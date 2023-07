สุดผงะ!! CDCสหรัฐฯเจอกับตัวเอง แล็บวิทยาศาสตร์ผิดกฎหมายมี “เจ้าของเชื้อสายจีน” ตั้งในแคลิฟอร์เนีย เก็บ “หนูดัดแปลงสายพันธุ์-เชื้อไวรัสร้ายแรงโควิด-เชื้อเอดส์”

บิสซิเนสอินไซเดอร์ รายงานวานนี้(30 ก.ค)ว่า กลายเป็นเรื่องไม่คาดฝันเมื่อมีการตรวจพบแล็บวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่ในโกดังที่เมืองรีดลีย์ (Reedley) รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแล็บที่สภาพคล้ายโกดังที่ผู้ตรวจสอบค้นพบเป็นของบริษัท Prestige BioTech ซึ่งถูกจดทะเบียนในรัฐเนวาดา แต่ไม่ได้มีใบอนุญาตในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้มีตู้เย็นและตู้แช่แข็งราว 30 ตู้ที่มีบางส่วนมีไม่ได้ใช้งาน มีตู้เพาะเชื้อ วัสดุทดสอบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหนูจำนวนมากรวมไปถึงเชื้อโรคร้ายแรง อ้างอิงจาก SFistซึ่งตัวแทนบริษัท หวัง จ้าวลิน (Wang Zhaolin) ได้แจ้งแก่ผู้ตรวจสอบว่า หนูทดลองภายในโกดังถูกดัดแปลงให้กลายพันธุ์เพื่อสามารถดักจับและแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อ้างอิงจากสื่อ The San Joaquin Valley SunNBC News รายงานเพิ่มเติมว่า CDC ได้ตรวจสอบและสสารและตรวจพบเอเจนต์เชื้อไวรัสไม่ต่ำกว่า 20 ตัวรวมไปถึงไวรัสร้ายแรงเป็นต้นว่า โรคโควิด-19 HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบ และเชื้อโรคเริม อ้างอิงจากหนังสือแผนกสาธารณสุขและบริการมนุษย์ลงวันที่ 6 มิ.ยที่ผ่านมาซึ่งหนูเกือบ 1,000 ตัวในโกดังถูกเก็บในสภาพไร้มนุษยธรรม อ้างอิงจากเอกสารศาล ซึ่งทางเมืองได้เข้ายึดสัตว์ทดลองเหล่านี้เมื่อเมษายน โดยมีหนูทดลอง 773 ตัวของทั้งหมดถูกทำให้เสียชีวิต และมีมากกว่า 175 ตัวตายทางเฟรสโนซึ่งแผนกสาธารณสุขเฟรสโน เคาน์ตีเปิดเผยในวันพฤหัสบดี(27 ก.ค)ว่า เชื้อไวรัสทั้งหมดที่พบในโกดังถูกทำลายภายในวันที่ 7 ก.คแล้วหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล็บผิดกฎหมายแห่งนี้ในโกดังย่านดาวทาวน์เมืองรีดลีย์เมื่อมีนาคมก่อนหน้าNBC News รายงานว่าทั้งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่เมืองได้คุยกับ ซูฉิน เหยา (Xiuquin Yao) ที่ถูกชี้ว่าเป็นประธานบริษัท Prestige BioTech ผ่าอีเมลที่รวมอยู่ในเอกสารศาลเหยาเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯว่า บริษัท Prestige BioTech ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทที่ล้มเลิกกิจการแล้ว Universal Meditech Inc มาที่โกดังในเมืองรีดลีย์ (Reedley) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเฟรสโน ซึ่งบริษัท Prestige Biotech เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทที่ล้มละลาย และอีกทั้งยังถูกยืนยันว่า เป็นบริษัทที่รับช่วงต่อจากบริษัท Universal Meditech Inc อ้างอิงจากเอกสารศาล