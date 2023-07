อย่างกับซีรีส์ The X-Files ! อดีตจนท.ข่าวกรองลับสหรัฐฯขึ้นให้การสภาคองเกรส เชื่อ “วอชิงตัน” แอบเก็บร่างเอเลียน - ยาน UFO ไว้หลังยานตกในอิตาลีตั้งแต่ WW2

เดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษ รายงานวานนี้(26 ก.ค) กลายเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหลัง อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองลับประจำกองทัพอากาศสหรัฐฯ พันอากาศตรี เดวิด กรัสช์ ( David Grusch) ทำหน้าที่ไม่ต่างกับนักสืบในภาพยนต์ทีวีซีรีส์ The X-Files ชื่อดังที่มีคำขวัญประจำว่า "ความจริงยังคงอยู่ที่นั่น" ( The Truth Is Still Out There) ได้ขึ้นให้การวันพุธ(26)ต่อหน้าคณะอนุกรรมาธิการการสอบสวนเหตุการณ์ปรากฎการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ UAPs ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯในการให้การเขาอ้างว่า รัฐบาลกลางสหรัฐฯมีโครงการลับเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวมานานแต่ปิดบังไว้ไม่ให้สาธารณะรับรู้สื่ออังกฤษชี้ว่า สหรัฐฯใช้คำว่า UAPs ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่า แทนคำว่า UFO ที่หลายคนมองว่ามีความหมายไปในเชิงสติเฟื่องและแง่ลบต่อสาธารณะซึ่งในประเด็นสำคัญของการขึ้นให้การวานนี้(26) เขายืนยันว่า สหรัฐฯแอบเก็บร่างสิ่งมีชีวิตนอกโลกและยานมนุษย์ต่างดาวที่จุดตกไว้ในความครอบครองกรัสช์วัย 36 ปีเคยออกมาเปิดเผยจนเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในเรื่อง UFOหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์เคยรายงานวันที่ 13 มิ.ยว่า อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯรายนี้อ้างว่า สหรัฐฯพบยานต่างดาวและร่างมนุษย์ต่างดาวอยู่ด้านในหลังมันเกิดตกลงในอิตาลีเมื่อปี 1933 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 (Pius XII) เป็นผู้แจ้งข่าวให้วอชิงตันได้รู้ ซึ่งในเวลานั้นอิตาลีอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตผู้นำฟาสซิสต์ เบนิโต มุสโซลินี (Benito Mussolini)“โป๊ปใช้ช่องทางการสื่อสารประตูหลังแจ้งฝ่ายอเมริกันในสิ่งที่พวกอิตาลีมีและพวกเราสามารถเก็บมันไว้ได้ในที่สุด”เดอะการ์เดียนรายงานว่า ในวันพธ(26) เดวิด กรัสช์กล่าวยืนยันซ้ำอีกครั้งต่อสภาล่างสหรัฐฯว่ามีการค้นพบ 'สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์' ในจุดที่ตกและเขาอ้างว่าได้รู้ว่ามีเพื่อนร่วมงานจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากความเคลื่อนไหวของ UAP รวมไปถึงจากฝีมือของคนภายในรัฐบาลสหรัฐฯเองแต่เมื่อทางคณะอนุกรรมาธิการสอบถามให้เปิดเผยในรายละเอียด เขากลับตอบกลับมาว่าไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างเจาะจงและเมื่อทางคณะอนุกรรมาธิการถามต่อว่ามี “ร่างของนักบิน” ถูกค้นพบจากอากาศยานที่ตกหรือไม่ กรัสช์ตอบกลับมาว่า“เหมือนเช่นผมได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนหน้า(ในการให้สัมภาษณ์)กับสถานี NewsNation สิ่งมีชีวิตมาพร้อมกับบางส่วนที่เก็บกู้ได้”และเมื่อทางคณะอนุกรรมาธิการถามจี้ไปว่า สิ่งมีชีวิตนี้เป็นเอเลียนต่างดาวหรือไม่ เขาตอบกลับมาว่า “เป็นเอเลียนและมันเป็นการประเมินจากกลุ่มคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้โดยตรงต่อโครงการที่ผมได้พูดคุยด้วย”เขายอมรับในการพิจารณาว่าตัวเองไม่เคยเห็นทั้งร่างมนุษย์ต่างดาวหรือยาวยูเอฟโอที่ว่าด้วยตาของตัวเองแต่ได้รับฟังเรื่องราวจำนวนมากจากปากพยานคนสำคัญสื่ออังกฤษรายงานว่า พันเรืออากาศตรีเดวิด กรัสช์ เคยได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯให้ทำการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ตามโครงการจนกระทั่งในปี 2023 เขาอ้างว่าตัวเองถูกล็อกออกจากการเข้าถึงโครงการลับ UFO ของรัฐบาลสหรัฐฯ และเผชิญต่อการถูกปฎิบัติอย่างเลวร้าย“มันกระทบอย่างมากต่อผมทั้งด้านอาชีพการงานและในทางส่วนตัว” เขาเปิดเผยในที่การขึ้นให้ปากคำวันพุธ(26) กรัสช์ซึ่งเป็นคนวงในออกมาแฉเรื่อง UFO อ้างว่า วอชิงตันได้ทำโครงการมานหลายสิบปีเพื่อรวบรวมและสื่อรายงานว่า ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯภายใต้พรรครีพับลิกันตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาสอบสวนทันทีหลังอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองลับสหรัฐฯรายนี้ออกมาเปิดโปงว่า รัฐบาลสหรัฐฯกำลังซ่อนหลักฐานสิ่งมีชีวิตนอกโลกจากสภาคองเกรส สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯเป็นอย่างมากกรัสช์ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รัฐคนเดียวที่เชื่อในเรื่องนี้ เพราะส.สรัฐเทนเนสซี ทิม เบอร์เชตต์ (Tim Burchett) ที่นั่งร่วมอยู่ด้วยในชุดอนุกรรมาธิการนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อในเรื่อง UFO และวอชิงตันปิดบังความลับมนุษย์ต่างดาวไว้จากประชาชนอเมริกันเดอะฮิลล์ สื่อสหรัฐฯรายงานว่า เบอร์เชตต์ไม่ได้นั่งดำรงตำแหน่งประธานอนุแต่เขาจะสามารถตั้งคำถาม 20 คำถามจากผู้ที่เข้ามาให้การได้สร้างความผิดหวังให้กับเจ้าตัวที่ออกปากว่า “มันเป็นการเมือง”เบอร์เชตต์ในวันพุธ(26)อ้างอิงจากสื่อโพลิติโก ออกมากล่าวหาว่ารัฐบาฃลสหรัฐฯของประธานาธิบดีโจ ไบเดน กำลังปิดบังความลับ UFO ไว้ โดยชี้ว่าทั้งเพนตากอนและประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯปกปิดในสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯรู้เกี่ยวกับ UFO เขากล่าวว่า "ปิศาจกำลังขวางทางพวกเราอยู่"เดอะการ์เดียนรายงานว่า เพนตากอนออกแถลงการณ์โต้กรัสช์ว่า สหรัฐฯไม่มีสิ่งใดต้องปิดบังเพนตากอนร่อนแถลงการณ์ปฎิเสธข้อกล่าวหา สหรัฐฯแอบปกปิด UFO หรือมนุษย์ต่างดาว โดยในแถลงการณ์กล่าวว่า“การสอบสวนไม่ค้นพบข้อมูลที่สามารถยืนยันในการแสดงหลักฐานต่อการกล่าวอ้างถึงโครงการใดๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย้อนกลับทางวิศวกรรมศาสสตร์ของวัสดุจากนอกโลกที่เกิดขึ้นในทั้งอดีตหรือปัจจุบัน”เป็นที่น่าสนใจว่าอเมริกาเป็นชาติที่สนใจเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวเป็นอย่างมากจากที่ไม่ใช่แค่สภาคองเกรสสหรัฐฯ เพนตากอน เท่านั้นที่ออกมาสอบสวนเกี่ยวกับปรากฎการณ์ UAPs เพราะองค์การบริหารอวกาศสหรัฐฯ NASA อ้างอิงจากรอยเตอร์ เคยออกจัดประชุมสาธารณะครั้งแรกเรื่องเรื่องเดียวกันนีัเมื่อวันที่ 31 พ.ค ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่ด้านฟิสิกส์ ไปจนถึงด้านชีวอวกาศ (astrobiology) ซึ่งในคณะยังมีชื่ออดีตนักบินอวกาศสหรัฐฯ คนดัง สกอตต์ เคลลี (Scott Kelly) ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนานร่วมเกือบ 1 ปี