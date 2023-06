รู้หน้าไม่รู้ใจ! ชายมะกันลวงสาวหวังข่มขืน ก่อน ‘ผลักตกเขาดับ’ ใกล้ปราสาทดังในเยอรมนี

รายงานระบุว่า อีวา หลิว (Eva Liu) วัย 21 ปี และเคลซี ชาง (Kelsey Chang) วัย 22 ปี ได้ไปเดินเที่ยวบริเวณสะพาน Marienbrücke ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวปราสาทนอยชวานชไตน์ได้อย่างชัดเจน ระหว่างทางทั้งสองได้พบชายชาวอเมริกันวัย 30 ปี ซึ่งล่อลวงให้พวกเธอเดินออกนอกเส้นทาง โดยอ้างว่าจะพาไปในจุดที่เห็นวิวสวยงามกว่า

ชายคนดังกล่าวเริ่มลงมือทำร้าย หลิว ก่อน ส่วน ชาง ซึ่งพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนก็ถูกบีบคอ และจับโยนลงหน้าผาชันจนร่วงลงไปประมาณ 50 เมตร แต่เธอยังโชคดีที่คว้าต้นไม้เอาไว้ได้

ตำรวจเผยว่า คนร้ายพยายามล่วงละเมิดทางเพศ หลิว ก่อนที่จะผลักเธอตกหน้าผาลงไปอีกคน

