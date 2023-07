ผู้หญิงเซ็ง! ตอลิบานสั่งปิด ‘ร้านเสริมสวย’ ทั่วอัฟกานิสถาน

โมฮัมหมัด ซาดิก อากีฟ โฆษกกระทรวงส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความชั่วร้าย (Ministry for Promotion of Virtue and Prevention of Vice) ของรัฐบาลตอลิบาน แถลงวันนี้ (4 ก.ค.) ว่า ทางกระทรวง “ขีดเส้นตายให้ร้านเสริมสวยต้องปิดกิจการลงภายใน 1 เดือนนับจากนี้”รัฐบาลต่างชาติและเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ออกมาประณามการจำกัดสิทธิสตรีซึ่งดูเหมือนจะร้ายแรงขึ้นทุกวัน นับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานกลับเข้ากุมอำนาจปกครองอัฟกานิสถานเมื่อปี 2021ปีที่แล้ว ทางการตอลิบานได้สั่งปิดโรงเรียนมัธยมสำหรับเด็กผู้หญิงเกือบทั้งหมด ห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าเรียนมหาวิทยาลัย รวมถึงสั่งให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ที่เป็นสตรีหยุดปฏิบัติงาน ขณะที่สถานที่สาธารณะหลายแห่ง เช่น โรงอาบน้ำ โรงยิม และสวนสาธารณะ ก็ห้ามผู้หญิงเข้าใช้บริการด้วยร้านเสริมสวยจำนวนมากเริ่มเปิดตัวในกรุงคาบูลและเมืองใหญ่ๆ ทั่วอัฟกานิสถาน ภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่รัฐบาลตอลิบานถูกโค่นอำนาจลงในปี 2001 ตามหลังเหตุวินาศกรรม 9/11ร้านเสริมสวยหลายแห่งยังคงเปิดให้บริการต่อมาแม้ตอลิบานจะกลับเข้าบริหารประเทศอีกครั้งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทว่ามีการปลดป้ายลง และปิดหน้าต่างอย่างมิดชิดชาติตะวันตกและองค์กรระหว่างประเทศเตือนว่า มาตรการจำกัดสิทธิสตรีถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้รัฐบาลตอลิบานยากจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติตอลิบานยืนยันว่า พวกเขา “เคารพสิทธิสตรี” ในรูปแบบที่กฎหมายอิสลามและวัฒนธรรมประเพณีของชาวอัฟกันกำหนดไว้ที่มา : รอยเตอร์