนั้นมีคนเห็นเตร็ดเตร่แบบโซโล่ จูงเจ้ากาย หมาน้อยน่ารัก ไปเดินตลาดนัดสินค้าจากฟาร์มซึ่งจัดกันกลางแจ้งในมอนเตซิโตโดยแทบจะไม่มีใครจำดัชเชสเมแกนผู้แสนโด่งดังได้ ยกเว้นกลุ่มชาวบ้านสามสี่คนที่ทักทายและเธอก็ยิ้มเปี่ยมไมตรีตอบไป ส่วน รปภ. ตามดูแลห่างๆ เช่นเคยต่อมาในเดือนส.ค. ช่วงที่พระสวามีเดินทางไปงานระดมเงินบริจาคเพื่อองค์การกุศลเซนทีเบลที่โตเกียวและสิงคโปร์เดลิเมลออนไลน์รายงานว่าซึ่งมีสรรพคุณในการส่งคลื่นกระเพื่อมจากชีพจร ไปตามเส้นเลือดสู่หัวใจและระบบประสาทของสมอง เพื่อให้ปล่อยสารสื่อประสาทที่เรียกว่า GABA A และ GABA B เข้าไปสร้างดุลยภาพในระบบประสาทอัตโนมัติ ด้วยการยับยั้งฮอร์โมนภายในระบบประสาทส่วนกลางที่เป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูง ความทุกข์ใจ และการนอนไม่หลับ ดังนั้น สมองจึงผ่อนคลาย สงบสบาย และนอนหลับพักผ่อนได้อย่างดีในภาพลอบถ่ายดังกล่าว ดัชเชสมีสีหน้าหมองคล้ำคร่ำเครียด และมีจังหวะหนึ่งที่ภาพจับให้เห็นว่าเธอพลิกข้อมือเสยผม จึงเห็นแผ่นแปะลดความเครียดได้อย่างถนัดชัดเจน ในความหมองคล้ำนี้ นักวิเคราะห์แฟชั่นพากันทักถามถึงความผิดปกติของดัชเชสว่า อากาศอุ่นขึ้นมาแล้ว พ้นช่วงหนาวเหน็บแล้ว ทำไมเธอยังสวมเสื้อโค้ดตัวหนา พร้อมผูกผ้าพันคอปิดร่างกายตั้งแต่ใต้คางจดจนชายโครง!?!ดัชเชสผู้ประกาศหวงแหนความเป็นส่วนตัวไว้อย่างมากมาย มิได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆ ไม่ต่อว่า ไม่เรียกร้องให้ยุติ ไม่ขู่จะฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งนับเป็นอะไรที่ผิดปกติอย่างยิ่งเดลิเมลออนไลน์นำความเห็นของนิก เอเด ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และวัฒนธรรม ขึ้นเสนอในข่าวบอกว่าดัชเชสตั้งใจให้เกิดภาพถ่ายนี้สถานการณ์ความเครียดของดัชเชสเมแกนอดีตนักแสดงคนดังแห่งซีรีส์ Suits หายไปอย่างหมดจดภายใน 5 ราตรี โดยเมื่อ 15 ส.ค.ที่เธอไปฉลองวันเกิดย้อนหลังกับเพื่อนนักเขียนและเพื่อนสาว คาดี ลี ช่างทำสีผมเจ้าของซาลอนความงามที่ให้บริการคลายความเครียดนั้น ภาพที่ระลึกของสามหญิงบนอินสตาแกรมเผยให้เห็นรอยยิ้มแจ่มใสของดัชเชส ซึ่งไม่มีการยืนยันว่าเป็นผลงานของNuCalm หรือของ คาดี ลี หรือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจอินฟลูเอนเซอร์หากข่าวลือสะพัดว่าดัชเชสเมแกนใกล้จะเตียงหักจากพระสวามีแฮร์รี ซึ่งกระหึ่มอย่างยิ่งในช่วงมิ.ย. จดจนต้น ส.ค. มีความเป็นจริงอยู่บ้าง สาเหตุหนึ่งก็คือความขัดแย้งในเรื่องอนาคตแห่งชีวิตการงานของดัชเชสนั่นเองในเมื่อแนวโน้มทางการเงินของทั้งสองพระองค์ถูกกระทบจากรายได้ที่จะหายไปในหมวดธุรกิจกับสปอติฟาย ดัชเชสย่อมจะรู้สึกถึงความจำเป็นในการสร้างช่องทางอาชีพที่เธอถนัด คือ การงานด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ ตลอดจนธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์เชียร์สินค้าแบรนด์หรูหนึ่งสัปดาห์หรือกว่านั้นที่เจ้าชายแฮร์รีปลีกตัวออกจากพระตำหนักมอนเตซิโต ไปปฏิบัติภารกิจระดมเงินบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลเซนทีเบลในโตเกียวและสิงคโปร์ เห็นได้ว่าเจ้าชายทรงมีความสุขล้นเหลือ และช่วงหลังจากทริปดังกล่าว ท่านผู้ชมยังไม่ได้เห็นทั้งสองพระองค์ออกมาสวีทโชว์ให้ชาวโลกชื่นใจ อีกทั้งยังไม่มีข่าวปล่อยออกมาถึงการดำเนินงานในอนาคตในการนี้ ยูเอสแมกกาซีนนำเสนอไว้ในสกูปเด่นประจำฉบับว่า ทั้งสองพระองค์อยู่ระหว่างการวางแผนงานสำหรับชีวิตการงานในช็อตต่อไป โดยสิ่งที่ถูกปล่อยข่าวออกมาแล้ว ได้แก่ การซื้อลิขสิทธิ์นวนิยาย Meet Me At The Lake เพื่อที่ทั้งสองพระองค์จะนำแสดงและมอบให้ เน็ตฟลิกซ์ นำไปฉาย แต่นั่นก็ยังมีโอกาสจะพลิกจะพลิ้วขึ้นมาสำหรับส่วนที่แน่นอนแล้วคือ หมายกำหนดการของปรินซ์จะต้องเสด็จไปทรงงานในทวีปแอฟริกาเพื่อสร้างเนื้อหาซีรีส์สารคดี Heart of Invictus ป้อนแก่ เน็ตฟลิกซ์ แล้วอย่างนี้พระชายาเมแกนจะดำเนินตนเองอย่างไรกันแน่ หลังได้ทดลองแยกกันใช้ชีวิตมาห้วงหนึ่งแล้ว เรื่องอย่างนี้ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไป โดยปรินซ์น่าจะไม่โอเคที่จะจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวให้พระชายาใช้เดินทางนัยของความเคลื่อนไหวนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่เชียวเหนืออื่นใด ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่แหล่งข่าวของยูเอสแมกกาซีน ซึ่งเป็นคนวงในเหลือเกินของพระเอกแฮร์รี กับนางเอกเมแกน ได้เปิดเผยไว้ คือซึ่งถ้าเป็นจริงก็เท่ากับจะทิ้งถิ่นเซเลบริตีแห่งมอนเตซิโต ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอสแอนเจลิสราว 60 ไมล์โดยปรินซ์อาจจะขายพระตำหนัก 14 ล้านดอลลาร์เพื่อทำกำไรและเพื่อช่วยสภาพคล่อง แล้วไปมีความสุขสบายที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและพ้นออกจากเรื่องยุ่งๆ ของชุมชนเซเลบลงมาอักโขก็เป็นได้ ทั้งนี้เจ้าชายราศีกันย์เยี่ยงปรินซ์แฮร์รีซึ่งให้ความสำคัญแก่เสถียรภาพทางการเงิน จะทรงระมัดระวังรักษาทรัพย์สินดั้งเดิมอันมากมายของพระองค์มิให้ร่อยหรอ และจะเน้นใช้จ่ายจากรายได้ใหม่เท่านั้นพร้อมนี้ แหล่งข่าวอีกรายหนึ่งบอกยูเอสแมกกาซีนว่า “ทั้งสองพระองค์ดูๆ เลือกๆ บ้านใหม่ ณ มาลิบู กันอยู่จ้ะ”ประเด็นสุดท้ายแต่เปี่ยมความหมายมากที่สุดคือ ความขัดแย้งระหว่างดยุกกับดัชเชส ต่อแนวคิดการใช้ชีวิตในอนาคต จะจบด้วยดีหรือไม่การจะจบลงด้วยดี มีวิธีเดียวคือ วิธีที่ดยุกจะทรงสบายพระทัยหากพระชายายุติความปรารถนาที่จะหวนคืนวงการฮอลลีวู้ด ตลอดหลายปีมานี้ เจ้าชายแฮร์รีทรงพัฒนาวุฒิภาวะขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง และทรงตระหนักดีว่าพระชายาจะไม่สามารถหวนกลับไปดำเนินชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานมหาเศรษฐีนีได้ดังนั้น เธอย่อมจะยอมสละฮอลลีวูด เพื่อรักษาเสาหลักชีวิตนามปรินซ์แฮร์รีไว้ให้เหนียวแน่นชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของพระเอกราชนิกูลกับนางเอกสามัญชนคู่นี้ ยังมีอีกหลายอีพีและหลายซีซันให้ติดตามกันยาวๆ