รัสเซียโดนล้วงตับ! มอสโกอ้างผอ.สถาบันวิจัยไซบีเรียทรยศส่งความลับ "เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิก" ให้ปักกิ่ง หัวหน้ากลุ่มรบวากเนอร์ปูดเตือน "ปูติน" ระวังแรงกระเพื่อมในรัสเซียเกิดปฎิวัติ

รอยเตอร์รายงานวานนี้(24 พ.ค)ว่า หลังการจับกุมพบว่า อเล็กซานเดอร์ ชิปลยุค (Alexander Shiplyuk) วัย 56 ปีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยคริสเตียโนวิชทางเครื่องกลทฤษฎีและเครื่องกลประยุกษ์แห่งไซบีเรีย ITAM (Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics) ยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์ของตนเองอยู่เช่นเดิมซึ่งเขาถูกจับกุมพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ 2 คน อนาโตลี มาสโลฟ (Anatoly Maslov) และ วาเลอรี ซเวกินตเซิร์ฟ (Valery Zvegintsev) ด้านเทคโนโนโลยีไฮเปอร์โซนิกที่มาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งทั้ง 3 ถูกกล่าวหาว่าทรยสแอบส่งมอบความลับอ่อนไหวให้กับจีนแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า มีการสงสัยว่า ชิปลยุคแอบมอบความลับให้ปักกิ่งที่การประชุมวิทาศาสตร์เมื่อปี 2017 แต่ทว่าเขายืนกรานว่า ข้อมูลที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นความลับและอีกทั้งยังเปิดเผยทางออนไลน์หนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่า “เขาเชื่อมั่นว่าข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นความลับและตัวเขาเป็นผู้บริสุทธิ์”รอยเตอร์รายงานว่า เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยในรายละเอียดของการจับกุมนับตั้งแต่ผู้อำนวยการสถาบัน ITAM ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน มักย้ำเสมอว่า รัสเซียถือเป็นเจ้าด้านเทคโนโลยีมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกล้ำยุคที่มีความสามาถเร็วเหนือเสียง 10 เท่าเพื่อเจาะผ่านระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศซึ่งโฆษกเครมลิน ดมิตรี เพรสคอฟ แสดงวามเห็นต่อคดีนักวิทยาศาสตร์สถาบัน ITAM และกรณีเคสอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการแอบเป็นสายลับให้จีนว่า หน่วยงานรัสเซียมักจะเฝ้าระวังเสมอในเรื่องแบบนี้ถึงกรณีการทรยศต่อประเทศบ้านเกิด และย้ำว่า “นี่เป็นงานที่สำคัญมาก” และเสริมว่า “มันเกิดขึ้นเสมอและยากที่จะกล่าวในที่นี้ได้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นเช่นใด”รอยเตอร์รายงานว่า เคสนักวิทยาศาสตร์สถาบัน ITAM รวมไปถึงเคสก่อนหน้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทรยศต่อชาติแสดงให้เห็นว่า เครมลินนั้นเฝ้าระวังเสมอต่อความรั่วไหลทางเทคโนโลยีชั้นสูงใดๆที่จะมีต่อจีนหรือชาติอื่นๆที่ถึงแม้ว่าทั้ง 2 ชาติในฉากหน้าจะแสดงความร่วมมือเพิ่มขึ้นทั้งทางการเมืองและการค้าหลังรัสเซีบุกยูเครนแล้วก็ตามรอยเตอร์รายงานว่า คนทั้ง 3 จะถูกไต่สวนแบบปิดเป็นความลับ โดย มาสโลฟ ซึ่งเป็นคนแรกในจำนวนทั้งหมดที่โดนจับกุมเมื่อมิถุนายนปีที่แล้ว การไต่สวนกำลังจะเริ่มขึ้นในวันพุธที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวผ่านแถลงการณ์ในเรื่องนี้เมื่อถูกถามว่า ปักกิ่งมีเป้าหมายไปที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์รัสเซียเพื่อล้วงข้อมูลการวิจัยที่อ่อนไหวหรือไม่โดยกล่าวว่า ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียตั้งอยู่บนพื้นฐานไม่อยู่ในแนวทางเดียวกัน ไม่เผชิญหน้าต่อกันและไม่มีเป้าหมายไปที่ฝ่ายที่ 3"นี่เป็นหลักการพื้นฐานที่แตกต่างจากในบางสิ่งที่บางกองทัพและความเป็นพันธมิตรทางข่าวกรองร่วมกันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภายใต้มุมมองสงครามเย็นของพวกเขา"ซึ่งข่าวการจับกุมผู้อำนวยการสถาบัน ITAM และนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันชื่อดังอีก 2 คนทำให้แวดวงนักวิชาการรัสเซียไม่พอใจและได้กลายเป็นข่าวครึกโครมสัปดาห์ที่แล้วและนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันแห่งนี้ทั้งหมดต่างยื่นจดหมายเปิดผนึกแสดงการสนับสนุนคนที่ถูกจับไปโดยชี้ว่า คงเป็นเรื่องเลวร้ายหากว่านักวิทยาศาสตร์รัสเซียต้องถูกคุกคามจากการโดนจับกุมเพราะตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือการปรากฎตัวที่การประชุมสัมนาระหว่างประเทศข่าวรัสเซียจีนล้วงตับเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่บริเวณแนวพรมแดนรัสเซียในเบลโกร็อดถูกกลุ่มกองกำลังโปรยูเครนและมีสื่อตะวันตกหลายสำนักเรียกว่าเป็นกองกำลังกบฎรัสเซียเปิดฉากโจมตีข้ามพรมแดน สอดคล้องกับที่ผู้นำกองกำลังวากเนอร์ เยฟโกนี พริโกซิน ที่สร้างผลงานเข้าตาสามารถตีบัคมุตแตกสำเร็จล่าสุดออกมาร่อนคำเตือนแรงว่า อาจเกิดแรงกระเพื่อมภายในรัสเซียไม่พอใจอย่างหนักหลังลูกหลานคนจนในรัสเซียต้องตายเป็นจำนวนมากในสมรภูมิรบเดอะการ์เดียนรายงานวานนี้(24)ว่า พริเซนโกแถลงทางเทเลแกรมล่าสุดว่า กลุ่มนักรบรับจ้างวากเนอร์ของเขาต้องตายลงไปถึง 20,000 คนเพื่อให้รัสเซียรบยึดบัคมุตได้สำเร็จพร้อมฝากคำเตือนไปถึงประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูตินว่า หากว่าเครมลินยังไม่เปลี่ยนหนทางในการจัดการสงคราม อาจมีสิทธิ์จะได้เห็นการปฎิวัติเกิดขึ้นเขากล่าวว่า จำนวนตัวเลขที่สูญเสียในช่วงเวลาไม่กี่เดือนสนามรบบัคมุตคิดเป็นสัดส่วน 20% ของจำนวน 50,000 คนทั้งหมดของกลุ่มวากเนอร์พริโกซินโกแสดงต้นเหตุความไม่พอใจในสังคมรัสเซียที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ว่า ชาวบ้านยากจนทั่วไปในรัสเซียต้องทนเห็นลูกหลานกลับมาในสภาพนอนโลงกลับจากสงครามแต่ทว่าลูกหลานบรรดาผู้อำนาจและเศรษฐีกลับมีความสุขอยู่ใต้แสงแดดที่อบอุ่นทาโลชั่นอัปโหลดวิดีโอลงยูทูปพริโกซินโกในการแถลงผ่านทางช่องทางเทเลแกรม และพร้อมกับพูดต่อว่าเดอะการ์เดียนรายงานว่า พริโกซินออกมาประกาศเตือนรัสเซียเสี่ยงเกิดปฎิวัติหลังจากกองกำลังกบฎรัสเซีย 2 กลุ่ม Russian Volunteer Corps และ the Freedom of Russia Legion สามารถโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปในเบลโกร็อดจนทำให้เครมลินต้องสั่งให้ออกมาตรการกวาดล้าง โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า สามารถสังหารกลุ่มโปรยูเครนได้ 70 คน แต่อย่างไรก็ตาม ในการแถลงของพริโกซินไม่ได้กล่าวเจาะจงไปที่ทั้ง 2 กลุ่มนี้