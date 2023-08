สหรัฐฯ-อังกฤษถอนตัว ‘งานชุมนุมลูกเสือโลก’ ที่เกาหลีใต้ หลังอากาศร้อนทำผู้ร่วมงานป่วยกว่า 600 คน

การถอนตัวของสหรัฐฯ ถือเป็นวิกฤตล่าสุดสำหรับคณะผู้จัดงานและรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งออกมารับปากวานนี้ (4) ว่าจะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปเสริม เพิ่มพื้นที่กิจกรรมที่ติดเครื่องปรับอากาศ และเสริมจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้งานชุมนุมลูกเสือโลกยังคงดำเนินต่อไปได้งานชุมนุมลูกเสือโลกปีนี้จัดขึ้นที่เมืองแซมันกึม (Saemangeun) บนชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ โดยผู้ร่วมงานราว 39,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ต้องทำกิจกรรมท่ามกลางอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 34 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ (4)รอยเตอร์ระบุว่า คณะลูกเสือจากสหรัฐฯ จะเข้าร่วมกิจกรรมของงานชุมนุมลูกเสือโลกวันนี้ (5) เป็นวันสุดท้าย ก่อนจะถอนตัวออกไปยังค่ายทหารฮัมฟรีย์ (US Army Garrison Humphreys) ของสหรัฐฯ ที่เมืองพยองแต็กในวันอาทิตย์ (6)“คณะลูกเสือของสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากแล้วว่า เราจำเป็นต้องถอนตัวจากงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 25 ก่อนกำหนด เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศในพื้นที่จัดงาน” อีเมลซึ่งถูกส่งถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของคณะลูกเสือสหรัฐฯ ระบุอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ส่งคณะลูกเสือเข้าร่วมงานมากที่สุดก็ได้ประกาศถอนตัวเช่นกันเมื่อวานนี้ (4) และเตรียมส่งผู้เข้าร่วมงานไปเข้าพักที่โรงแรมในกรุงโซลตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ด้านองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement) ก็ออกมาเรียกร้องวานนี้ (4) ให้สมาคมลูกเสือเกาหลีใต้ “พิจารณาทางเลือกอื่นๆ เพื่อยกเลิกการจัดงานก่อนกำหนด และให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมงานทุกคนจนกว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย”สำนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า คณะผู้จัดงานจะประชุมหารือกันในวันนี้ (5) เพื่อพิจารณาว่าจะยังคงจัดกิจกรรมต่อไปตามแผน ลดขนาด หรือว่ายกเลิกสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกปีนี้ล้มป่วยไปกว่า 600 คน ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากก็ร้องเรียนไปยังผู้จัดกิจกรรมด้วยความเป็นห่วงสวัสดิภาพของบุตรหลานงานชุมนุมเมื่อวานนี้ (4) มีคณะลูกเสือเข้าร่วมมากกว่า 150 ประเทศ โดยงานชุมนุมลูกเสือโลกปีนี้มีกำหนดจัดไปจนถึงวันที่ 12 ส.ค.ที่มา : รอยเตอร์