ฮือฮา!! สหรัฐฯพบ “บอลลูนลูกใหม่” นอกชายฝั่งฮาวาย เพนตากอนส่ง F-22 ล่องหนขึ้นดู โอเพ่นซอร์ซข่าวกรองอินเทลเปิด "ข้อความสื่อสาร" ชวนฮา

โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวานนี้(1 พ.ค)ว่า บอลลูนปริศนาลูกใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของซึ่งปรากฎนอกชายฝั่งรัฐฮาวาย เจ้าหน้าที่สหรัฐฯแถลงวันจันทร์(1)ว่า จากการประเมินไม่พบว่า บอลลูนนั้นจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐฯและไม่บินเข้าใกล้ที่ตั้งสำคัญทางการทหารส่งผลทำให้ "ตัดสินใจที่จะไม่ยิงทำลายทิ้ง"ทั้งกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯและองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ FAA ตรวจพบบอลลูนปริศนามาตั้งแต่วันศุกร์(28 เม.ย) ในการแถลง เจ้าหน้าที่ชี้ว่า ไม่ปรากฎว่าบอลลูนลูกดังกล่าวถูกควบคุมโดยต่างชาติหรือฝ่ายที่เป็นอริกับสหรัฐฯโฆษกเพนตากอนกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “บนพื้นฐานการสังเกตการณ์เหล่านี้ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเห็นชอบกับคำแนะนำโดยผู้บัญชาการของเขาว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีปฎิบัติการกับบอลลูน”ในแถลงการณ์กล่าวว่า บอลลูนลูกใหม่บินในระดับความสูง 36,000 ฟุตและไม่บินเข้าใกล้ที่ตั้งสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือทำอันตรายต่อคนบนพื้นราบและมาจนถึงในช่วงค่ำวันจันทร์(1) บอลลูนลูกดังกล่าวไม่อยู่ภายในน่านฟ้ารัฐฮาวาย หรือบินเหนือน่านน้ำสหรัฐฯอีกต่อไปThe Drive สื่อเชี่ยวชาญด้านการทหารของสหรัฐฯรายงานในรายละเอียดว่า กองทัพอากาศสหรัฐฯส่งเครื่องบินรบขับไล่ F-22 Raptor จำนวน 3 ลำขึ้นฟ้าเพื่อตรวจดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้ในแถลงการณ์จาก INDOPACOM ระบุว่า “กองบัญชาการอินโด-แปซิฟิกได้ตอบสนองต่อสัญญาณเรดาร์ที่ไม่ระบุชัดในวันศุกร์ในพื้นที่ของเกาะฮาวาย กองทัพอากาศแปซิฟิกได้ส่งเครื่องบิน F-22 จำนวน 3 ลำเพื่อประเมินสถานการณ์และชี้ชัดจากสายตาว่าเป็นวัตถุรูปทรงกลม”The Drive รายงานว่า NBC News เป็นสื่อแรกที่รายงานเหตุการค้นพบบอลลูนลูกใหม่นอกชายฝั่งรัฐฮาวายในวันจันทร์(1) โดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และได้รายงานว่า ในเวลาต่อมาบอลลูนปริศนาปัจจุบันกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่เม็กซิโกแล้วเรื่องการค้นพบบอลลูนลูกใหม่ของสหรัฐฯกลายเป็นที่ฮือฮาเมื่อแหล่งข่าวโอเพ่นซอร์ซ @IntelWalrus ได้แชร์ข้อมูลการสื่อสารระหว่างศูนย์ปฎิบัติการทางอากาศที่ 613 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ(The 613th Air Operations Center) ของกองทัพอากาศสหรัฐฯประจำฐานทัพร่วมเพิร์ลฮาร์เบอร์-ฮิกแคม ( Joint Base Pearl Harbor-Hickam) ไปยังเครื่องบินลำเลียงกองทัพ C-17A Globemaster III หมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ 01-0187 และกำลังใช้ callsign Reach 572 อยู่ในเวลานั้นซึ่งหากว่าบอลลูนปริศนาลอยอยู่ในระดับความสูง 36,000 ฟุตจริง The Drive วิเคราหะฺว่า เครื่องบิน C-17A นั้นจะต้องสามารถมองเห็นและบันทึกไว้ได้ข้อความจากศูนย์บังคับการที่ส่งไปหาเครื่องบินมีใจความว่า"SIR THIS IS TE 613 AOC AMD WE HAVE A CURRENT SITUATION BREWING HERE SOUTH EAST OF THE BIG ISLAND AND LEADERSHIP IS ASKING IF YOU HAVE PHOTO TAKING CAPABILITY"