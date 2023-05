ผลงานเข้าตายังไม่ช่วย! “พริโกซิน” โวยโดนสื่อทางการรัสเซียแบน ตกเป็นเป้านิ่งให้ “วอชิงตัน” ลงดาบแซงชั่นวากเนอร์ใน “มาลี” แอบใช้เป็นจุดทรานซิตอาวุธให้ “ปูติน”

รอยเตอร์รายงานวันนี้(29 พค)ว่า หัวหน้ากลุ่มนักรบรับจ้างรัสเซียชื่อดัง เยฟเกนี พริโกซิน ล่าสุดออกมาโอดครวญในวันอาทิตย์(28)หลังก่อนหน้าเคยเตือนจนเป็นที่โจษจันไปทั่วโลกตะวันตกที่ว่า ให้ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ระวังอาจเกิดการปฎิวัติครั้งใหญ่พริโกซินอ้างในแถลงการณ์วันอาทิตย์(28)ว่า เขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเครมลินกำลังแบนการรายงานเกี่ยวกับตัวเขาจากการรายงานโดยสื่อรัฐบาลที่เสนอภายในรัสเซีย หัวหน้าวากเนอร์เตือนว่า การทำเช่นนี้ยิ่งอาจทำให้ประชาชนชาวรัสเซียไม่พอใจอย่างหนักและจะได้เห็นในอีกไม่กี่เดือนรอยเตอร์ชี้ว่า พริโกซินวัย 61 ปีที่สร้างชื่อมาจากสไตล์ดุดันในการบริหารกลุ่มนักรบรับจ้างรัสเซียวากเนอร์ (WAGNER) ชื่อดังประสบความสำเร็จครั้งใหญ่สามารถยึดสมรภูมิบัคมุตที่ยืดเยื้อและยาวนานสำเร็จสร้างชื่อให้กับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน แต่กลับพบว่าเขาถูกสื่อรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยเพราะพบว่า สื่อรัฐบาลเครมลินไม่รายงานชัยชนะเหนือบัคมุตของวากเนอร์เป็นเวลาร่วม 20 ชั่วโมง และไม่เผยแพร่ออกอากาศคำแถลงชัยชนะของเยฟเกนี พริโกซินออกมาพริโกซินกล่าวว่า “กลุ่มวากเนอร์ไม่ใช่สบู่ที่ฝ่ายบริหารรัสเซียใช้ถูไปทั่วเพื่อชะล้าง แต่วากเนอร์เป็นนกฮูก เป็นกฤชที่คุณไม่สามารถซ่อนได้” พร้อมกล่าวอย่างจริงจังว่า “ผมเชื่อว่าพวกเขาได้แบน(การออกอากาศ)”พริโกซินโจมตีไปที่ฝ่ายข้าราชการรัฐระดับสูง พวกอยู่บนหอคอยเครมลิน โดยกล่าวว่าเป็นความพยายามปิดปากทุกคนเพื่อให้คนเหล่านั้นจะไม่พูดถึงกลุ่มวากเนอร์ เขากล่าวเตือนว่า แต่การกระทำเช่นนั้นประชาชนรัสเซียจะย้อนกลับมาเล่นงานเองเขากล่าวต่อว่า “ในระยะยาว ที่ระยะยาวอาจเป็น 2 – 3 เดือน พวกเขาจะได้รับการตบหน้าจากประชาชนสำหรับการปิดปากและปิดหู”รอยเตอร์รายงานว่า หลังจากที่เยฟเกนี พริโกซิน หัวหน้าใหญ่กลุ่มวากเนอร์ประกาศชัยชนะเหนือบัคมุตพบว่าเครมลินใช้เวลานานถึง 10 ชั่วโมงก่อนที่จะออกแถลงการณ์ความยาว 36 ตัวอักษรเพื่อแสดงความยินดีต่อทั้งวากเนอร์และหน่วยรบอื่นที่สามารถปลดปล่อย "อาร์ติโอมอฟสค์" (Artyomovsk) หรือบัคมุตในภาษารัสเซีย แต่ในแถลงการ์ณไม่มีการเอ่ยถึงชื่อ เยฟเกนี พริโกซินแต่อย่างใดในแถลงการณ์วันอาทิตย์(28)ของพริโกซินซึ่งเป็นไฟล์เสียง เขาอ้างว่าในสมรภูมิเลือดบัคมุต ฝ่ายยูเครนเสียทหารไปถึง 72,000 นายและอีกราว 100,000 นายถึง 140,000 นายได้รับบาดเจ็บพริโกซินเปิดปากถูกสื่อเครมลินแบนการรายงานเกี่ยวกับตัวเขาเองเกิดขึ้นท่ามกล่างข่าวที่มาจากทั้งสื่ออาร์เซอร์ไบจันและสื่อยูเครนรายงานที่ได้อ้างว่า หัวหน้าใหญ่วากเนอร์โดนลงโทษส่งไปซูดาน โดยในรายงานของ The New Voice of Ukraine ของยูเครน รายงานวันอาทิตย์(28) อ้างว่า สถานภาพพิเศษของ “เยฟเกนี พริโกซิน” ในฐานคนโปรดของปูตินเริ่มสั่นคลอน อ้างอิงจาก เลฟ คาดิค (Lev Kadik) อดีตบ.กฝ่ายการเมืองหนังสือพิมพ์รัสเซีย Kommersant และปัจจุบันนักข่าวต่างประเทศประจำสื่อลัตเวียชื่อดัง Delfi.lv ให้ข้อมูล พร้อมชี้ว่า ในเวลานี้กลุ่มวากเนอร์ไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับกองทัพรัสเซียขณะที่ ฟิโอดอร? คราเชนินนิคอฟ (Fyodor Krascheninnikov) นักวิเคราะห์การเมืองรัสเซียที่กำลังลี้ภัยอยู่ในลิทัวเนียได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ NV ชี้ไปถึงความขัดแย้งระหว่างพริโกซินและรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู ที่พริโกซินเคยใช้ช่องทางเทเลแกรมออกมาวิจารณ์อย่างหนักและเผ็ดร้อน โดยกล่าวว่า ความโด่งดังของคนวงในเครมลินจะเป็นไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากปูติน แต่ทว่าดูเหมือนในเวลานี้พริโกซินและวากเนอร์ได้เล่นเกมส์ของตัวเองและข้ามเส้นไปส่งผลทำให้พริโกซินไม่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีเชเชน รามซันคาดิรอฟ (Ramzan Kadyrov)คาดิคชี้ว่า เชื่อว่าพริโกซินนั้นจะไม่ถูกสังหารเอาชีวิตแต่น่าจะถูกเนรเทศอัปเปหิออกไปสักที่ในที่ห่างไกล เป็นต้นว่า แอฟริกา ซึ่งในเวลานี้ที่นั่นกลุ่มนักรบวากเนอร์ของเขากำลังมีภารกิจอยู่สอดคล้องกับสื่ออาร์เซอร์ไบจัน Kanal13 รายงานเมื่อกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าว่า มีรายงานว่า พริโกซินกำลังตั้งบริษัทการทหารเอกชนแห่งใหม่ขึ้นในซูดาน หลังจากเขาประกาศถอนกำลังออกจากสมรภูมิรบในยูเครนซึ่งตามการรายงานอ้างว่า มีการส่งนักรบรับจ้างสมรภูมิรบบัคมุติพร้อมอาวุธไปยังซูดานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพื่อสนับสนุนฝ่ายกฎบซูดาน อ้างอิงจาก NBC News ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(27)ที่ผ่านมา วอชิงตันหัวเสียหนักออกมาโจมตีว่า กองกำลังทหารรับจ้างรัสเซีย วากเนอร์ ได้ป้อน ฎมิสไซล์โจมตีแบบภาคพื้นสู่อากาศฎ ให้กับฝ่ายกบฎซูดาน กองกำลังตอบโต้เร็วซูดาน RSF ยิ่งทำให้สงครามกลางเมืองซูดานยืดเยื้อและภูมิภาคสั่นคลอนโดยในวันพฤหัสบดี(28) กระทรวงการคลังสหรัฐฯสั่งคว่ำบาตร อีวาน อเล็กซานโดรวิช มาสโลฟ (Ivan Aleksandrovich Maslov) หัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ในมาลี โดยชี้ไปว่า กลุ่มวากเนอร์อาจกำลังพยายามหาความช่วยเหลือจากรัฐบาลมาลีเพื่อให้ได้มาซึ่งยุทโธปกรณ์ทางการทหารสำหรับรัสเซียในการสู้รบที่ยูเครน“มาสโลฟทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่มาลีและจัดการประชุมระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคและหัวหน้ากองกำลังวากเนอร์ เยฟเกนี พริโกซิน” รายงานจากแถลงการณ์กระทรวงการคลังสหรัฐฯแถลงการณ์ยังระบุว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯเชื่อว่า วากเนอร์อาจกำลังพยายามผ่านมาลีเพื่อให้ได้มาซึ่งยุทโธปกรณ์ทำสงคราม เช่น ทุ่นระเบิด โดรน เรดาร์ และอุปกรณ์เรดาร์เพื่อตรวจจับการยิงปืนใหญ่ (counterbattery system) เพื่อสำหรับใช้ในยูเครน NBC News ชี้ซึ่งการคว่ำบาตรล่าสุดต่อกลุ่มวากเนอร์เกิดขึ้นหลัง เอกสารลับเพนตากอนที่รั่วไหลออกมาชี้ไปว่า ประธานาธิบดีรักษาการมาลี พันเอก อัสซิมี โกยตา (Assimi Goita) ซึ่งเป็นผู้ยึดอำนาจในการทำรัฐประหารมาลีได้เสนอที่จะจัดหาอาวุธจากให้สำหรับกลุ่มวากเนอร์