ฮัฟต์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(19 ก.ค) ว่าในที่ประชุมในกรุงปราก สาธารณรัฐเชก หัวหน้าหน่วยสืบราชการรับ MI6 เซอร์ ริชาร์ด มัวร์ (Sir. Richard Moore)ซึ่งมีรหัสโค๊ดลับว่า C และใช้ปากกาสีเขียวเท่านั้นไม่ว่าจะเขียนบนกระดาษหรือบนคอมพิวเตอร์ก็ตามได้ออกมาเปิดเผยน้อยครั้งที่จะเกิดว่า นับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นเมื่อกุมภาพันธ์ปี 2021 มีรัสเซียเข้ามาเป็นสปายสายลับให้กับอังกฤษ พร้อมกับเรียกร้องให้ชาวรัสเซียที่มีใจรักความเป็นธรรมและต้องการเห็นสงครามสงบเข้ามาช่วยอังกฤษเพิ่ม“ผมขอเชิญชวนพวกเขา(พลเมืองรัสเซีย)ให้ทำในสิ่งที่คนอื่นๆได้ทำก่อนหน้านี้เป็นเวลา 18 เดือนที่ผ่านมาและร่วมมือกับพวกเรา”และเสริมต่อว่า “ประตูของอังกฤษเปิดกว้างเสมอ และการเสนอความช่วยเหลือใดๆจะตอบรับอย่างเป็นความลับและความเป็นมืออาชีพ”เซอร์ ริชาร์ด มัวร์ ให้คำมั่นสัญญาเหมือนจะส่งไปถึงในรัสเซียว่า “ความลับของพวกเขาจะปลอดภัยกับพวกเราเสมอและร่วมกันพวกเราจะทำให้การหลั่งเลือดนี้ต้องจบลง การทำงานของผมมาพร้อมกับหลักการที่ว่าความซื่อสัตย์ของพวกเราต่อเอเยนต์นั้นมีอยู่ตลอดไปพร้อมกับความซาบซึ้งตราบนิรันดร์”ฮัฟฟ์โพสต์วิเคราะห์ว่า มัวร์น่าจะเป็นการส่งสารไปยังเป้าหมายในหน่วยข่าวกรองรัสเซีย หน่วยความมั่นคงและภายในกองทัพรัสเซีย หลังจากที่เป็นเวลาหลายเดือน มีรายงานออกมาถึงความระหองระแหงภายในกองทัพรัสเซีย มีขวัญกำลังใจตกต่ำ กำลังพลหดหายรวมไปถึงกระสุนอาวุธลดลงเอพีรายงานเพิ่มเติมว่า ในงานนี้มัวร์ยังยืนยันว่า ทางสายลับของ MI6 ใช้ AI ในการสร้างความติดขัดให้กับซัพพลายลอจิสติกอาวุธเข้ารัสเซีย พร้อมกับยืนยันว่า ทางหน่วยสืบราชการลับอังกฤษของเขาจะเริ่มหันไปให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเป้าประสงค์ร้ายจากรัฐต่างชาติที่เป็นคู่อริในงานวันพุธ(19)ที่กรุงปราก มัวร์ซึ่งมีรหัส C และใช้ปากกาสีเขียวเหมือนเช่นหัวหน้า MI6 คนก่อนๆที่สืบทอดธรรมเนียมปฎิบัติมาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อปี 1909 นั้นยืนกรานว่า เทคโนโลยี AI ไม่มีวันที่จะแทนที่สายลับที่เป็นคนไปได้ซึ่งอังกฤษนั้นมีชื่อเสียงในด้านการสืบราชการลับเป็นอย่างมาก ดิอินดีเพนเดนต์เคยรายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ย ปี 2021 ว่า มัวร์เคยแสดงเหตุผลถึงการที่ใช้ปากกาสีเขียวเสมอว่า“นี่เป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่ย้อนไปไกลถึงผู้ใช้รหัสโค๊ด C คนแรก” เขาอธิบายและเสริมต่อว่า “หัวหน้าหน่วยคนแรกเป็นทหารเรือและเขามักจะเขียนด้วยหมึกสีเขียว”และ “ใครก็ตามที่ได้รับจดหมายด้วยหมึกสีเขียวจะรู้ว่ามาจากตัวผม และเหตุผลเดียวกันกับตัวอักษรพิมพ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผม”เอพีรายงานว่า มัวร์แสดงเหตุผลที่มนุษย์สามารถเป็นสายลับได้ดีกว่า AI ว่า ในขณะที่ AI เป็นเสมือนทรัพยากรเปิดกว้างดุจมหาสมุทรแต่ทว่า เขายังเชื่อมั่นว่าความเป็นที่มนุษย์สายลับที่มีคุณสมบัติที่พิเศษและอยู่ถูกที่ยังถือมีความสัญมากกว่า”โดยหัวหน้าหน่วย MI6 ได้ชี้ไปว่าความสามารถของสายลับในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ภายในรัฐบาลหรือกลุ่มก่อการร้าย