หนังสือพิมพ์มอสโกไทม์สรายงานวันนี้(9 ส.ค)ว่า อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรีย คารีน คไนซ์เซิล(Karin Kneissl) ที่เคยตกเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อปี 2018 เมื่อครั้งที่เธอได้เต้นรำร่วมกับผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ในงานแต่งของตัวเองซึ่งในเวลานั้นพบว่า ผู้นำรัสเซียได้จุมพิตที่มือของเธอและร่วมเต้นรำด้วยในลีลาตามแบบฉบับเจมส์ บอนด์ 007 เรียกเสียงฮือฮาเป่าปากไปทั่วและถูกรายงานเป็นข่าวเกรียวกราวไปทั่วโลกคไนซ์เซิลพบเคยนั่งอยู่ในบอร์ดของบริษัทน้ำมันรัสเซีย Rosneft ก่อนที่จะลาออกมาจากการแถลงของบริษัทเมื่อวันที่ 23 พ.ค ปีที่แล้วพร้อมกับอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน แกร์ฮาร์ท ชเรอเดอร์ หลังถูกแรงกดดันอย่างหนักจากความไม่พอใจของส.สเยอรมันที่อดีตผู้นำเมืองเบียร์มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซีย อ้างอิงจากสื่อเรดิโอฟรียุโรปแต่ทว่ากลับพบว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียรายนี้เคยมีข่าวที่ถูกรายงานโดยสำนักข่าว TASS ของรัสเซียก่อนหน้าเมื่อมิถุนายนล่าสุดในเชิงติดตลกว่ามอสโกไทม์สรายงานว่า และกลายเป็นว่าการปรากฎตัวของเธอที่รัสเซียได้รับการยืนยันโดยสื่อท้องถิ่นรัสเซีย vidsboku ในวันอังคาร(8) เพราะพบว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียปัจจุบันพักอาศัยที่หมู่บ้าน เปตรูโชโว (Petrushovo) ภูมิภาค รยาซาน โอบลาส (Ryazan Oblast) ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 350 กิโลเมตรอ้างอิงจาก สื่อยูเครน The New Voice of Ukraine เธอเปิดเผยว่า เธอได้คนรู้จักช่วยจัดการเช่าบ้านพักให้ โดยเธอกล่าวว่าเธอกล่าวสื่อยูเครนชี้ว่า เธออ้างว่าพบกับผู้นำรัสเซียครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2019 พร้อมกล่าวว่า เธอย้ายออกมาจากออสเตรียประเทศบ้านเกิดเมื่อราวกันยายน ปี 2020 เนื่องมาจากได้รับคำขู่เอาชีวิตอย่างต่อเนื่อง และการแบนที่มีผลบังคับใช้ทันทีต่ออาชีพการงานของตัวเองคไนซ์เซิลเปิดเผยว่า ในครั้งแรกได้ย้ายไปอาศัยในฝรั่งเศสและต่อมาที่เลบานอน สื่อยูเครนรายงานว่า อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียไม่ได้เปิดเผยว่า ได้เข้ามาอาศัยในรัสเซียตั้งแต่เมื่อไหร่Ukrayinska Pravda สื่อยูเครนอีกสำนักชี้ว่า ซึ่งข่าวของเธอในการอาศัยอยู่ในรัสเซียเกิดขึ้นหลังมีนักข่าวในพื้นที่ตาดีเกิดจำเธอได้และได้หลังจากคไนซ์เซิลได้ไปร่วมงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ 5 ส.คและได้ขึ้นกล่าวบนเวทีเป็นภาษารัสเซียทั้งนี้ก่อนหน้าพบว่าเธอเข้าร่วมในงานอีโคโนมิกฟอรัม เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก และงานอีโคโนมิกฟอรัม รัสเซีย-แอฟริกา ที่จัดในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเช่นกัน ซึ่งภายในงานรัสเซีย-แอฟริกายังเป็นการปรากฎตัวครั้งแรกของหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ เยฟเกนี ปรีโกจีนมอสโกไทม์สรายงานว่า อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียแสดงเหตุผลถึงการเลือกที่จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ รยาซาน โอบลาสเป็นเพราะความเรียบง่ายของชีวิตชนบทที่ทำให้เธอมีความสุขที่ได้เห็นเป็ด ไก่ และแพะบนถนน เธอกล่าวว่ามันเป็นโลกของเธอเช่นกัน เพราะเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในออสเตรียบ้านเกิดเช่นกัน