สุดผงะ! นักศึกษาจีนโวย ‘หัวหนู’ โผล่ในชามข้าว จนท.วิทยาลัยเถียง ‘มันคือหัวเป็ด!!’ (ชมคลิป)

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายในโรงอาหารของวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะอุตสาหกรรมการค้าเจียงซี (Jiangxi Vocational Technical College of Industry Trade) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองหนานชาง โดยนักศึกษารายนี้พบว่าในชามข้าวของตนเองมีอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายๆ กับ “หัวหนู” จึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน

This trending topic received over 310 million views on Weibo today and it's quite Kafkaesque. June 1st, a student at a Jiangxi college finds a rat head in his cafeteria rice meal. When he makes a complaint, he's told that it's actually duck. He says, "but you can see its teeth!" pic.twitter.com/MCnW7V2JSG— Manya Koetse (@manyapan) June 7, 2023