ปูตินหัวเสีย! โดรนโจมตี “สนง FSB” ในเบลโกร็อดระเบิดดังสนั่นลั่นทั่วเมือง เครมลินแฉภาพรถฮัมวีอเมริกันเสียหายถูกทิ้ง "วอชิงตัน" ปัดเสียงแข็งไม่เกี่ยวข้อง

บีบีซี สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้(24 พ.ค)ว่า สหรัฐฯเอาตัวเองออกห่างจากการโจมตีข้ามพรมแดนยูเครนลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียที่ฝ่ายเคียฟเรียกว่า เป็นการให้ “little green men” ของเครมลินหันไปโจมตีรัสเซียพื้นที่บางส่วนของเบลโกรอดที่มีชายแดนติดยูเครนเมื่อวันจันทร์(22)ถูกโจมตีอย่างหนักกลายเป็นหนึ่งในการโจมตีข้ามพรมแดนครั้งร้ายแรงมากที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเครมลินภายหลังเปิดภาพแสดงให้เห็นยานยนต์ทางการทหารตะวันตกที่หากไม่เสียหายก็ถูกทิ้งไว้ รวมถึงรถฮัมวีของสหรัฐฯบีบีซีชี้ว่า วอชิงตันเสียงแข็งปฎิเสธไม่ได้ส่งเสริมหรือทำให้เกิดการโจมตีข้ามพรมแดนลึกเข้าไปถึงด้านในรัสเซียแมทธิว มิลเลอร์ (Matthew Miller) โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯวันอังคาร(23)แถลงรับรู้ถึงรายงานที่เผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียถึง มีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯโจมตี แต่โฆษกอ้างว่า ในเวลานี้ฝ่ายสหรัฐฯยังคงเคลือบแคลงในความถูกต้องของรายงานเหล่านี้ที่แพร่กระจายไปทั่ว พร้อมปัดว่า “มันต้องขึ้นกับฝ่ายยูเครนว่าจะทำอย่างไรกับสงคราม”แต่ทว่าผู้เชี่ยวชาญทางการทหารยูเครนและบล็อกเกอร์ออกมาแสดงความเห็นว่า ภาพรถฮัมวีของสหรัฐฯและยุทโธปกรณ์ตะวันตกที่เครมลินออกมาเผยแพร่อาจเป็นการจัดฉากจากฝ่ายรัสเซียการโจมตีข้ามพรมแดนอย่างหนักถึงขั้นทำให้อาคารสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย FSB ตกเป็นเป้าโจมตีด้วยโดรน อ้างอิงจาก The Drive สื่อสหรัฐฯรายงานว่า Rybar สื่อโปรเครมลินชื่อดังรายงานทางเทเลแกรมยืนยันวันจันทร์(22)ว่า “อ้างอิงจากแหล่งข่าวของเราในเบลโกร็อด เป้าหมายการโจมตีคือที่อาคารกระทรวงกิจการภายในรัสเซียและอาคารสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย FSB”พร้อมชี้ว่า ผลกระทบของการโจมตียังไม่เป็นที่ปรากฎบีบีซีรายงานว่า มีการอ้างเกิดการโจมตี่อาคาร FSB ในเบลโกรอดแต่ไม่สามารถยืนยันได้ สื่อ Pravda ของยูเครนรายงานในรายละเอียดโดยอ้างแหล่งข่าว Rybar เช่นกันว่า โดรนได้ทิ้งระเบิดโจมตีไปที่ตัวอาคารเป้าหมายทั้ง FSB และอาคารกระทรวงกิจการภายในรัสเซียสื่อรัสเซียโปรเครมลิน Readovka รายงานทางเทเลแกรมว่า"ในเบลโกร็อด มีการทิ้งระเบิดจากโดรนลำหนึ่งไปที่ตึก FSB ควันดำสามารถมองเห็นออกมาจากหลังคาของอาคารแห่งหนึ่ง ถนนที่จะมุ่งหน้าสู่อาคารได้ถูกปิด หน่วยดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินอยู่ในที่เกิดเหตุแล้ว"บีบีซีชี้ว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า การโจมตีที่เกิดขึ้นในเบลโกรอดเวลานี้มาจากกองกำลังชาตินิยมยูเครนที่เปิดฉากการโจมตีข้ามพรมแดนแต่เป็นที่น่าสังเกตุว่าหากคำอ้างจากฝ่ายยูเครนที่ชี้ไปว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในเบลโกรอดจนถึงขั้นโฆษกเครมลินในวันอังคาร(23)อ้างอิงจากเอเอฟพีออกมาแสดงความวิตก เจ้าหน้าที่ยูเครนอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับเคียฟแต่เป็นฝีมือของกองกำลัง Liberty of Russia Legion และ Russian Volunteer Corps ซึ่งอ้างว่าสมาชิกของกลุ่มเป็นชาวรัสเซียทั้งสองกลุ่มได้โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียยืนยันความเกี่ยวข้องการโจมตี ซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ยูเครน Suspilne พบว่ากลุ่มโปรยูเครนอ้างว่า ได้สร้างโซนปลอดทหารขึ้นมาที่บริเวณพรมแดนรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยและจะไม่สามารถโจมตียูเครนได้ บีบีซีรายงานThe Drive รายงานว่า นอกเหนือการโจมตีอาคารสำคัญทั้งสองของรัสเซียโดยโดรนแล้ว ผู้ว่าการเบลโกร็อด วาชีสลาฟ ลาดคอฟ (Vachyslav Gladkov) แถลงว่า มีโดรนอีกจำนวนหนึ่งโจมตีเมืองใกล้พรมแดนที่กองกำลัง the Freedom For Russia Legion และ Russian Volunteer Corps เข้าโจมตีเมื่อช่วงต้นของวันจันทร์(22)บีบีซีรายงานว่า กลุ่ม Russian Volunteer Corps นั้นเป็นกลุ่มชาตินิยมขวาจัดรัสเซียภายใต้ผู้นำชาตินิยมรัสเซียคือ เดนิส คาปุสติน (Denis Kapustin) หรือ เดนิส นิคีติน (Denis Nikitin) มีสมาชิก 45 คน และมีเป้าหมายต้องการโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินCNN ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(24)ว่า กลุ่ม Liberty of Russia Legion หรือที่รู้จักในชื่อกลุ่ม The Freedom for Russia Legion แถลงผ่านช่องทางเทเลแกรมเมื่อช่วงต้นของวันอังคาร(23) มีใจความว่า"ทางกลุ่มและอีกหน่วยคือ Russian Volunteer Corps จะยังคง ปลดปล่อยภูมิภาคเบลโกร็อดต่อไป!" ซึ่งเป็นการโพสต์ที่ทั้งสองกลุ่มอ้างตัวว่า "เป็นอาสาสมัครรักชาติ"สื่ออังกฤษชี้ว่า เป็นการยากที่จะประเมินตัวเลขของกลุ่ม Liberty of Russia Legion แต่เว็บไซต์ทางการของกลุ่มอ้างว่ามีจำนวนมากพอที่จะออกปฎิบัติการร่วมกับยูเครนและสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มนั้นเป็นทหารภายใต้สัญญาที่ร่วมอยู่ในหน่วยกองกำลังทหารต่างชาติของยูเครนนอกจากนี้ที่น่าสนใจพบว่า Liberty of Russia Legion อ้างว่า ทางกลุ่มมี "ทหารรัสเซีย" จำนวนน้อยที่ได้ยอมมอบตัวกับยูเครนและแปรพักตรหันไปรบให้กับเคียฟรวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามการโจมตีลึกเข้าไปถึงดินแดนรัสเซียนั้นย่อมทำให้บรรดาชาติสมาชิกนาโตรู้สึกไม่สบายใจ สื่ออังกฤษชี้ว่า การโจมตีนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์ทางการทหารของยูเครนก่อนหน้าการเปิดฉากการโจมตีตอบโต้กลับครั้งใหญ่ของเคียฟ ที่มีเป้าหมายต้องการหลอกล่อกองกำลังรัสเซียให้ถอยห่างออกจากทางใต้ที่ฝ่ายเคียฟมีเป้าหมายที่จะโจมตีแต่คาดว่าจะเป็นการพัฒนาที่ทำให้ตะวันตกไม่รู้สึกยินดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะเชื่อว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนี้ปราศจากความช่วยเหลือจากหน่วยข่าวกรองทางการทหารยูเครนบีบีซีกล่าวว่าและจะทำให้เข้าทางฝ่ายรัสเซียที่ได้ออกมาประกาศก่อนหน้าว่าความมั่นคงทางอธิปไตยรัสเซียถูกโจมตีโดยกองกำลังที่ชั่วร้ายที่ได้รับการหนุนหลังจากตะวันตก