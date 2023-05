คิงชาร์ลส์ที่3 แห่งอังกฤษสวม‘พระมหามงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด’ขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการวันนี้

พีธีกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในวันสำคัญดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมโบราณที่ถือปฏิบัติกันมากำหนดตารางเวลาสำหรับพิธีกรรมต่างๆ ตามที่คาดหมายกันไว้ มีดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เฝ้าชมขบวนเสด็จจากพระราชวังบัคกิงแฮมไปยังเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์เวลา 7.15 – 8.30 น. (13.15 – 14.30 น. เวลาไทย) แขกที่ได้รับเชิญให้เข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ทยอยเดินทางมาถึงจุดตรวจตรารักษาความปลอดภัยต่างๆ โดยพิธีการต่างๆ ในพระราชพิธี ซึ่งเป็นพิธีการทางศาสนานั้น มี จัสติน เวลบี อาร์คบิชอบแห่งแคนเทอร์เบอรี ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคริสต์ศาสนาจักรนิกายแองกลิคัน (นิกายอังกฤษ) เป็นผู้นำในการประกอบพิธีเวลา 9.30 – 10.45 น. (15.30 -16.45 น. เวลาไทย) แขกมีเกียรติจากต่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง, พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์ต่างประเทศ ตลอดจนสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษ มาถึงเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์เริ่มเคลื่อนขบวนเสด็จ ออกจากพระราชวังบัคกิงแฮม ไปยังเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ โดยที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลา จะเสด็จด้วยราชรถพัชราภิเษก (Diamond Jubilee State Coach) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่และสะดวกสบายกว่า แทนราชรถทองคำ (Gold State Coach) ตามธรรมเนียมดั้งเดิมขบวนเสด็จถึงเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ อันเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีก่อน 11.00 น. (17.00 น.) เล็กน้อยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เสด็จเข้าสู่ด้านในของเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์พระราชพิธีกำหนดเริ่มขึ้นเวลา 11.00 น. โดยแบ่งออกเป็นหลายช่วงหลายขั้นตอน แต่ละช่วงจะคั่นด้วยดนตรีในพระราชพิธีนี้ พระเจ้าชาร์ลส์ และพระราชินีคามิลลา จะมีเด็กชายหญิงทำหน้าที่เป็นมหาดเล็กเฉลิมพระเกียรติ (pages of honor ) พระองค์ละ 4 คนรวมเป็น 8 คน หนึ่งในนั้นคือ เจ้าชายจอร์จ พระราชนัดดาที่เป็นพระโอรสองค์โตของเจ้าชายวิลเลียม ปรินซ์ออฟเวลส์ แล้วยังมีพระนัดดาของพระราชินีคามิลลาอีก 5 คน มหาดเล็กเกียรติยศเหล่านี้บางคนทำหน้าที่เชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์เดินอยู่ด้านหน้าของพระเจ้าชาร์ลส์ โดยที่เครื่องราชกกุธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะวางไว้บนแท่นบูชาสูง จนถึงเวลาที่ต้องใช้ในพระราชพิธีเครื่องราชกกุธภัณฑ์หรือสิ่งของอันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นกษัตริย์ อย่างเช่นพระมหามงกุฎ ลูกโลกประดับกางเขน และพระคทา แต่ละชิ้นถือเป็นเครื่องหมายแทนบทบาทหน้าที่ในแต่ละด้านของพระมหากษัตริย์ที่แตกต่างกันออกไป โดยที่จะมีการถวายลูกโลก (Sovereign's Orb), พระคทากางเขน (Sovereign's Sceptre with Cross), พระคทานกพิราบ (Sovereign's Sceptre with Dove), และสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่พระมหากษัตริย์ ในขั้นตอนสำคัญๆ ในพระราชพิธีราชาภิเษก ส่วนพระราชินีคามิลลานั้น ก็จะะทรงได้รับพระคทากางเขนและพระคทานกพิราบสำหรับราชินีสหราชอาณาจักรเช่นกันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ โดยคาดว่าใช้เวลารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 2 ชั่วโมงขั้นตอนที่ 1: รับรองฐานะความเป็นกษัตริย์ขั้นตอนที่ 2 : ทรงกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณขั้นตอนที่ 3 : เจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ขั้นตอนที่ 4 : สวมพระมหามงกุฎขั้นตอนที่ 5 : เสด็จขึ้นครองราชย์หลังจากพิธีการข้างต้นเสร็จสิ้นลงแล้ว จะมีพระราชพิธีแต่งตั้งพระราชินีจากนั้นพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลา จะเสด็จเข้าร่วมขบวน เคลื่อนกลับไปยังพระราชวังบัคกิงแฮมขบวนเสด็จจะเคลื่อนกลับไปตามเส้นทางเดิม แต่คราวนี้ราชรถที่ประทับจะใช้ราชรถทองคำอายุเก่าแก่ 260 ปี ซึ่งเป็นราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาตั้งแต่เริ่มต้นรัชสมัยของพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 เมื่อปี 1831เมื่อขบวนเสด็จกลับถึงพระราชวังบัคกิงแฮม กษัตริย์และราชินีพระองค์ใหม่จะทรงได้รับการวันทยาหัตถ์ถวายความเคารพและมีการเปล่งเสียงถวายพระพร 3 ครั้ง จากกองทหารเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระราชวังบัคกิงแฮมสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมได้แถลงยืนยันแล้วว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลา จะเสด็จออกสีหบัญชรตามราชประเพณีที่เคยมีมา แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดบ้างที่จะได้โดยเสด็จออกสีหบัญชรในครั้งนี้(ที่มา: BBC, บีบีซีไทย, รอยเตอร์, เอเอฟพี)