เกาหลีเหนือ ‘ปลดนายพลอาวุโส’ สั่งกองทัพเตรียมความพร้อม ‘ทำสงคราม’

พล.อ.พัค ซู อิล (Pak Su Il)

พล.อ.รี ยองกิล (Ri Yong Gil)

สำนักข่าว KCNA รายงานว่า คำสั่งจากผู้นำ คิม มีขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลี ซึ่งได้หารือมาตรการตอบโต้เพื่อป้องปรามบรรดาชาติศัตรูของเกาหลีเหนือผู้นำโสมแดงยังได้มีคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการทหาร (Chief of the General Staff) หลังจากเพิ่งจะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้เพียง 7 เดือนผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะเสนาธิการทหารคนถัดไปก็คือซึ่งเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังรบดั้งเดิมของเกาหลีเหนือรี เคยเป็นเสนาธิการกองทัพบก (army chief of staff) ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวเมื่อปี 2016 และหายหน้าหายตาไปจากสื่อจนเกิดเสียงร่ำลือในเกาหลีใต้ว่าเขาอาจถูก “ประหารชีวิต” ไปแล้ว ทว่าสุดท้ายนายพลผู้นี้ก็กลับมาอีกครั้ง และยังได้นั่งตำแหน่งอาวุโสในกองทัพโสมแดงด้วยในการประชุมคราวนี้ผู้นำ คิม ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตอาวุธ หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะเดินสายทัวร์โรงงานผลิตอาวุธหลายแห่ง และสั่งการให้เร่งผลิตเครื่องยนต์จรวด กระสุนพิสัยไกล และอาวุธประเภทอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกผู้นำ คิม ยังเน้นย้ำให้กองทัพจัดการซ้อมรบด้วยอาวุธรุ่นใหม่ๆ เพื่อให้กองกำลังโสมแดงอยู่ในสภาวะ “พร้อมทำสงคราม” ได้ตลอดเวลาKCNA ยังเผยแพร่ภาพขณะที่ คิม ยืนเอามือชี้ไปบนแผนที่ซึ่งระบุตำแหน่งของ “กรุงโซล” และสถานที่อื่นๆ รอบเมืองหลวงเกาหลีใต้สหรัฐฯ กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือมีการจัดส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครน ซึ่งรวมถึงกระสุนปืนใหญ่ จรวด และขีปนาวุธ ขณะที่มอสโกและเปียงยางยืนกรานปฏิเสธที่มา : รอยเตอร์