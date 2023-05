อื้ออึง!! วอชิงตันทุ่มร่วม 1 พันล้านดอลลาร์สร้างสถานทูตสหรัฐฯแห่งใหม่ในเลบานอนใหญ่โตจนน่าผิดสังเกต

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(14 พ.ค)ว่า สถานทูตสหรัฐฯประจำเลบานอนในปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากกรุงเบลุสไปราว 13 ก.ม พบว่าอาคารสถานทูตสหรัฐฯที่ใหม่ในที่ตั้งเดิมที่ดูคล้ายราวกับเมืองขนาดเล็กโปรเจกต์ขนาด 43 เอเคอร์ตั้งอยู่ในเมืองเอาคาร์ (Awkar) ชานกรุงเบรุตมีขนาดเกือบ 2 เท่าครึ่งของขนาดพื้นที่ โดยตัวคอมเพล็กซทั้งหมดกินเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 21 สนามฟุตบอลสปุตนิกนิวส์รายงานว่า ภาพที่เผยแพร่โดยทวีตเตอร์ทางการสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเบรุตแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างสถานทูตโดยกล่าวอย่างตื่นเต้นว่า “มีความคืบหน้าอยู่ที่สถานที่ตั้งใหม่ของพวกเรา”ทั้งนี้รูปถ่ายที่แสดงให้เห็นเป็นอาคารขนาดมโหฬารที่มีขนาดหลายชั้น สื่อรัสเซียกล่าวว่า มีรายงานว่าโปรเจกต์สถานทูตสหรัฐฯประจำเลบานอนนั้นมีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ แผนการก่อสร้างเปิดเผยครั้งแรกเมื่อปี 2015 ซึ่งอยู่ในสมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต โครงการภายใต้การดูแลโดย สำนักงานปฎิบัติการอาคารต่างประเทศ (US Bureau of Overseas Buildings Operations)หรือ OBOวอชิงตันก่อนหน้าเคยมีเรื่องอื้อฉาวสำหรับการก่อสร้างสถานทูตสหรัฐฯแห่งใหม่ที่กรุงลอนดอนจนโด่งดังไปทั่วโลก หนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันที่ 22 ก.ย ปี 2017 รายงานว่า สถานทูตอเมริกันแห่งใหม่ในกรุงลอนดอนแพงที่สุดในโลกซึ่งมีสนนราคาก่อสร้างถึง 1 พันล้านดอลลาร์มาพร้อมกับระบบป้องกันความปลอดภัยและมีการขุดคลองระยะ 100 ฟุตบริเวณด้านติดแม่น้ำเทมส์เพื่อความปลอดภัยป้องกันจากการก่อการร้ายเป็นที่น่าแปลกใจที่มักกลายเป็นประเด็นสำหรับการก่อสร้างสถานทูตสหรัฐฯซึ่งเคยเกิดขึ้นในไทยโดย เดอะดิพโพลแมต (the Diplomat) รายงานเมื่อวันที่ 25 มี.ค ปีที่ผ่านมาว่า กงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่ออกมาปฎิเสธเป็นทางการทางสาธารณะว่า โปรเจกต์สร้างสถานกงสุลแห่งใหม่ที่มีเนื้อที่ใช้สอยราว 26,709 ตารางก.ม อ้างอิงจากสื่อพม่าอิรวดีที่มีความโอ่อ่ามูลค่า 284 ล้านดอลลาร์นั้น “ไม่ได้เป็นที่ตั้งเก็บมิสไซล์ใต้ดิน” และไม่ได้ถูกใช้เพื่อเป็นที่สอดแนมมีเป้าหมายไปที่ “จีน” หรือ “พม่า” ตามที่เล่าลือทางโซเชียลมีเดียสื่ออิรวดีของพม่ารายงานเมื่อวันที่ 24 ม.ค ปี 2022 ว่า ไมเคิล วาติคิโอติส (Michael Vatikiotis) นักวิเคราะห์ชาวอังกฤษที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ได้เคยกล่าวในข้อเขียนทางบรรณาธิการของนิเคอิเอเชียเมื่อวันที่ 7 ม.ค ปี 2022 ว่า ปักกิ่งมองโปรเจกต์การก่อสร้างสถานกงสุงสหรัฐฯประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกำหนดเปิดในปี 2023 เป็นเสมือนอริที่ไม่เป็นมิตรต่อจีนในความพยายามต่อการสนับสนุนข่าวกรองสหรัฐฯที่มีอยู่เดิมต่อการสอดแนมหาข่าวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของไทยซึ่งปักกิ่งมองว่าที่ตั้งกงสุลใหม่อเมริกันนี้ห่างจากพรมแดนจีนไปแค่ 500 ก.มและอีกทั้งชัยภูมิที่ตั้งยังใกล้พม่าและลาวการก่อสร้างสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเบรุตนั้นไม่ต่างจากที่อื่นๆที่นอกเหนือจากความมโหฬารแล้วยังเรียกเสียงวิจารณ์จากโซเชียลเลบานอนเช่นกันCNN ของสหรัฐฯรายงานว่า มีนักท่องเน็ตเบรุตหลายรายออกมาแสดงความคิดเห็นว่า แซนดี(Sandy)กล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ว่า “นี่สหรัฐฯย้ายมาที่เลบานอนแล้วหรือ?”ขณะที่ อาเบด เอ. อาโยบ (Abed A. Ayoub) ซีอีโอองค์กรคณะกรรมการต่อต้านการกีดกันอเมริกัน-อาหรับ (American-Arab Anti-Discrimination Committee) แสดงความเห็นว่า “บางทีคุณคงมีห้องสำหรับการทำงานมากพอเพื่อสำหรับวีซ่าที่ค้างอยู่ระหว่างกระบวนการเหล่านั้น”ขณะที่ผู้ใช้ชื่อ Fairouz แสดงความเห็นว่า การที่วอชิงตันสร้างสถานทูตอเมริกันแห่งใหม่ขึ้นในกรุงเบรุตที่ใหญ่ดตมากเป็นเพราะสถานทูตถูกใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพอเมริกันขณะที่ผู้ใช้เน็ตจากอเมริกาได้แสดงความเห็นเช่นกัน โดยผู้ใช้ชื่อ Ewokgirl แสดงความเห็นว่า "ดังนั้นแล้วพวกเรากำลังก่อสร้่งสถานทูตเแห่งใหม่ในเลบานอนที่ประชากรนั้นอยู่ในความยากจ และสหรัฐอเมริกากำลังที่จะใกล้ที่จะตกอยู่ในสถานะผิดนัดการชำระหนี้(default)"ส่วนอีกรายทวีตล้อว่า “ให้พวกนั้นกินคอนกรีต” ที่อาจทำให้คล้องกับคำว่า “ให้พวกเขากินเค้ก” (Let them eat cake) ซึ่งเป็นคำพูดที่ลือลั่นของพระราชินีฝรั่งเศส อ็องตัวแน็ตในศตวรรษที่ 18