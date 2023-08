อย่าให้เกิดขึ้น! วารสารการแพทย์กว่า 100 ฉบับเตือน 'หายนะ' จากการใช้ ‘อาวุธนิวเคลียร์’

บทบรรณาธิการนี้เตือนว่า การนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม “ย่อมหมายถึงหายนะต่อมวลมนุษยชาติ” และอ้างถึงงานวิจัยในอดีตที่พบว่า แม้จะเป็นการทำสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัด โดยใช้อาวุธนิวเคลียร์เพียง 250 จากที่มีอยู่ 13,000 หัวรบทั่วโลก ก็สามารถทำให้ผู้คนล้มตายได้ถึง 120 ล้านคน



การใช้อาวุธนิวเคลียร์ยังส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยจะก่อภัยแล้งนิวเคลียร์ (nuclear famine) ที่อาจสร้างความเดือดร้อนต่อประชากรถึง 2,000 ล้านคนทั่วโลก

ข้อเรียกร้องนี้มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียออกมาแถลงเตือนเป็นนัยๆ หลายครั้งแล้วว่าอาจจะนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในยูเครน รวมไปถึงการทดสอบขีปนาวุธในเกาหลีเหนือ และความพยายามไม่แพร่กระจายอาวุธ (non-proliferation) ที่ดูเหมือนจะไร้ผลบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์หลายฉบับเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลกออกมาเตือนพลเมืองและผู้นำประเทศของตนเองให้ทราบถึง “อันตรายใหญ่หลวงที่อาจเกิดต่อสุขภาพของประชาชน” หากอาวุธนิวเคลียร์ถูกนำออกมาใช้จริง“นี่คืออันตรายที่ใหญ่หลวง และกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ” บทบรรณาธิการซึ่งเรียบเรียงโดยทีมบรรณาธิการของวารสารการแพทย์ชั้นนำ 11 ฉบับ เช่น BMJ, Lancet, JAMA และ New England Journal of Medicine ระบุ“รัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จะต้องทำลายคลังแสงนิวเคลียร์ทิ้ง ก่อนที่พวกมันจะทำลายเรา”คริส ซีลินสกี (Chris Zielinski) จากสมาคมบรรณาธิการวารสารการแพทย์โลก ระบุว่า การที่วารสารการแพทย์ซึ่งโดยปกติแล้วมักแข่งกันนำเสนอคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟหันมาจับมือกันออกคำเตือนเช่นนี้ “ไม่ใช่เรื่องธรรมดา”อีรา เฮลฟานด์ อดีตประธานสมาคม International Physicians for the Prevention of Nuclear War ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนบทบรรณาธิการชิ้นนี้ด้วย ให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่า “เรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่อันตรายอย่างยิ่ง และมีความเป็นไปได้จริงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้น”เฮลฟานด์ อ้างถึงคำพูดของ ดมิตรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งออกมาขู่ในสัปดาห์นี้ว่า มอสโกอาจจำเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ หากยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ (counteroffensive) จนสามารถยึดดินแดนของรัสเซียไปได้ รวมถึงกรณีที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ “ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา”บทบรรณาธิการนี้ถูกเผยแพร่ก่อนที่องค์การสหประชาชาติจะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) ที่กรุงเวียนนาในสัปดาห์นี้ที่มา: รอยเตอร์