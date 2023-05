ไม่สนจีนค้าน! สหรัฐฯ เรียกร้อง WHO เชิญ ‘ไต้หวัน’ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเดือน พ.ค.

จีนซึ่งถือว่าไต้หวันเป็น “มณฑล” หนึ่งของตนพยายามใช้อิทธิพลสกัดกั้นไม่ให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ WHO มาตั้งแต่ปี 2017 ส่วนหนึ่งในแคมเปญการทูตที่จีนมุ่งโดดเดี่ยวไทเปซึ่งปฏิเสธไม่ยอมรับในอธิปไตยของจีน"การเชิญไต้หวันเป็นผู้สังเกตการณ์จะเป็นตัวอย่างความมุ่งมั่นของ WHO ต่อแนวทาง 'สุขภาพสำหรับทุกคน' ที่ครอบคลุม เพื่อความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ" บลิงเคน ระบุวานนี้ (9 พ.ค.) พร้อมยืนยันว่า การที่วอชิงตันสนับสนุนให้ไต้หวันได้มีส่วนร่วมในการประชุมของ WHO ไม่ได้ขัดแย้งต่อนโยบายจีนเดียว (One-China policy) ที่อเมริกายึดถือด้านกระทรวงต่างประเทศไต้หวันได้ออกมาแถลงขอบคุณสหรัฐฯ สำหรับการสนับสนุนอย่างแข็งขันนี้ พร้อมเสริมว่าการกีดกันเกาะไต้หวันเป็นเรื่องที่ "ไร้เหตุผลเกินไป” และอาจเป็นอันตรายต่อความร่วมมือด้านสาธารณสุขทั่วโลกด้วยที่มา: รอยเตอร์