เบื้องลึกปรินซ์แฮร์รีหวั่นถูกลอบทำร้าย!! แต่แข็งใจร่วมพิธีราชาภิเษก เพราะต้องเกาะติดคิงชาร์ลส์เพื่อซีรีส์ Netflix เดินต่อ

แหล่งข่าวในหลายทีมออร์แกไนเซอร์ผู้จัดการงานพระราชพิธีกระซิบบอกดิเอกซ์เพรส สื่อค่ายยักษ์นักเมาท์มอยข่าวพระราชวงศ์ว่า งานจะเกิดขึ้นในวีคเอนด์หน้าแล้ว แต่ทางอังกฤษยังไม่ได้รับคำตอบกลับมาจากเจ้าหน้าที่ของเจ้าชายแฮร์รีเลย ทั้งข้อมูลกำหนดเวลาที่จะเสด็จมาถึง ทั้งการตัดสินพระทัยเรื่องสถานที่พำนัก ทั้งกำหนดเวลาการเสด็จกลับ ทั้งความพึงพอพระทัยกับจุดประทับนั่งของพระองค์ในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ต้องแจ้งทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมถวายการดูแลและอำนวยความสะดวกขณะเดียวกัน แหล่งข่าววงในของทีมออร์แกไนเซอร์พากันทำใจไว้เลยว่า ปรินซ์แฮร์รีอาจแจ้งยกเลิกการเสด็จ ณ เวลาเริ่มพระราชพิธี แต่ผู้ใหญ่ในพระราชสำนักย้ำว่าให้เตรียมการทุกสิ่งให้พรักพร้อมแก่ปรินซ์ พระองค์จะเสด็จมาแน่ด้านผู้บริหารของจอมยักษ์แห่งอุตสาหกรรมบันเทิง คือ Netflix ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่กระซิบกับสื่อมวลชนอย่างมั่นใจ ว่าเจ้าชายแฮร์รีจะเข้าร่วมพระราชพิธี ในการนี้ ผลประโยชน์แห่งธุรกิจซึ่งสร้างรายได้มหาศาลแก่พระองค์ จะเกิดขึ้นมากหรือน้อย จะสำเร็จหรือล้มเหลว ต้องขึ้นอยู่กับความแน่นปึ้กที่พระองค์ยังมีอยู่กับพระราชวงศ์อังกฤษพระอาการลังเลของเจ้าชายแฮร์รีต่อการตัดสินพระทัยเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ปรากฏมาตลอดตั้งแต่ปลายมกราฯ จรดจนเมษาฯ โดยสื่อหลายค่ายรายงานว่าการเรียนเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีฯ มีไปถึงดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์นานหลายเดือนแล้ว ในเวลาเดียวกัน เดลิเมลออนไลน์รายงานว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงหมกมุ่นอยู่กับ “จุดนั่ง” ที่พระองค์และพระชายาเมแกนจะได้รับในพระราชพิธี จะมีพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ประทับนั่งด้านหน้า และจะมีผู้ใดนั่งอยู่เบื้องหลังนอกจากนั้น ยังมีเรื่องของระบบอารักขาที่จะจัดเตรียมให้ จะอยู่ในระดับใด อีกทั้งบทบาทที่ทรงได้รับจะมีอย่างไรบ้าง ฯลฯ ด้วยเหตุเหล่านี้ พระองค์จึงทรงต้องใช้เวลามากมายในการต่อรองและพิจารณาก่อนจะตัดสินพระทัยปมแห่งความระแวงระวังหลากหลายประการซึ่งทำให้พระองค์ทรงลังเลที่จะตัดสินพระทัย ได้ปรากฏอยู่ในการเจรจาต่อรองที่โต้ตอบไปมากับสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมอย่างเข้มข้น ประดุจดั่งศึกมหกรรมปิงปองที่ถูกหวดถูกตบไปมาระหว่างสองฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนดิก เดลิเมลออนไลน์รายงานบรรดาสื่อใหญ่ยักษ์ในสายข่าวพระราชวงศ์รายงานละม้ายกันว่า การเจรจาต่อรองกลับไปกลับมาเข้มข้นถึงขนาดที่เจ้าชายแฮร์รีทรงขอดูผังที่นั่งทั้งหมดภายในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ อีกทั้งยังมีการขอระบบอารักขาและการอำนวยความสะดวกขั้นสูง เพื่อความมั่นใจว่าเจ้าชายแฮร์รีและพระชายาเมแกนจะไม่ต้องแบกความเสี่ยงว่าเส้นทางสัญจรทั้งหมดของพระองค์จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งไม่ต้องแบกความเสี่ยงว่าจุดประทับนั่งของพระองค์ในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์จะไม่ทำให้พระองค์เสียความรู้สึกเหมือนที่ทรงประสบในคราวพิธีมิสซาถวายพระพรแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน 2022ในการนี้ ภายในเวลาไล่เลี่ยกับที่สำนักพระราชวังบัคกิงแฮมออกประกาศอย่างเป็นทางการนั้น ทีมประชาสัมพันธ์ของเจ้าชายแฮร์รีก็ทำการประกาศด้วย โดยใช้ถ้อยคำที่แทบจะเหมือนกันทั้งหมดการต่อรองอันดุเดือดและยืดเยื้อเพื่อให้เจ้าชายแฮร์รีได้รับการอารักขาอย่างเต็มรูปแบบ ถูกนักวิจารณ์ชี้ว่าเป็นการตั้งแง่เรียกร้องเพื่อเสริมเกียรติภูมิ แต่ในขณะเดียวกันเจ้าชายแฮร์รี ทรงเป็นพระราชโอรสผู้บดขยี้ดวงพระหทัยของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนผู้เป็นพระชายา ได้ปล่อยคอนเทนต์แนวตั้งข้อกล่าวหารุนแรง 2 โปรเจ็กต์ซ้อน ซึ่งสร้างรายได้แก่ทั้งสองพระองค์อย่างมหาศาล ได้แก่ ซีรีส์ภาพยนตร์สารคดี Harry and Meghan (เริ่มสตรีมมิ่งเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2022 - ผลิตให้แก่ เน็ตฟลิกซ์) และหนังสือบันทึกความทรงจำเรื่อง SPARE (เริ่มวางแผงช่วงต้นเดือนมกราคม 2023 - ผลิตให้แก่ เพนกวิน แรนดอม เฮาส์)ทั้งสองโปรเจ็กต์ซึ่งดรามาอย่างที่สุดนี้ มากมายไปด้วยเนื้อหากล่าวร้ายป้ายสีพระราชวงศ์วินด์เซอร์อย่างหนักหนา และจึงมีสาธารณชนทั่วโลกจ่ายเงินให้แก่ค่ายธุรกิจยักษ์ทั้งสองนี้ เพื่อซื้อหามาดูและมาอ่านโดยมีการติเตียนคุณภาพมาตรฐานความเป็นคุณพ่อของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 อีกทั้งกล่าวร้ายว่าพระราชบิดาทรงอิจฉาดัชเชสเมแกน!?!ในด้านของสมเด็จพระราชินีคามิลลา ผู้ทรงเป็นพระมารดาเลี้ยง ปรินซ์แฮร์รีสร้างข้อกล่าวหาว่า ควีนทรงนำเรื่องราวของพระองค์และพระชายาเมแกนไปเล่าสู่นักข่าวอย่างเสียๆ หายๆ เพื่อเอื้อให้พระนางสามารถพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ทั้งนี้ ปรินซ์ได้ตั้งสองฉายาแสนโหดเหมือนโกรธกันเจ็ดชั่วโคตร ถวายแก่ควีน ได้แก่ นางวายร้าย และบุคคลอันตรายพร้อมกันนี้ ปรินซ์แฮร์รีทรงเล่าว่าพระเชษฐาวิลเลียมทรงบุกไปอาละวาดทำร้ายร่างกายพระองค์ถึงห้องครัวในพระตำหนักน็อตติงแฮม คอตเทจ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ค่อยจะมีใครเชื่อเพราะบุคลิกเด่นของพระเชษฐาวิลเลียมอยู่ในด้านความใจดี มีเมตตา ขณะที่บุคลิกเด่นของปรินซ์แฮร์รีคือการใช้กำลังและการพะบู๊ ด้านพระสหายของพระเชษฐาก็เคยให้ข้อมูลแก่นักข่าวบ่อยๆ ว่า ทรงยอมเป็นกระสอบทรายให้พระอนุชาระบายอารมณ์ยิ่งกว่านั้น ปรินซ์แฮร์รียังมีการปล่อยอีกหนึ่งข้อกล่าวหาที่อ่อนไหวอย่างยิ่งคือ การบิดเบือนประเด็นหารือถกเถียงระหว่างเจ้าหญิงเคทกับดัชเชสเมแกนในเรื่องชุดแต่งกายของหนูน้อยโปรยดอกไม้ในพระราชพิธีเสกสมรสของปรินซ์แฮร์รีทั้งนี้ สาธารณชนได้ทราบกันมานานปีแล้วว่า แม้จะมีประเด็นการแก้ไขชุดกระโปรงให้แก่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระธิดาของพระชายาเคท แต่ประเด็นหลักมีอยู่ว่า แม่ม่ายจากอเมริกาจะไม่ให้ชุดแต่งกายของหนูน้อยโปรยดอกไม้ มีถุงน่องสีขาวตามพระราชประเพณีอังกฤษ ขณะที่พระชายาเคทพยายามอธิบายความสำคัญของพระราชประเพณีการอธิบายและถกเถียงเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้แม่ม่ายอเมริกันตะแบงไปกล่าวติเตียนเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ผู้ทรงเป็นหนึ่งในขบวนหนูน้อยโปรยดอกไม้ ด้วยการกล่าวเปรียบเทียบเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กับน้องอิสซาเบล (ลูกของเพื่อนสนิท) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนูน้อยแห่งขบวนเด็กโปรยดอกไม้ ด้วยถ้อยคำเชือดเฉือนใจว่า “เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ทรงไม่น่าโปรดปรานเท่ากับน้องอิสซาเบล” ทอม บาวเออร์ นักเขียนหนังสือแนวพระราชวงศ์อังกฤษ บันทึกไว้ในชีวประวัติดัชเชสเมแกน เรื่อง Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsorsนักเขียนบาวเออร์เล่าถึงสภาพการณ์ของพระชายาเคทในวันนั้นซึ่งอยู่ในเดือนพฤษภาคม 2018 ว่า พระชายาเคทเพิ่งให้กำเนิดแก่เจ้าชายหลุยส์เมื่อ 23 เมษายน 2018 จึงยังทรงมีอาการ “เหน็ดเหนื่อย” (สภาวะทั่วไปของสตรีหลังคลอดบุตรซึ่งอยู่ให้ห้วงหลายสัปดาห์ที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในร่างกายจะทำการปรับตัวสู่ระดับปกติ) เมื่อมามีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องถุงน่อง ซึ่งว่าที่พระชายาเมแกนจะละเลยพระราชประเพณี และ “เมแกนไม่ยอมลดราวาศอกให้กับเรื่องนี้” บรรยากาศ ณ ตรงนั้นจึงย่ำแย่เอามากๆพระชายาเคทจึงทรงไปสู่จุดที่สุดจะอดทนและถึงกับน้ำตาร่วงประเด็นร้อนดังกล่าว แม้จะมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้เห็น/ได้ยินเรื่องราว ณ จุดเกิดเหตุ กระนั้นก็ตาม ข้อมูลเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ล่วงรู้ออกสู่สาธารณชน จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2018 สื่อหัวสีทั้งปวงในอังกฤษพากันเล่นข่าวนี้กันอย่างอื้อฉาว แต่แล้วข่าวครึกโครมดังกล่าวได้โรยตัวไปอย่างรวดเร็วครั้นเมื่อปมปัญหา “ใครกันแน่ที่หลั่งรินน้ำตา” ถูกเอ่ยถึงในหนังสือ SPARE ประเด็นการแก้ไขชุดกระโปรงของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ซึ่งแทบจะไม่เป็นประเด็นอะไรเลย ถูกปรินซ์แฮร์รีบิดให้กลายเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ เมแกน อดีตนักแสดงสาวผู้มากฝีมือรายนี้ ร้องไห้ลงไปกองกับพื้นกันเลยทีเดียวโดยปรินซ์แฮร์รีอ้างถึงการเขียนเอสเอ็มเอสโต้ตอบระหว่างพระชายาเมแกน กับพระเชษฐนีเคท ผู้เป็นพี่สะใภ้ที่ปรินซ์นับถือเป็นพี่สาวที่พระองค์ไม่มี เพื่อเล่าอย่างคลุมเครือว่าเจ้าหญิงเคททรงจุกจิกเอาแต่พระทัยในเรื่องชุดกระโปรงของพระธิดาชาร์ลอตต์ ส่งผลกดดันดัชเชสเมแกนซึ่งถูกกระหน่ำจากปัญหาความขัดแย้งกับคุณพ่อในสหรัฐฯ เมื่อปรินซ์กลับเข้าบ้านก็พบว่า เอสเอ็มเอสนั้นทำให้ว่าที่เจ้าสาวของพระองค์ร่ำไห้สะอื้นกองอยู่ที่พื้นนอกจากที่เรื่องแก้ไขกระโปรงจะหยุมหยิมเกินกว่าจะสามารถทำร้ายจิตใจใครได้ ข้อความเอสเอ็มเอสที่ถูกอ้างถึง ก็ไม่เคยถูกนำมายืนยันข้อกล่าวอ้างเลย ทั้งนี้ ภาพข้อความเอสเอ็มเอสบนจอโทรศัพท์มือถือที่สื่อหลายค่ายนำไปประกอบข่าว ก็เป็นภาพที่สร้างใหม่เพื่อจำลองสถานการณ์การกล่าวหาต่างๆ ในซีรีส์สารคดี Netflix และหนังสือบันทึกความทรงจำ SPARE เป็นอะไรที่ฟังไม่ขึ้นสำหรับผู้คนที่ติดตามชีวิตและเรื่องราวของพระราชวงศ์วินด์เซอร์มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้ายสีที่พุ่งเป้าไปยังเจ้าฟ้าชายวิลเลียมซึ่งมีความเป็นสายบุ๋นไม่ใช่สายบู๊ และเจ้าหญิงเคทซึ่งพิสูจน์พระองค์มาโดยตลอดว่าเป็นผู้ที่สุภาพ มีเหตุมีผล อดทน และระมัดระวังน้ำใจผู้อื่น ตลอดที่ผ่านมาพระจริยวัตรของเจ้าชายเจ้าหญิงแห่งเวลส์เป็นที่ชื่นชมอย่างยิ่งในหมู่ประชาชน กระทั่งว่าคะแนนนิยมที่ทั้งสองพระองค์ได้รับนั้น เป็นรองแค่เพียงควีนเอลิซาเบธสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมและมกราคมจึงปรากฏออกมาว่า แทนที่คลื่นประชาชนจะโกรธแค้นแห่กันไปเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเพราะสงสารปรินซ์แฮร์รี ก็กลับกลายเป็นว่าภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ไม่เชื่อเรื่องกล่าวร้ายป้ายสีซึ่งปราศจากหลักฐานและค้านกับความรู้สึกด้วยเหตุนี้ รูปการณ์ของสังคมจึงเต็มไปด้วยการโต้ตอบด้วยความโกรธเลือดเดือดเข้าใส่ปรินซ์แฮร์รีและพระชายาอย่างครึกโครมต่อเนื่องหลายเดือน โดยมีการเรียกร้องกดดันกษัตริย์ชาร์ลส์ให้ขับทั้งสองพระองค์พ้นจากพระฐานันดรศักดิ์ทุกรายการคะแนนนิยมที่ชาวอังกฤษมีต่อปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกน ดิ่งสู่อันดับก้นตาราง แย่น้อยกว่า เจ้าชายแอนดรูว์ผู้อื้อฉาวอมตะ เพียงพระองค์เดียว และแน่นอนว่าจำนวนผู้ที่ยี้ใส่มีมากกว่าผู้ที่ยังพอจะเห็นด้านบวกอยู่บ้าง ระดับคะแนนเฉลี่ยจึงอยู่ในแดนติดลบ เป็นที่เสียหน้าอย่างสาหัสสำหรับอดีตนักแสดงนำคนดังแห่งซีรีส์ทีวีเรื่อง Suitsสื่อมวลชนหลายๆ ค่ายต่างปรามาสว่าคำบอกเล่าของปรินซ์มากมายไปด้วยเรื่องโกหก และผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานของอดีตสมาชิกรัฐสภา ลอร์ดไมเคิล แอชครอฟต์ พบกว่ามีประชากรกว่า 2 ใน 3 ไม่เชื่อในคำกล่าวอ้างกล่าวร้ายต่างๆ ของปรินซ์แฮร์รีกับดัชเชสเมแกนแอนเจลา เลวิน ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขียนหนังสือเรื่องราวพระราชวงศ์อังกฤษมาแล้ว 4 ปก กล่าวในคลิปให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเล่าของเจ้าชายแฮร์รี (ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์แก่ช่องไทมส์เรดิโอ เมื่อ 8 มกราคม 2023 ที่มีจำนวนการเข้าชมมายกว่าเกินกว่า 1.3 ล้านวิว) บอกว่า “ไปเชื่อสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวไม่ได้หรอกค่ะ ไปเชื่อคำโกหกที่พระองค์ทรงกล่าว ไม่ได้เลย”พร้อมนี้ นักเขียนคนดังยังระบุด้วยว่าเจ้าชายแฮร์รีทำรายได้ให้ตัวพระองค์เองได้อย่างมหาศาล เมื่อไปออกรายการคุยกับผู้สัมภาษณ์ชาวอเมริกัน แล้วเล่าเรื่องซึ่งผู้ชมในอเมริกาก็รีบเชื่อตาม แต่อีกไม่นาน ผู้ชมจะเบื่อและเอือมในท่ามกลางบรรยากาศฟาดกลับอื้ออึงจากอังกฤษ เจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนทรงเงียบหายไปแวดวงข่าวและงานปาร์ตี้หรูหราของชาวไฮโซฮอลลีวู้ด กระทั่งว่ามหกรรมซูเปอร์ปาร์ตี้วันเกิดของโอปราห์ วินฟรีย์ ที่แสนรักแสนสนิทสนม ก็ทรงไม่ไปปรากฏพระองค์ในที่สุด อุณหภูมิสังคมที่เคยระอุร้อนโครมครามก็โรยตัวลง และความสนใจของสาธารณชนได้ย้ายไปสู่ประเด็นใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่ว่าดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์จะเสด็จกลับอังกฤษเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของเสด็จพระราชบิดาหรือไม่ หลังจากที่ทั้งสองพระองค์ทรงสร้างความร้าวรานใจใหญ่หลวงแก่พสกนิกรชาวอังกฤษไว้แสนสาหัสหรือก็คือประมาณว่า เรียกคืนสิทธิครอบครองพระตำหนักกลับออกจากเจ้าชายแฮร์รี หลังจากที่พระองค์แทบจะมิได้ใช้พระตำหนักเป็นแรมปี เพราะทรงย้ายถิ่นไปประทับในสหรัฐฯแม้เรื่องนี้เป็นไปเพื่อจัดระบบการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า โดยจะให้ปรินซ์แอนดรูว์ พระราชอนุชา ย้ายเข้าอาศัยแทน (เพราะเจ้าชายแฮร์รีทรงปล่อยให้ฟร็อกมอร์ถูกทิ้งร้างนานปี ขณะที่พระตำหนักรอยัลลอดจ์ ซึ่งมีไซส์น้องๆ ปราสาทโบราณด้วยจำนวนห้องหับต่างๆ รวม 31 ห้อง ซึ่งปรินซ์แอนดรูว์ประทับนั้น มีค่าใช้จ่ายเกินศักยภาพของปรินซ์)แต่ท่านผู้ชมทั้งในอังกฤษและสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวไฮโซแห่งลอสแอนเจลิส มองในมุมฉงน หรือว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงถูกลงโทษและถูกตัดขาดจากพระราชตระกูลเดลิเมลออนไลน์รายงานสิ่งที่ตามมาคือ คำถามว่าเซเลบสองพระองค์นี้ทรงตกกระป๋องแน่แท้แล้วหรืออย่างไร มีโอกาสที่จะถูกถอดออกจากพระฐานันดรศักดิ์เจ้าชาย - ดยุก – ดัชเชส มาเป็นมิสเตอร์และมิสซิสเมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ หรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ทั้งสองพระองค์ย่อมจะสูญเสียหัวโขน ตลอดจนหมดโอกาสที่จะเข้าสู่พระราชวังเพื่อเก็บวัตถุดิบใหม่ๆ มาผลิตคอนเทนต์ซีซันสองให้แก่เน็ตฟลิกซ์ และเพนกวิน แรนดอม เฮาส์ ตลอดจนสปอติฟายประเด็นร้อนนี้ได้รับความสนใจอย่างคึกคักจากสื่อมวลชน พร้อมกับโหมกระพือความใคร่รู้คำตอบว่าปรินซ์แฮร์รีจะเสด็จกลับประเทศอังกฤษเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญขั้นสุดของสหราชอาณาจักรหรือไม่ปรากฏว่าสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมและสื่อมวลชน ตลอดจนท่านผู้ชมทั่วโลก ยังต้องรอต่อไปตลอดเดือนมีนาคม 2023 และอีกเกือบครึ่งเดือนของเมษายน กว่าปรินซ์แฮร์รีจะตอบรับคำเชิญ ว่าจะเสด็จเพียงลำพังพระองค์เอง ซึ่งทำให้หลายๆ ฝ่ายได้ถอนใจโล่งใจปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังไมค์จึงมีอยู่ว่า ขณะที่นักข่าวสายพระราชสำนักแห่งค่ายบีบีซี นามว่า จอนนี ดีมอนด์ ยืนยันออกสถานีวิทยุบีบีซีเมื่อเย็นวันพุธที่ 12 เมษายน ว่าการเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีไปถึงปรินซ์แฮร์รีเมื่อหลายเดือนที่แล้ว ยังมีแหล่งข่าวมากกว่าหนึ่งรายที่ยืนยันกับเดลิเมลออนไลน์ว่า จุดที่ปรินซ์แฮร์รีจะได้ประทับนั่งในพระราชพิธีเป็นปมที่ถูกถกเถียงต่อรองอย่างเยอะมาก ละเอียดมาก ระหว่างฟากฝั่งลอนดอนกับแคลิฟอร์เนีย“ฝ่ายของปรินซ์จริงจังมากนะคุณ พวกเขาจะต้องได้ทราบว่าผังที่นั่งในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการร่วมอนุมัติผังที่นั่งมั้ง มีการต่อรองกลับไปกลับมาระหว่างสองฝ่ายแบบว่าเยอะมาก ละเอียดมาก เจ้าชายแฮร์รีกับพระชายาเมแกนต้องไปนั่งข้างหลังพระราชนิกุลใดบ้างหากพระองค์ตัดสินพระทัยเข้าร่วมงาน และจะมีใครที่นั่งด้านหลังพระองค์” แหล่งข่าวเจ้าหนึ่งกล่าวอย่างนั้น และบอกด้วยว่า“เห็นชัดเลยว่าปรินซ์แฮร์รีทรงหมกมุ่นกับรายละเอียดตรงนี้เป็นพิเศษ”“อันนี้จริงนะ มีการตั้งคำถามแบบว่ามหาศาล และจะเอารายละเอียดของการจัดเตรียมภายในแอบบีย์ทั้งหมดเลย” อีกหนึ่งแหล่งข่าวเล่าสู่เดลิเมลออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจเป็นผลจากการสรุปบทเรียนในอดีตหมาดๆ เมื่อคราวที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เสด็จกลับอังกฤษและร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2022 ณ อาสนวิหารเซนต์พอล กล่าวคือทรงไม่ได้มีบทบาทร่วมอยู่ในขบวนเสด็จพระดำเนินเข้าสู่อาสนวิหารด้วยกันกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ดัชเชสคามิลลา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เจ้าชายวิลเลียม และพระชายาเคทและจุดประทับนั่งสำหรับพระองค์มีความเปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานภาพที่ลดระดับลงกล่าวคือ จากที่เคยได้นั่งเกาะกลุ่มกับพระราชวงศ์ VVIP ได้แก่ การได้นั่งแถวที่สองและอยู่ด้านหลังประชิดกับองค์รัชทายาทลำดับที่ 1 (พระบิดา) บ้าง องค์รัชทายาทลำดับที่ 2 (พระเชษฐา) บ้าง นั้น เมื่อปรินซ์แฮร์รีทรงลาออกจากสถานะพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระราชินีนาถไปแล้ว พระองค์ก็ทรงถูกจัดกลุ่มอยู่ในหมวดสมาชิกพระราชตระกูลที่มิได้ทรงงาน และจึงได้ประทับนั่งในแถวที่สองในระหว่างพระญาติ VIP เท่านั้นได้แก่ กลุ่มพระญาติสนิท คือ เจ้าหญิงเบียทริซกับพระสวามี และเจ้าหญิงยูเชนีกับพระสวามี (พระธิดาของเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งมิได้ทรงงานของสำนักพระราชวัง) และเลดีซาราห์ ชาโท พระราชนัดดาแห่งควีนเอลิซาเบธที่ 2 โดยเลดีซาราห์ทรงเป็นพระธิดาของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต พระขนิษฐาพระองค์เดียวของควีนผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์วิเคราะห์ว่า ปรินซ์แฮร์รีทรงยังทำใจไม่ได้กับสถานภาพใหม่ ซึ่งด้อยกว่าบรรดาพระญาติที่เคยอยู่ในชั้นรองๆ ลงไปจากพระองค์อาทิ ทรงต้องประทับนั่งแถวหลังถัดจากครอบครัวปรินซ์เอ็ดเวิร์ดผู้เป็นเสด็จอา ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเพียงแค่ระดับเอิร์ล ทว่าทรงปฏิบัติพระกรณียกิจของสำนักพระราชวังอย่างเข้มแข็งแต่เหนืออื่นใด จุดที่ประทับนั่งของพระองค์ยังหลุดออกห่างจากกลุ่ม VVIP คือพระบิดาและพระเชษฐา แบบว่าไกลเกินกว่าเหตุ ไกลไปอยู่คนละฟากของทางเดินสู่พระแท่นบูชา ทั้งนี้เก้าอี้แถวสองด้านหลัง VVIP มีพระญาติซึ่งมิได้ทรงงานสำนักพระราชวังเช่นเดียวกับพระองค์ ได้แก่ คุณซารา ทินดัลล์ พระราชนัดดาของควีนเอลิซาเบธ ในสายเจ้าฟ้าหญิงแอนน์อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ภาษาท่าทางทุกข์ตรมของปรินซ์แฮร์รีแล้ว พากันชี้ว่าปรินซ์แฮร์รีอาจรู้สึกว่าทรงไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะสภาพการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ให้สัมภาษณ์ออกสื่อ โจมตีพระราชตระกูลในการถวายดูแลพระพลานามัยของควีนเอลิซาเบธ ซึ่งทรงพระประชวรด้วยโรคระบาดโควิด 19 และพระบิดาชาร์ลส์ก็คือเป้าหลักที่พระองค์มุ่งติเตียนในการดังกล่าวนั้น สื่อมวลชนนำเรื่องจุดประทับนั่งไปขยี้ข่าวกันครึกโครม อาทิ เดลิเมลออนไลน์ระบุว่าอาจเทียบได้กับการตกอยู่ในสถานการณ์ไซบีเรีย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการถูกเนรเทศไปยังชายแดนนั่นเอง และเดอะไทมส์ สื่อค่ายใหญ่รุ่นลายคราม รายงานข่าวว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงมิได้รับตำแหน่งแห่งที่อันทรงความสำคัญใกล้เคียงกับที่เคยได้รับแนวปฏิบัติที่เคยเป็นมาในวันเวลาที่เจ้าชายแฮร์รียังทรงมิได้ลาออกจากสถานภาพพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัติพระราชกิจของพระราชตระกูล จุดประทับนั่งของเจ้าชายแฮร์รีกับพระชายาเมแกนคือแถวที่สอง ตรงด้านหลังของพระราชบิดา เช่น ในพระราชพิธีฉลองวันเครือจักรภพเดือนมีนาคม 2018ซึ่งมีขึ้นท่ามกลางความโศกเศร้าเมื่อเดือนกันยายน 2022 โดยเจ้าชายแฮร์รีและพระชายาเมแกนทรงมีบทบาทในขบวนเสด็จพระดำเนินต่างๆ ทุกรายการ ซึ่งปรินซ์แอนดรูว์ก็ได้รับบทบาทนี้เป็นกรณีพิเศษเช่นกัน และได้จุดประทับนั่ง ณ แถวที่สองด้านหลังประชิดกษัตริย์ชาร์ลส์ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ปรินซ์แฮร์รีทรงจาบจ้วงพระราชบิดาและพระราชวงศ์ไว้หนักหนา ซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกหักชนิดที่เรียกได้ว่า ผีไม่ต้องมาเผา เงาไม่ต้องมาเหยียบ นั้น สื่อมวลชนบางค่ายได้ชงประเด็นไว้ว่าตลอดพระชมน์ชีพของปรินซ์นั้น พระราชบิดาทรงมอบความรัก ความเมตตา ความช่วยเหลือ และการให้อภัย อย่างล้นหลามในการนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่า นอกจากที่ปรินซ์แฮร์รีทรงได้รับเงื่อนไขของพระองค์ในระดับที่พอพระทัย ทั้งจุดที่จะประทับนั่ง ทั้งบทบาทที่จะได้รับ ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพราะทรงแบกความเสี่ยงที่จะถูกสาธารณชนโห่ไล่ซึ่งอาจจะถึงกับถูกประทุษร้ายจากกลุ่มคลั่งเจ้าที่ยังแค้นเคืองหนังสือ SPARE ฯลฯ แล้วนั้น พระองค์อาจจะได้ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียในการเสด็จเข้าร่วมพระราชพิธี จนลงตัวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอาจจะแถมรวมไปถึงประเด็นอื่นที่สำคัญยิ่ง เช่น เงื่อนไขการส่งคืนพระตำหนักฟร็อกมอร์คอตเทจ ที่พระองค์ทรงประสงค์จะได้รับเงินคืนจากการที่ทรงจ่ายค่าปรับปรุงบูรณะและตกแต่งเป็นจำนวน 2.4 ล้านปอนด์ (ราว 100 ล้านบาท)ขณะที่การตัดสินใจของดัชเชสเมแกนที่จะปักหลักปลอดภัยอยู่กับพระหน่อเนื้อทั้งสอง ณ แคลิฟอร์เนีย ได้ทำให้ฝ่ายต่างๆ ในกรุงลอนดอนโล่งใจคลายวิตกที่กริ่งเกรงว่า หลังจากที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ได้โจมตีเล่นงานคิงชาร์ลส์ ควีนคามิลลา ตลอดจนเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทแห่งเวลส์นั้น การปรากฏตัวของดัชเชสอาจจะไปโหมกระพือไฟสุมขอนภายในความตึงเครียดต่างๆ ของสมาชิกแห่งพระราชวงศ์ เดลิเมลออนไลน์รายงานเหล่าผู้เชี่ยวชาญพากันวิเคราะห์ว่า อาจจะเป็นเพราะอยากหลีกเลี่ยงเสียงโห่ไล่ที่ทำให้ระคายใจและเสียเซลฟ์ ซึ่งเคยประสบแบบชุดเล็กเมื่อคราวเสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธในปีที่แล้ว เดลิเมลออนไลน์รายงานนอกจากนั้น ยังมีอีกปัจจัยหนึ่ง คือ วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด 4 พรรษาของเจ้าชายอาร์ชีเพื่อจะประทับอยู่ที่พระตำหนักมอนเตซิโต และจัดฉลองเบิร์ธเดย์ให้แก่เจ้าชายอาร์ชีด้าน จอนนี ดีมอนด์ นักข่าวบีบีซีสายพระราชสำนัก เอ่ยถึงประเด็นนี้ในระหว่างให้สัมภาษณ์ออกสถานีวิทยุบีบีซีเมื่อเย็นวันพุธที่ 12 เมษายน“ขอเป็นออฟเรคคอร์ดไม่นำไปอ้างอิงกันต่อๆ นะครับ บางคนจากทีมงานของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์บอก บีบีซี ว่า“ดังนั้น ก็แฟร์ๆ นะครับ ก็รายงานข่าวไปว่าพระชายาเมแกนเลือกจะอยู่กับพระโอรส แทนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสวมมงกุฏกษัตริย์ของคุณพ่อสามี” เดลิเมลออนไลน์รายงานคำกล่าวของจอนนี ดีมอนด์ ไว้อย่างนั้นสำหรับในส่วนของความรู้สึกภายในพระราชวงศ์ จอนนี ดีมอนด์ บอกว่าพระราชวงศ์ทรงเป็นห่วงเรื่องที่พระชายาเมแกนอาจจะถูกโห่จากประชาชนที่รอรับเสด็จอยู่ตามท้องถนน มากกว่าจะกังวลว่าเจ้าชายแฮร์รีกับพระชายาจะขโมยซีนและได้เป็นข่าวเด่นกว่างานพระราชพิธีเดลิเมลออนไลน์รายงานคำกล่าวของจอนนี ดีมอนด์ในการนี้ ต้องไม่ลืมว่าเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนทรงเคยอุ้มเจ้าหญิงลิลีเบตเดินทางจากแคลิฟอร์เนีย ไปยังกรุงลอนดอนในคราวที่เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปีในเดือนมิถุนายน 2022 และทรงจัดฉลองเบิร์ธเดย์ครั้งแรกในพระชนม์ชีพของเจ้าหญิงลิลีเบต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2022 ณ พระตำหนักฟร็อกมอร์คอตเทจ แทนที่จะให้ความสำคัญกับการจัดปาร์ตีกันที่บ้านเกิดดังนั้น บรรดาผู้สันทัดกรณีจึงเทใจไปเชื่อว่านี่เป็นเรื่องของการหลบเลี่ยงสถานการณ์น่าอับอายขายหน้า ซึ่งต้องถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรประมาท ในเมื่อคนอังกฤษได้แสดงปฏิกิริยาโกรธเคืองทั่วแผ่นดิน หลังเห็นข่าวที่สื่อมวลชนทั้งปวงรายงานเนื้อหาของซีรีส์สารคดี แฮร์รีแอนด์เมแกน และไฮไลต์เด็ดๆ ของหนังสือ SPAREเจ้าชายแฮร์รี และดัชเชสเมแกน ตลอดจนทีมงานของทั้งสองพระองค์ยากที่จะลืมปฏิกิริยาของสาธารณชนทั่วอังกฤษที่ฟาดกลับใส่พระองค์อย่างอื้ออึงได้อย่างแน่นอน ทั้งการเขียนติเตียนเชือดเฉือนบนพื้นที่ข่าวและบนโซเชียลมีเดีย ทั้งการบอยคอตซีรีส์สารคดีแฮร์รีแอนด์เมแกนซึ่งถูกเรียกเป็นขยะไร้ความน่าเชื่อถือในทุกเอพพิโสด ทั้งการคว่ำบาตรไม่ซื้อหนังสือ SPARE และเหนืออื่นใดคือ เสียงเรียกร้องให้ปลดออกจากพระฐานันดรศักดิ์นั้น ดังกึกก้องและพีคสูงสุดเป็นประวัติการณ์การเสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของคิงชาร์ลส์ที่ 3 เป็นอะไรที่ยากจะตัดสินพระทัยอย่างแท้จริงสำหรับเจ้าชายแฮร์รี เพราะว่า หากเสด็จไป คือ เสี่ยง หากไม่เสด็จไป คือ เสีย“ไม่ว่าจะเข้าร่วม หรือจะไม่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กรุงลอนดอน เจ้าชายแฮร์รี และเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ก็หนีไม่พ้นสภาพการณ์ เสียกับเสีย สถานเดียว นอกจากนั้น เจ้าชายแฮร์รี ยังมีความเสี่ยงสูงยิ่งว่า จะทรงถูกสาธารณชนในอังกฤษโห่ไล่” ฮิลารี ฟอร์ดวิช ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ และนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ความเห็นไว้กับ ดิเอกซ์เพรส สื่อค่ายใหญ่ยักษ์นักเมาท์มอยการพระราชวงศ์ของอังกฤษยิ่งกว่านั้น เจ้าชายแฮร์รีน่าจะต้องเผชิญกับความอึดอัดใจกับบรรยากาศเย็นชาจากสมาชิกพระราชวงศ์ (ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทรงงานถวายสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธผู้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย กันอย่างเต็มความสามารถ) บรรยากาศแบบไม่ยินดีต้อนรับที่น่าจะเกิดขึ้นนี้ คือผลกระทบติดลบจากซีรีส์สารคดีเน็ตฟลิกซ์ และหนังสือบันทึกความทรงจำ SPARE นั่นเองทั้งนี้ บรรดาดยุกทั้งหลายของอังกฤษล้วนต้องการเป็นหนึ่งในสองพันวีไอพีที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีภายในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ กระนั้นก็ตาม ไม่ใช่ดยุกทุกรายจะได้โควตาตรงนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานว่ามีดยุกจำนวนหนึ่งที่หลุดโผ 2,000 ที่นั่งในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ และรู้สึกเคืองกันมากโดยในส่วนของปรินซ์แฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์นั้นแม้พระองค์จะไม่เข้าร่วมในพระราชพิธีขบวนเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังบัคกิงแฮมกับเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ดังนั้น เมื่อมีประกาศออกมาจากสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมว่า ปรินซ์แฮร์รีจะเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระราชบิดา ในวันที่ 6 พฤษภาคม ชาวไฮโซในนครลอสแอนเจลิสรู้สึกยินดีไปด้วย โดยมองว่าคุณค่าและราคาของเซเลบคู่นี้จะคงอยู่ ตราบที่ยังสามารถไปปรากฏตัวในหมู่ซุปตาร์ดาวเด่นแห่งพระราชวงศ์วินด์เซอร์เดอะเมลออนซันเดย์เปิดเผยว่า ประดาผู้บริหารค่าย Netflix ขาใหญ่แห่งอุตสาหกรรมดรามาและบันเทิงซึ่งจ่ายค่าตอบแทนแก่ผลงานของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์หลายสิบล้านดอลลาร์แล้ว พากันถอนใจโล่งอกที่เจ้าชายแฮร์รีทรงตัดสินพระทัยทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะ เน็ตฟลิกซ์ มองพลังการตลาดของยี่ห้อปรินซ์แฮร์รีว่า แบรนด์สุดฮ็อตแห่งลูกชายกษัตริย์อังกฤษจะเดินหน้าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำสำเร็จ ต้องขึ้นอยู่กับการที่พระราชโอรสผู้ย่ำยีดวงพระหทัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จนยับเยิน ยังไม่ถูกกริ้วขั้นสุด ยังไม่ถูกตัดขาด และยังสามารถไปปรากฏพระองค์อยู่กับพระราชบิดาเพื่อสร้างดรามาสำหรับซีซัน 2023 ได้ ผู้บริหาร เน็ตฟลิกซ์ มีวิสัยทัศน์อย่างนั้นเดอะซันรายงานว่าแหล่งข่าวหลายรายในค่ายเน็ตฟลิกซ์เชื่ออย่างนั้นเดอะซันรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากบรรดาคนวงในของปรินซ์แฮร์รี บอกว่าปรินซ์ทรงตระหนักชัดเจนแล้วว่าสถานภาพความเป็นเซเลบของพระองค์ที่ทำให้พระองค์เป็นที่นับหน้าถือตาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นอะไรที่ผูกอยู่กับสายสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงต่อเชื่อมใกล้ชิดกับพระราชตระกูลอังกฤษโดยกล่าวกับเดลิเมลออนซันเดย์ว่า“ปรินซ์แฮร์รีกับดัชเชสเมแกนอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ ว่าจะทำอะไรต่อไป ในเมื่อโปรเจ็กต์ซีรีส์สำหรับเน็ตฟลิกซ์คือเสร็จแล้ว และโปรเจ็กต์หนังสือก็เสร็จเรียบร้อย ความเบ่งบานของดอกกุหลาบเริ่มโรยรา ตอนนี้ต้องมาดูว่ามูลค่าของทั้งสองพระองค์อยู่ตรงไหน ทรงมีจุดขายหลักอยู่ที่สายสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับพระราชวงศ์อังกฤษนั่นเองผู้บริหารระดับสูงของวอล์ต ดิสนีย์ สตูดิโอส์ รายนี้วิเคราะห์ด้วยว่า“อันตรายที่ปรินซ์และดัชเชสเมแกนต้องเผชิญจะค่อยๆ ลบเลือนไป คนอเมริกันมีใจให้แก่พระราชวงศ์อังกฤษ พวกเราหลงใหลในสมาชิกแห่งพระราชตระกูล และปรินซ์ทรงเป็นพระโอรสของเจ้าหญิงไดอานา ไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้ได้เลยแม้ว่าหมายกำหนดการของเจ้าชายแฮร์รีในประเทศอังกฤษยังเป็นความลับ แต่ก็มีผู้สันทัดกรณียืนยันว่า “พระองค์จะเสด็จถึงกรุงลอนดอนในวันศุกร์ และจะอยู่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์รวมเป็นเวลาทั้งหมดไม่เกิน 24 ชั่วโมง” โดยเดอะซันรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รีจะทรงประทับพักผ่อนและเตรียมพระองค์สำหรับเข้าพระราชพิธีที่พระตำหนักฟร็อกมอร์ ในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์หลังพระราชพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์อย่างเป็นทางการ ภายในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์เสร็จสิ้นประมาณเวลา 13.00 น. พระบิดาของปรินซ์อาร์ชี จะทรงไม่เข้าร่วมอีเวนต์สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และในช่วง 14.00-15.00 น. พระองค์จะทรงอยู่ในเวิ้งฟ้าด้วยเครื่องบินเจ็ตเหมาลำ เพื่อตรงดิ่ง 10 ชั่วโมงกลับถึงแคลิฟอร์เนีย แล้วมุ่งสู่พระตำหนักในถิ่นมอนเตซิโต ไปฉลองเบิร์ธเดย์ของพระโอรสอาร์ชีให้อบอุ่นพร้อมหน้ากัน เดอะซันรายงาน(*เสด็จพ่อทรงงดรับโทรศัพท์ปรินซ์แฮร์รี ปรินซ์จึงโทร.ไปอ้อนขอจากพระเจ้าย่า ในคราวหนึ่งควีนตรัสถามว่าทำไมไม่รับสายลูกชาย ทรงกราบทูลว่า ผมไม่ใช่แบงก์ส่วนตัวของเขาครับ)