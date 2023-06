สหรัฐฯ เย้ยเจ็บ “กองทัพรัสเซียแกร่งสุดอันดับ 2 ของโลกในยูเครน” ข่าวกรองลับอังกฤษชี้ ทหารปูตินดับทุก 48 ซม.ที่รุกคืบในบัคมุต

บิสซิเนสอินไซเดอร์ สื่ออังกฤษ รายงานวันศุกร์ (2 มิ.ย.) ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความสามารถกองทัพรัสเซียระหว่างอยู่ในกรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ โดยชี้ว่า “รัสเซียในวันนี้เลวร้ายลงไปกว่ามากเมื่อครั้งก่อนการเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบ”เขากล่าวอย่างเย้ยหยันว่า “เครมลินมักชอบอ้างตัวว่ามีกองทัพแกร่งเป็นอันดับ 2 ของโลก และมีเป็นจำนวนมากที่เชื่อ” และเสริมต่อว่า “แต่ในวันนี้มีหลายคนได้เห็นว่ากองทัพรัสเซียแข็งแกร่งเป็นอันดับ 2 ในยูเครน”ในฟินแลนด์ บลิงเคนยังเรียกสงครามของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ว่า “ล้มเหลวทางยุทธศาสตร์”บลิงเคนในเวลาเดียวกันชี้ว่า วอชิงตันปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในดินแดนยูเครนที่รัสเซียกำลังยึดครองCBS News รายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ที่มีความสามารถในการเล่นกีตาร์ได้ชี้ว่า สันติภาพที่แท้จริงของยูเครนต้องมาจากการที่รัสเซียถอนกำลังกลับ และเคียฟสามารถป้องกันตัวเองเขากล่าวว่า “ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเพียงการหยุดสถานการณ์ร้อนในปัจจุบันลงชั่วคราว ที่จะเป็นการเปิดทางให้ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน สามารถที่ทำให้การควบคุมเป็นปึกแผ่นเหนือดินแดนที่เขายึด และหยุดพัก ติดอาวุธใหม่ ก่อนโจมตีอีกครั้ง ซึ่งนี่ไม่ใช่สันติภาพที่ถาวร”รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันว่า วอชิงตันพร้อมที่จะสนับสนุนแผนสันติภาพของหลายประเทศ รวมทั้ง “จีน” และ “บราซิล” แต่ชี้ว่าวอชิงตันต้องการเห็นว่า แผนสันติภาพเหล่านี้ยึดมั่นในหลักการของอธิปไตย ความถูกต้องของดินแดนและพรมแดน รวมไปถึงเอกราชสกายนิวส์รายงานความคืบหน้าสมรภูมิรบในยูเครนวันอาทิตย์ (4) ว่า กระทรวงกลาโหมอังกฤษ MoD รายงานข่าวกรองลับล่าสุดว่า รัสเซียเสี่ยงที่จะเสียบัคมุตไปหลังจากเข้ายึดสำเร็จตามการรายงานระบุว่า ทหารยูเครนไม่ได้ล่าถอยจากบัคมุต ถึงแม้ฝ่ายรัสเซียจะประกาศชัยชนะ ซึ่งในความจริงยังมีการโจมตียิงต่อสู้ อ้างอิงจาก ฮานนา มาเลียร์ (Hanna Maliar) ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมยูเครน“พวกเรายึดที่ตั้งเหล่านี้ไว้อย่างมั่นคงจากที่สูงมองลงไปที่บัคมุต”รัสเซียอาจสามารถยึดบัคมุตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กองกำลังรัสเซียแตกและต้องกลับมารวมตัวใหม่ การเคลื่อนย้ายกองกำลังสู้รบ และการติดอาวุธใหม่เพียงเพื่อที่จะยึดเมืองไว้โดยที่ไม่มีแผนทางยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหมอังกฤษ MoD รายงานวันอาทิตย์ (4) ว่า ข่าวกรองลับทางการทหารพบว่า มีทหารรัสเซีย 1 นายต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในทุก 48 เซนติเมตร ที่ฝ่ายรัสเซียสามารถยึดรุกคืบได้ในบัคมุตสกายนิวส์รายงานว่า สถาบันศึกษาการสงครามสหรัฐฯ (Institute For The Study Of War) แถลงว่า บล็อกเกอร์ทางการทหารรัสเซียอ้างว่า กองกำลังรัสเซียและกองกำลังยูเครนกำลังอยู่ในที่ตั้งของการปะทะทางด้านเหนือและทางใต้ของบัคมุต“บล็อกเกอร์ทางการทหารรัสเซียอ้างว่า กองกำลังยูเครนกำลังตั้งแนวป้องกันให้แข็งแกร่งในพื้นที่นี้เป็นเพราะกองกำลังรัสเซียมีเป้าหมายที่จะเริ่มต้นการโจมตีครั้งใหม่ในวันที่ 5 มิ.ย. เป็นวันที่กองกำลังวากเนอร์ถอนกำลังออกไปทั้งหมดจากบัคมุต” สถาบันศึกษาการสงครามสหรัฐฯ กล่าว