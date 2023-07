เป็นเรื่อง! ร้านอาหารจีนให้ลูกค้า 'แข่งกินเกี๊ยว 108 ลูก' เพื่อคว้ารางวัลกินฟรี สุดท้ายโดนตรวจสอบ

สำนักข่าว CNN รายงานว่า ร้านอาหารจีนในเมืองอี๋ปิน (Yibin) มณฑลเสฉวน ได้จัดกิจกรรม ‘king of big stomach challenge’ หรือแข่งกินจุ โดยให้ลูกค้าแข่งกันรับประทานเกี๊ยวเผ็ดสไตล์เสฉวน จำนวน 108 ลูก ใครกินหมดภายในระยะเวลาสั้นที่สุดจะได้รับรางวัลจากทางร้านอย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ทางร้านโฆษณาลงสื่อโซเชียลดันไปถึงหูองค์การบริหารจัดการตลาดของจีน (State Administration for Market Regulation) จนเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาหน่วยงานดังกล่าวระบุว่า กิจกรรมของร้านแห่งนี้ตามรายงานของ The Cover ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนเจ้าหน้าที่จีนอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า ร้านอาหารซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อนี้แห่งนี้ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านขยะอาหาร (anti-food waste laws) หรือไม่ โดยที่ผ่านมามีร้านอาหารในจีนหลายแห่งที่เคยจัดแข่งกินจุแบบนี้จนถูกดำเนินคดีมาแล้วทั้งนี้ รัฐบาลจีนเริ่มบังคับใช้กฎหมายต่อต้านขยะอาหารตั้งแต่ปี 2021 เพื่อปราบปรามพวกบล็อกเกอร์ที่นิยมทำคอนเทนต์กินจุ หรือ ‘mukbang’ เพื่อเรียกยอดผู้เข้าชมออนไลน์ โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 หยวน (ราว 484,400 บาท) ตามรายงานของโกลบอลไทม์สกฎหมายนี้ยังกำหนดบทลงโทษสำหรับร้านอาหารที่สนับสนุนให้ลูกค้าสั่งอาหารรับประทานจนเกินพอดี โดยมีโทษปรับสูงสุด 10,000 หยวน หรือราว 48,400 บาทสภาความสัมพันธ์ต่างประเทศ (Council on Foreign Relations) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบุว่า ความมั่นคงทางอาหารคือสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ หลังจากที่เคยเกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่ในจีน (Great Chinese Famine) เมื่อช่วงปลายทศวรรษ 1950 จนถึงต้นทศวรรษ 1960 จนทำให้มีชาวจีนล้มตายไปหลายสิบล้านคนที่มา : CNN