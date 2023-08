กล้าตำมั้ย! ร้านอาหารอิสราเอลเสิร์ฟไอติมช็อกโกแลตใน ‘โถส้วม’ ทำชาวเน็ตผะอืดผะอม (ชมคลิป)

Gordos ได้นำไอศกรีมช็อกโกแลตเสิร์ฟมาในโถส้วมของแท้ จนดูเหมือน “อุจจาระ” จริงไม่มีผิด ซึ่งก็ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในการเรียกความสนใจจากกลุ่มลูกค้าแต่ในขณะเดียวกัน มันก็ทำให้ร้านโดน “ทัวร์ลง” ไม่น้อย เพราะนอกจากรูปลักษณ์ของเมนูที่เรียกได้ว่าชวนอ้วกสุดๆ แล้ว เมนูนี้ยังถูกตั้งชื่อว่า ‘Third House of Shit’ ซึ่งดูเหมือนจะมีเจตนาล้อเลียนความเชื่อชาวยิวเรื่องวิหารหลังที่สาม (Third House หรือ Third Temple) ซึ่งหมายถึงวิหารที่จะสร้างขึ้นใหม่ในนครเยรูซาเลมชาวเน็ตจำนวนมากมองว่า การเอาความศรัทธาของผู้คนมาเล่นสนุกเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม“น่าตกใจนะ พวกเขาทำเหมือนไม่ให้เกียรติศาสนาของคนกว่า 50% ในประเทศนี้” ชาวเน็ตรายหนึ่งกล่าว“ขอเตือนว่าร้านคุณเสี่ยงที่จะเจ๊ง ถ้ายังมีความคิดแผลงๆ แบบนี้” อีกคนบอกอันที่จริงการเสิร์ฟไอศกรีมในโถส้วมไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว และเคยมีคนคิดทำมาก่อนแล้วโดยใช้โถส้วมจำลองขนาดเล็ก แต่ Gordos ถือว่าเป็นร้านอาหารแห่งแรกที่สร้างสรรค์เมนูนี้ออกมาจนดูสมจริงเป็นพิเศษที่มา: odditycentral