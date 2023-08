จีนย้ำให้ฟิลิปปินส์นำ 'ซากเรือรบ' ออกจากสันดอนพิพาททะเลจีนใต้ หลัง 'ฉีดน้ำ' สกัดเรือส่งเสบียง

ข้อพิพาทเรื่องสันดอน Second Thomas Shoal ในทะเลจีนใต้กลายเป็นประเด็นร้อนระอุขึ้นมา หลังจากที่รัฐบาลกรุงมะนิลากล่าวหายามฝั่งจีนว่า “แสดงท่าทีก้าวร้าวเกินกว่าเหตุ” ต่อเรือของฟิลิปปินส์“จีนขอเรียกร้องอีกครั้งให้ฟิลิปปินส์เคลื่อนย้ายเรือรบดังกล่าวออกไปจากสันดอน Second Thomas Shoal และทำให้พื้นที่ดังกล่าวปราศจากการอยู่อาศัยดังเดิม” คำแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุทางกระทรวงฯ ย้ำว่าได้เคยประสานพูดคุยกับฟิลิปปินส์เรื่องสันดอนแห่งนี้มาแล้ว “หลายครั้ง” ผ่านช่องทางการทูต ทว่าไมตรีและความจริงใจของจีนกลับถูก “เพิกเฉย”สันดอน Second Thomas Shoal หรือ Ayungin ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพียง 195 กิโลเมตร และกองทัพฟิลิปปินส์ได้ส่งกองกำลังเข้าไปประจำการชั่วคราวบนเรือรบลำหนึ่งซึ่งเกยตื้นในบริเวณดังกล่าววันนี้ (8 ส.ค.) หน่วยยามฝั่งจีนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ขณะที่เรือของตนใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขับไล่เรือของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 5 ส.ค. โดยระบุว่าเป็นการ “เตือน” พร้อมย้ำว่าจีนพยายามใช้ “ความอดทนอดกลั้นด้วยเหตุและผล” มาโดยตลอดจากคลิปดังกล่าวจะเห็นว่า เรือจีนใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเล็งเข้าไปใกล้ๆ เรือฟิลิปปินส์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ทว่าไม่ได้ถูกลำตัวเรือโดยตรงโจนาธาน มาลายา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฟิลิปปินส์ ออกมาย้ำสิ่งที่พูดไปเมื่อวันจันทร์ (7) ว่า “ฟิลิปปินส์จะไม่มีวันทิ้งฐานของเราบนสันดอน Ayungin... เราขอร้องให้จีนอย่าทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตด้วยการเอาเครื่องฉีดน้ำหรือเลเซอร์เกรดทหารมาใช้ ซึ่งจะทำให้ชีวิตพลเมืองฟิลิปปินส์ตกอยู่ในความเสี่ยง แต่ขอให้เจรจากันอย่างจริงใจหรือใช้ช่องทางการทูตอื่นๆ”ข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์กลับมาทวีความตึงเครียดหลังจากที่ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดี เนื่องจาก มาร์กอส นั้นมีนโยบายกระชับมิตรกับสหรัฐฯ ซึ่งหนุนหลังมะนิลาเต็มที่ในประเด็นนี้หน่วยยามฝั่งจีนแถลงวานนี้ (7) ว่า จีนเคยเตือนฟิลิปปินส์แล้วว่าอย่าส่งเรือไปที่สันดอนแห่งนี้ และห้ามไม่ให้มีการส่งอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไปซ่อมแซมซากเรือรบที่เกยตื้นอยู่ด้วยที่มา : รอยเตอร์