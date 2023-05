สหรัฐฯ เผยจำนวน 'หัวรบนิวเคลียร์' พร้อมท้าให้ ‘รัสเซีย’ ทำตาม หลังมอสโกระงับ New START

การออกมาเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกะทันหันของฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเดือน มี.ค.เพิ่งประกาศจะไม่แชร์ข้อมูลหัวรบนิวเคลียร์ตามเงื่อนไข New START อีกต่อไป ตราบใดที่รัสเซียเองก็ไม่ทำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลงกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่า การแถลงข้อมูลของฝ่ายสหรัฐฯ นั้นเป็นไปด้วย “ความสมัครใจ” โดยระบุว่า สหรัฐฯ มีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ประจำการอยู่รวมทั้งสิ้น 1,419 หัวรบ ณ วันที่ 1 มี.ค.ตัวเลขดังกล่าวลดลงจากจำนวน 1,515 หัวรบในเดือน มี.ค. ปี 2022 และยังอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของสนธิสัญญา New START ที่ลงนามกันไว้เมื่อปี 2010 ซึ่งกำหนดให้แต่ละฝ่ายประจำการหัวรบนิวเคลียร์ได้ไม่เกิน 1,550 หัวรบปีที่แล้ว รัสเซียแถลงว่ามีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ประจำการอยู่ทั้งสิ้น 1,474 หัวรบหัวรบนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ถูกติดตั้งบนขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (ICBM) และระบบปล่อยอาวุธอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 662 หัวรบ ลดลงจากจำนวน 686 เมื่อปีที่แล้ว และยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดไม่เกิน 700 หัวรบ ขณะที่ฝ่ายรัสเซียแจ้งตัวเลขเมื่อปีที่แล้วจำนวน 526 หัวรบสหรัฐฯ ยืนยันว่ามีระบบแท่นยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ทั้งที่ประจำการและไม่ประจำการอยู่ที่จำนวน 800 หน่วย ซึ่งเป็นเพดานสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามสนธิสัญญา New START และเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมาสนธิสัญญา New START ซึ่งเป็นมรดกจากยุคสงครามเย็นถูกลงนามในยุคของอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา และอดีตประธานาธิบดี ดมิตรี เมดเวเดฟ ในช่วงที่ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-รัสเซียค่อนข้างผ่อนคลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของทั้ง 2 ฝ่าย และสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ประกาศต่ออายุสนธิสัญญา New START ต่อไปอีก 5 ปีทันที หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ เมื่อปี 2021ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้แถลงเมื่อเดือน ก.พ. ในช่วงครบรอบ 1 ปีสงครามรุกรานยูเครน โดยประกาศว่ารัสเซียขอระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงฉบับนี้ ทว่ายังไม่ถึงขั้น “ถอนตัว”รัฐบาลสหรัฐฯ ในยุคของ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาวิจารณ์สนธิสัญญา New START ว่าไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการดึง “จีน” เข้ามามีส่วนร่วม โดยจีนนั้นแม้จะมีอาวุธนิวเคลียร์น้อยกว่าสหรัฐฯ และรัสเซียมาก ทว่าขนาดคลังแสงนิวเคลียร์ของปักกิ่งก็มีแนวโน้มว่าจะขยายเติบโตอย่างรวดเร็วที่มา : รอยเตอร์