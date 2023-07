เพนตากอนเดือด “รัสเซีย” ก่อกวนโดรน MQ-9 Reaper 3 วันติดในซีเรีย ชี้เหมือนพยายาม “คุ้มกันแกนนำ IS” หลังโดรนลำเดียวกันสังหาร “อุซามะห์ อัล-มูฮาเจอร์” สำเร็จในที่สุด

บิสซิเนสอินไซเดอร์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(10 ก.ค)ว่า หลังในวันอาทิตย์(9)ที่สหรัฐฯออกมาแถลงความสำเร็จของการสังหาร อุซามะห์ อัล-มูฮาเจอร์ (Usamah al-Muhajir)แกนนำกลุ่มก่อการร้าย IS ได้ในวันศุกร์(7)ระหว่างเขากำลังขี่มอร์เตอร์ไซค์อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียด้วยฝีมือขอวโดรนสังหารของสหรัฐฯ MQ-9 Reaper ที่ 2ชั่วโมงก่อนหน้าถูกกองกำลังรัสเซียใช้พฤติกรรมคุกคามข่มขู่ต่อโดรนสหรัฐฯก่อนหน้า สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายอเมริกันเป็นอย่างมากและทำให้เจ้าหน้าที่เพนตากอนในวันจันทร์(10)ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมรัสเซียที่ออกปฎิบัติการคุกคามโดรนสหรัฐฯ 3 วันติดต่อกันว่าคล้ายราว รัสเซียกำลังคุ้มกันให้กับแกนนำกลุ่ม IS อยู่ซาบรินา ซิงห์ (Sabrina Singh) ผู้ช่วยโฆษกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯแถลงกับนักข่าวในวันจันทร์(10)ว่า สหรัฐฯแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับปฎิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย IS ในซีเรีย“ฝ่ายรัสเซียรู้เรื่องดี พวกเขารู้ดีแน่นอนว่าพวกเราปฎิบัติการกันอยู่ที่ไหนและดังนั้นแล้วจึงไม่สามารถที่จะมีข้ออ้างสำหรับกองกำลังรัสเซียในการแสดงพฤติกรรมคุกคามอย่างต่อเนื่องต่อโดรน MQ-9 ของพวกเราหลังจากหลายปีที่สหรัฐฯปฎิบัติการแถบนั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการเอาชนะกลุ่ม IS อย่างยั่งยืน”โฆษกเพนตากอนกล่าวต่อว่า “และมันดูเหมือนราวกับว่าพวกรัสเซียในเวลานี้กำลังมีภารกิจเพื่อคุ้มกันให้กับแกนนำกลุ่ม IS”ซิงห์เสริมว่า “และในขณะที่ดิฉันไม่สามารถกล่าวไปถึงภารกิจอื่นได้หากว่าเหล่านั้นถูกขัดขวางโดยปฎิบัติการของรัสเซีย แต่ดิฉันสามารถกล่าวได้คือทาง CENTCOM (กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ)สามารถประสบความสำเร็จในภารกิจนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นกลางอากาศมาจากกองกำลังรัสเซียก็ตาม”เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานว่า กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ หรือ CENTCOM เปิดเผยปฎิบัติการเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์(9)ผ่านแถลงการณ์มีใจความว่า“การโจมตีในวันศุกร์(7)เกิดขึ้นโดยโดรน MQ-9 ก่อนหน้าเมื่อช่วงต้นของวันเดียวกันถูกคุกคามโดยอากาศยานในการเผชิญหน้าที่นานเกือบ 2 ชั่วโมง” รายงานตามแถลงการณ์และทาง CENTCOM ยังกล่าวต่อว่า ในขณะที่ไม่มีสิ่งที่ชี้ชัดลงไปว่ามีพลเรือนเสียชีวิต แต่ทางเจ้าหน้าที่กำลังประเมินรายงานการบาดเจ็บของพลเรือนเอบีซีนิวส์ชี้ว่า ข่าวสหรัฐฯสามารถสังหารอัล-มูฮาเจอร์ได้นั้นเกิดในช่วงเวลาที่ความตรึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและรัสเซียในซีเรียระอุหนักที่ฝ่ายรัสเซียเริ่มมาตั้งแต่วันพุธ(5) ใช้เครื่องบินรบขับไล่ทำการคุกคามขวางโดรนอเมริกันระหว่างออกปฎิบัติการติดต่อกัน 3 วันสร้างความไม่พอใจจนถึงนายพลอเมริกันต้องออกมามาประณามนักบินรบขับไล่รัสเซียถึงพฤติกรรมที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพและไม่มีความปลอดภัยต่อโดรนสังหารอเมริกันที่กำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าซีเรียในวันที่ 3 ของการเผชิญหน้าระหว่างโดรนสหรัฐฯและฝ่ายรัสเซียในวันศุกร์(7) กองบัญชาการกลางอากาศสหรัฐฯ (U.S. Air Forces Central) ระบุว่า “อากาศยานรัสเซียบินเข้าเฉียดใกล้อย่างไม่มีความเป็นมืออาชีพผ่าน 18 ครั้งส่งผลทำให้ฝูงโดรน MQ-9 ต้องเคลื่อนไหวเพื่อเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่มีความปลอดภัย”บิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานว่า สหรัฐฯมีกองกำลังทหารของตัวเอง 900 นายในซีเรียเพื่อสู้รบกับกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ฝ่ายรัสเซียออกปฎิบัติการในซีเรียเพื่อสนับสนุนสงครามกลางเมืองซีเรียที่ยังคงเกิดขึ้นของรัฐบาลประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด