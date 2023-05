สื่อตะวันตกตั้งข้อสงสัย “ปูติน” จัดฉากลอบสังหารตัวเองเพื่อเรียกเกณฑ์ทหารครั้งต่อไป เพนตากอนยังไม่รู้ใครลงมือ “เซเลนสกี” เดินทางเข้าเฮกไปศาล ICC

สปุตนิกนิวส์ของรัสเซียรายงานวันนี้ (4 พ.ค.) ว่า เกลลน์ กรีนวาลด์ (Glenn Greenwald) นักข่าวชื่อดังอเมริกันชื่อดังมีผลงานช่วย เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล NSA ออกมาวิจารณ์เสียงดังถึงการตั้งข้อสังเกตสื่อตะวันตกที่ตั้งข้อสงสัยว่า เครมลินสร้างสถานการณ์จัดฉากให้โดรน 2 ลำโจมตีอ้างการลอบสังหารประธานาธิบดีของตัวเอง วลาดิมีร์ ปูติน ว่า ช่างน่าเย้ยหยันและเขาชี้ว่าไม่ต่างจากข้ออ้างจากฝ่ายตะวันตกที่กล่าวหาว่าเครมลินโจมตีท่อสายส่งนอร์ดสตรีมของตัวเองกรีนวาลด์ทวีตวันพุธ (3) กล่าวว่า “สื่อตะวันตกก่อนหน้าออกมารายงานสิ่งที่น่าขบขันที่อ้างว่ารัสเซียระเบิดท่อก๊าซของตัวเอง และในเวลานี้สื่อเหล่านี้กำลังชี้ว่าเครมลินโจมตีตัวเองพร้อมกันนี้ ยังได้ทวีตข้อความการรายงานบางส่วนจากวอลล์สตรีทเจอร์นัลด์ที่รายงานข่าวรัสเซียกล่าวหาโดรนของเคียฟโจมตีเครมลิน “คำถามมีขึ้นที่ว่าเครมลินแท้จริงแล้วเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้หรือไม่ ที่มีนักสังเกตการณ์บางส่วนชี้ว่า อาจเป็นการกระทำเพื่อต้องการสนับสนุนให้ปูตินสามารถใช้ความชอบธรรมในการเรียกเกณฑ์กำลังพลครั้งต่อไป ซึ่งรัสเซียกำลังจะมีงานใหญ่พิธีสวนสนามวันดีเดย์ประกาศชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 สัปดาห์หน้าCNN สื่อสหรัฐฯ รายงานวานนี้ (3) ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยว่า เพนตากอนกำลังประเมินสถานการณ์ และไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ชี้ว่าไม่ว่าความจริงจะออกมาในรูปใด เห็นได้ชัดว่าเกิดรอยรั่วทางความมั่นคงขึ้นที่เครมลินซึ่งเป็นศูนย์กลางบริหารของรัสเซียขณะที่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อีกรายเปิดเผยว่า วอชิงตันไม่มีการเตือนเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรน “สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มันไม่การแจ้งเตือนล่วงหน้า”อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษ วอชิงตันเปิดแถลงวันพุธ (3) ประกาศจะส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนครั้งใหม่จำนวน 300 ล้านดอลลาร์ รวมจรวดไฮดรา -70 (Hydra-70) ซึ่งเป็นจรวดทำการพิสัยใกล้ที่ออกมาจากคลังแสงของสหรัฐฯ เอง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ มอบจรวดไฮดรา-70 ให้ยูเครนทั้งนี้ มอสโกกล่าวว่า การโจมตีด้วยโดรนยูเครนเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นของวันพุธ (3) เหนือพระราชวังเครมลิน และในช่วงเกิดเหตุประธานาธิบดีปูติน ไม่ได้อยู่ในอาคารของพระราชวังเครมลินกลางกรุงมอสโกถูกปกป้องด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยต่อต้านภัยทางอากาศสุดทันสมัยCNN กล่าวว่า ทางสื่อได้วิเคราะห์ภาพที่เผยแพร่ออกมาจากฝ่ายเครมลิน แต่สื่อสหรัฐฯ ชี้ว่าไม่พบหลักฐานว่ายูเครนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อดีตเจ้าหน้าที่รัสเซีย อิลยา โปโนมาเรฟ (Ilya Ponomarev) ได้เปิดเผยกับ CNN ว่า เขาเชื่อว่า การโจมตีที่เกิดเหนือเครมลินนั้นน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มกองกำลังรัสเซียไม่น่าจะเป็นฝีมือของกองทัพรัสเซีย“มีหนึ่งในกลุ่มกองกำลังรัสเซีย แต่ผมบอกไม่ได้มากไปกว่านี้เพราะยังไม่ได้ออกมาประกาศความรับผิดชอบทางสาธารณะ” เขากล่าวซึ่งในเวลานี้ โปโนมาเรฟที่กำลังอยู่ระหว่างการลี้ภัยอยู่ในยูเครนและโปแลนด์ เป็น ส.ส.รัสเซียเพียงคนเดียวที่โหวตค้านการผนวกแหลมไครเมียในปี 2014 และนับตั้งแต่นั้นมาชื่อเขาอยู่ในบัญชีก่อการร้าย อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่รัสเซียเขาเปิดเผยว่า กองกำลังประเภทนี้มักเป็นการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ นักศึกษา และประชาชนในเมืองใหญ่ “ผมรู้มาว่ามีการเคลื่อนไหวของกองกำลังเช่นนี้มีราว 40 เมืองทั่วรัสเซีย”และชี้ว่า การโจมตีด้วยโดรนภายในรัสเซียอาจเป็น “ปฏิบัติการใหม่” ของกลุ่มพวกนี้อินดิเพนเดนท์รายงานวันนี้ (4) ว่า สถาบันธิงแทงก์ของสหรัฐฯ สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (The Institute for the Study of War) ออกมาชี้ว่า มีความน่าจะเป็นว่า ปูตินจะทำการจัดฉากลอบสังหารตัวเอง โดยชี้ว่า มีข้อบ่งชี้บางส่วนออกมาแสดงว่าเป็นเช่นนั้นถึงเหตุโจมตีด้วยโดรนวันที่ 3 พ.ค.“มันไม่ม่าจะเป็นไปได้เป็นอย่างมากที่ว่าโดรน 2 ลำสามารถฝ่าระบบป้องกันทางอากาศหลายชั้นและจุดระเบิดหรือยิงเหนือใจกลางของทำเนียบเครมลินในหนทางที่จะสามารถเป็นที่กล้องสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน”ทั้งนี้ ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่ถูกรัสเซียกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีพยายามเอาชีวิตผู้นำรัสเซีย กำลังเดินทางไปเมืองเฮกเพื่อขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC เดอะการ์เดียนรายงานว่า ผู้นำยูเครนเดินทางถึงเมืองเฮก เนเธอร์แลนด์เมื่อคืนนี้ หลังวันพุธ (3) เขาเดินทางไปเยือนกรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์