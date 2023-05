ฮือฮา!! “พริโกซิน” ออกมาเองสยบข่าวลือ “ยืนยันทหารรับจ้างวากเนอร์แกร่งไม่พอถึงขั้นโค่น “ปูติน”

นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานวันนี้(30 พ.ค)ว่า ผู้นำกองกำลังทหารรับจ้างรัสเซียชื่อดัง เยฟเกนี พริโกซิน รีบออกมาปฎิเสธเสียงแข็งต่อข้อกล่าวหาร้ายแรงที่อ้างว่า ในเวลานี้พริโกซินกำลังวางแผนทำรัฐประหารใช้กองกำลังวากเนอร์(WAGNER)ของตัวเองเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และเครมลินโดยพริโกซินรีบออกมาปฎิเสธว่า กองกำลังวากเนอร์ไม่มีกำลังพลมากพอที่จะทำเช่นนั้นได้ในแถลงการณ์เสียงผ่านทางช่องทางเทเลแกรมให้กับบริษัทคอนคอร์ด(Concord)ของเขา พริโกซินใช้ถ้อยคำตอบโต้อดีตผู้บัญชาการรบรัสเซีย อีกอร์ เกอร์คิน (Igor Girkin) ในข้อกล่าวหาที่ชี้ไปว่า พริโกซินและกองกำลังวากเนอร์อยู่ระหว่างกำลังวางแผนเพื่อทำรัฐประหารในรัสเซียพริโกซินกล่าวตอบโต้ว่า สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงและเขามีความเคารพอย่างมากต่อปูตินทั้งนี้ก่อนหน้า เกอร์คิน บล็อกเกอร์ทางการทหารและนักชาตินิยมรัสเซีย ออกมาชี้ว่า พริโกซินใช้ถ้อยคำรุนแรงโจมตีมีเป้าหมายไปที่ผู้นำกองทัพรัสเซียส่งสัญญาณความไม่ลงรอยในระดับสูงที่ว่าผู้บัญชาการกลุ่มวากเนอร์จะใช้ประโยชน์จากสมาชิกทหารกลุ่มทหารรับจ้างที่จะถอนกำลังจากสมรภูมิบัคมุตในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนส่งผลทำให้ในวันจันทร์(29) เยฟเกนี พริโกซิน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะ “เชฟของปูติน” ออกมาปฎิเสธพริโกซินเริ่มต้นว่า “ในการที่จะเริ่มปฎิบัติการทำรัฐประหารหรือการยึดอำนาจทางการทหาร มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกองกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่”พริโกซินชี้ต่อว่า “แต่ทว่าตามกฎแล้ว การทำรัฐประหารมักเกิดจากกองทัพโดยเป็นไปตามกฎหรือมาจากบางส่วนของกองทัพที่แยกออกมา ซึ่งกลุ่มพีเอ็มซี วากเนอร์(PMC Wagner)นี้ไม่ใช่กองทัพโดยสิ้นเชิง ...พวกเรามีความเคารพอย่างสูงต่อประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน”สถาบันการศึกษาการสงคราม ISW (Insitute for the Study of War ) สถาบันธิงแทงก์สหรัฐฯที่มีฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งเปิดเผยในเรื่องนี้ในวันจันทร์(29) วิเคราะห์โดยชี้ไปถึงการออกมาโจมตีที่คลุมเครือของพริโกซินต่อรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู ว่ารัฐมนตรีสามารถก่อรัฐประหารได้เหตุที่เขาสามารถเข้าถึงกองกำลังหน่วยรบพิเศษรัสเซียพริโกซินชี้ว่า ในขณะที่บางคนในรัสเซียกำลังคาดหวังการปฎิวัติ กลุ่มวากเนอร์ของเขานั้นทำเพียงให้ความช่วยเหลือสำหรับการเลือกอย่างแก้ไขเพื่อระบบรัสเซียสถาบันธิงแทงก์สหรัฐฯสังเกตว่า พริโกซินนั้นเพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลของอ้างอิงทางตรงที่เขาอ้างไปถึงปูตินมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค ที่ผ่านมาหลังเขาได้วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีรัสเซียในทางอ้อมระหว่างเทศกาลวันฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ของรัสเซียพริโกซินในวันอังคาร(30) อ้างอิงการรายงานจากหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟของอังกฤษ ยังออกมาวิจารณ์รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียตที่ปล่อยให้กรุงมอสโกตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนหัวหน้ากองกำลังวากเนอร์กล่าวว่า “ขอให้บ้านของคุณไฟไหม้”