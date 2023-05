ใครจะไปเชื่อ!! เสือเฒ่าแห่งวอชิงตัน “เฮนรี คิสซิงเจอร์” อายุครบ 100 ปีแล้ว ทั่วโลกสรรเสริญยกย่อง แต่ถูกเปิดแผลเป็นคนอยู่เบื้องหลังสั่งบอมบ์กัมพูชายุคสงครามเวียดนามทำคนตายสูงกว่าที่เคยเปิดเผย

CBS สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(27 พ.ค)ว่า ดร. เฮนรี คิสซิงเจอร์ (Henry Kissinger) ถือเป็นนักการเมืองสหรัฐฯที่มีชีวิตโลดโผนและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาฉลองอายุครบรอบ 100 ปีไปเมื่อวันเสาร์(27) เกิดที่เยอรมันเมื่อวันที่ 27 พ.ค ปี 1923 เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯยุคปี 60 -70 และแม้กระทั่งพยายามที่จะถอนหรัฐฯออกมาจากเวียดนามแต่ทว่าเกิดขึ้นหลังจากมือคิสซิงเจอร์เปื้อนเลือดทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งในกัมพูชาและลาวแล้วถึงแม้คิสซิงเจอร์จะมีอายุมากแต่เขายังคงเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวอชิงตันและในระดับนานาชาติกลายเป็นโบร๊กเกอร์ทางอำนาจของวอชิงตันในฐานะรัฐบุรุษ และได้ให้คำปรึกษาแก่ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯจากทั้งสองค่ายเดโมแครตและรีพับลิกันที่อาจจะไม่น่าเชื่อเพราะพบว่า คิสซิงเจอร์เคยให้คำที่ปรึกษาแก่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แต่ทว่าเขายังไม่เคยได้รับเชิญมายังทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โจ ไบเดนรัสเซียให้การยกย่องคิสซิงเจอร์ที่เริ่มต้นทำหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯในสมัยอดีตประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน จากพรรครีพับลิกันที่อื้อฉาวในคดีดักฟังวอเตอร์เกตส์สปุคนิกนิวส์รายงานว่า คิสซิงเจอร์เติบโตมาจากการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯที่เป็นวายร้ายจอมวางแผนของวอชิงตันแต่ในอายุครบร้อยปีเขากลับโดดเด่นในฐานะนักสัจนิยมทางการเมือง Political Realist ที่ยิ่งใหญ่จากหลักการ “สัจนิยม” (Realism)สื่อรัสเซียคิดว่า ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นเช่นใดแต่ทว่าคิสซิงเจอร์ยังคงเรียกร้องยืนกรานว่า “รัสเซีย” สมควรถูกมองว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของสมการโลกและเรียกร้องว่าให้มีทางออกร่วมทางสันติภาพกับจีนNBC News รายงานว่าถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามคิสซิงเจอร์ซึ่งเป็นที่รักในหมู่ชาวอเมริกันที่เคยได้รับรางวัลจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯค่ายเดโมแครต บารัค โอบามา แต่ทว่าคิสซิงเจอร์ยังคงมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ทั้งตัวเขาและสหรัฐฯยังคงต้องรับผิดชอบในสมัยยุคสงครามเวียดนามที่เป็นสิ่งที่น่าขบขัยที่เขาได้รับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพในฐานะผู้สามารถทำให้สงครามเวียดนามสิ้นสุดแต่ทว่าแท้จริงแล้วคิสซิงเจอร์นั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำให้ความขัดแย้งนั้นยังคงทอดยาวออกไปก่อนที่จะพยายามทำให้สหรัฐฯต้องถอนตัวออกมาจากเวียดนามเพราะโดนกดดันอย่างหนักจากการประท้วงทั้งในสหรัฐฯและในต่างประเทศNBC News รายงานว่า คิสซิงเจอร์เป็นคนอยู่เบื้องหลังลับๆทำให้สงครามเลือดขยายจากเวียดนามไปกัมพูชาและลาวอ้างอิงจากจากรายงานที่เปิดเผยโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเมื่อปี 1973The Intercept สื่อรายงานเชิงสอบสวนชื่อดังของสหรัฐฯกล่าวว่า คิสซิงเจอร์เป็นผู้คุมนโยบายการต่างประเทศสหรัฐฯระหว่างยุค 60 ถึงยุค 70 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐฯปูพรมโจมตีทิ้งระเบิดกัมพูชาอย่างหนักระหว่างปี 1969 - ปี 1973 คิสซิงเจอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสภาความมั่นคงสหรัฐฯในเวลานั้นเป็นผู้ที่ลงนามอนุมัตการโจมตีทิ้งระเบิดแต่ละครั้งในกัมพูชาระหว่างช่วงปีเหล่านั้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3875 ครั้ง และรวมไปถึงกระบวนการที่จะทำไม่ให้ข่าวเหล่านี้สามารถเล็ดลอดถูกรายงานในหน้าหนังสือพิมพ์ได้NBC News รายงานว่า มีการบันทึกคำพูดของคิสซิงเจอร์ระหว่างสั่งการในการโจมตีทางอากาศเหนือกัมพูชาว่า “Any thing that flies on anything that moves” หรือ “ให้อะไรก็ได้ที่บินได้ไปหยุดอะไรก็ได้ที่กำลังเคลื่อนไหว”The Intercept รายงานว่า การเปิดเผยใหม่ที่ทาง The Intercept ซึ่งรายงาน 4 วันก่อนครบรอบวันเกิด 100 ปีของเขาระบุว่า ข้อมูลใหม่ที่ได้มาจากไฟล์เก่าของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯที่ได้บันทึกไว้รวมไปถึงคำให้การจากพยานและผู้รอดชีวิตชาวกัมพูชาไม่ต่ำกว่า 75 คน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนใกล้ชิดคิสซิงเจอร์ และผู้เชี่ยวชาญต่างๆทำให้เชื่อว่า ดร.เฮนรี คิสซิงเจอร์ นั้นต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในกัมพูชาที่พบว่ามีการเสียชีวิตมากกว่าที่เคยมีการประมาณไว้ในอดีตแต่อย่างไรก็ตาม ในรายงานของสื่อเชิงสอบสวนสหรัฐฯไม่ได้ให้ตัวเลขรวมเสียชีวิตที่แน่นอนออกมาอย่างเปิดเผย แต่ทาสื่อได้อ้างคำพูดของ เบน เคียร์แนน (Ben Kiernan) อดีตผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประจำมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐฯและอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐฯด้านการโจมตีทางอากาศในกัมพูชาชี้ว่า คิสเซิงเจอร์มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของพลเมืองในกัมพูชาสูงถึง 150,000 คนมากกว่าที่สหรัฐฯเคยทำสมัยช่วง 20 ปีทำสงครามต่อต้านก่อการร้ายหลังเหตุการณ์ 9/11 ในการโจมตีทางอากาศที่อิรัก อัฟกานิสถาน เยเมน ปากีสถาน และอื่นๆNBC News รายงานว่า ทั้งนี้ฮิวแมนไรท์วอชของสหรัฐฯเคยรายงานในปี 2001 ว่า สหรัฐฯและเวียดนามใต้โจมตีทางอากาศภายใต้การควบคุมของคิสซิงเจอร์ส่งผลทำให้พลเมืองลาวเสียชีวิตไปประมาณ 350,000 คนและชาวกัมพูชาเสียชีวิตอีก 600,000 คนด้วยกันซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวการใหญ่ต่อการสูญเสียชีวิตมหาศาลและไม่เคยถูกขึ้นศาลไต่สวน คิสซิงเจอร์ไม่เคยแม้กระทั่งเอ่ยปากขออภัย The Intercept ชี้ว่า อ้างว่าเป็นการกระทำการโจมตีกองกำลังเวียดนามเหนืออย่างชอบธรรมและตัวเองล้มเหลวในการมองเห็นถึงประเด็นทางศีลธรรมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เขาโดนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวออสเตรเลีย ปีเตอร์ ทัตเชลล์ ( Peter Tatchell) ยื่นฟ้องเอาผิดคิสซิงเจอร์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่ทว่าคำขอหมายจับโดนปฎิเสธ โดยในการให้สัมภาษณ์ทางอีเมลแก่ The Intercept เขากล่าวว่า“ผมรู้สึกประหลาดใจมากที่ไม่มีใครพยายามดำเนินคดีคิสซิงเจอร์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นผมจึงลงมือเดินหน้าเอง” และเสริมต่อว่า เขาเชื่อมั่นว่าอายุไม่สมควรเป็นอุปสรรคต่อวามยุติธรรม ซึ่งหลังจากไม่ประสบความสำเร็จในการขอดำเนินคดีเอาผิดต่อคิสซิงเจอร์ที่ทัตเชลล์เมื่อครั้งเป็นวัยรุ่นได้รับผลกระทบอย่างมากต่อสงครามที่สหรัฐฯทำในภูมิภาคอินโดจีน เขาได้เดินหน้าต่อเพื่อติดต่อกับองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสำหรับประเด็นนี้ แต่องค์กรเหล่านี้กล่าวต่อเขาว่า ยังไม่ประเด็นสำคัญเร่งด่วน และทัตเชลล์ไม่ประสบความสำเร็จในการติดต่อกับองค์กรฮิวแมนไรท์วอชของสหรัฐฯอีกด้วย