ดูท่าจะเอาจริง! สื่อเผยสหรัฐฯ เริ่มเตรียมพร้อมซ้อมรบจำลองตอบโต้จีนบุกยึดไต้หวัน

เว็บไซต์ข่าวด้านการทหารสหรัฐฯ Military.com รายงานเมื่อวันเสาร์ (29 เม.ย.) ว่าการจำลองสถานการณ์ไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของซ้อมรบเสริมสร้างแสนยานุภาพประจำปีของ USASOC ที่ใช้ชื่อ CAPEX ณ ฐานทัพฟอร์ต แบรกก์ ในรัฐนอร์ทคาโรไลนา โดยทหารทำการฝึกซ้อมเข้าแทรกแซงไต้หวัน เพื่อช่วยปกป้องเกาะแห่งนี้จากการรุกรานของจีน เป็นการจำลองกรณีแวดล้อมที่พวกเขาอาจต้องสู้รบกับกองทัพของสาธารณรัฐประชาชนจีน"ตามยุทธศาสตร์ป้องกันชาติของเรา สาธารณรัฐประชาชนจีนคือความท้าทายที่แท้จริงของเรา" พล.ท.โจนาธาน บรากา ผู้บัญชาการ USASOC กล่าวในถ้อยแถลงก่อนการซ้อมรบเมื่อวันพฤหัสบดี (27 เม.ย.) "ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เรากำลังพยายามทำคือ เพื่อปกป้องสงครามโลกครั้งที่ 3 นั่นคืองานของเรา"การซ้อมรบครั้งนี้ ประกอบด้วย การซ้อมยิงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ทำลายอุโมงค์และปฏิบัติการโดรน "สวิตช์เบลด" ตามรายงานของ Military.com พร้อมระบุว่า กองกำลังพิเศษสหรัฐฯ เคยใช้อาวุธและกลยุทธ์แบบเดียวกันนี้ระหว่างสิ่งที่ทางวอชิงตันเรียกว่า "สงครามก่อการร้าย" เช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์อื่นๆ ที่สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนมากมายสำหรับกองบัญชาการแห่งนี้ ในขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งใดๆ กับคู่อริด้านการทหารรายใหญ่ถือเป็นเรื่องไม่เป็นปกตินักที่ทาง USASOC จะระบุตัวตนกองกำลังฝ่ายตรงข้ามโดยตรงเช่นนี้ระหว่างการซ้อมรบ CAPEX ตามรายงานของ Military.comความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เสื่อมทรามลงในช่วงขวบปีที่ผ่านมา หลังปักกิ่งปฏิเสธเข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกที่กำหนดเล่นงานรัสเซีย ตอบโต้ความขัดแย้งในยูเครน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จีนกล่าวหาพวกผู้นำของสหรัฐฯ ยุยงปลุกปั่นสร้างความฮึกเหิมแก่พวกแบ่งแยกดินแดนในไต้หวัน ในนั้นรวมถึงกรณีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรอเมริกา ณ ขณะนั้น เดินทางเยือนกรุงไทเป ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว กระตุ้นให้ปักกิ่งตัดขาดความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและโลกร้อนกับวอชิงตัน และซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ในช่องแคบไต้หวันรัฐบาลสหรัฐฯ ให้การยอมรับ แต่ไม่ได้รับรอง คำกล่าวอ้างของจีนเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวัน โดยนานหลายทศวรรษแล้วที่วอชิงตันคงไว้ซึ่งนโยบาย "ความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์" ปล่อยให้ปักกิ่งและไทเปอยู่ในความสงสัยว่ากองทัพอเมริกาจะเข้าแทรกแซงหรือไม่ หรือในขอบเขตใด หากจีนรุกรานไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แย้มซ้ำๆ ว่าวอชิงตันจะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ไต้หวันในกรณีที่ถูกจีนรุกรานสถาบันวิจัยหลายแห่งของวอชิงตัน ได้จัดทำโมเดลการซ้อมรบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เพื่อจำลองสถานการณ์ว่าสงครามเกี่ยวกับไต้หวันจะออกมาอย่างไร โดยในหนึ่งผลการศึกษาที่ดำเนินการโดยศูนย์เพื่อความมั่นคงใหม่ของอเมริกา (Center for a New American Security) ซึ่งจัดทำให้แก่คณะกรรมาธิการชุดหนึ่งของสภาคองเกรส พบว่ากองกำลังสหรัฐฯ จะไม่สามารถเติมเสบียงอาวุธและยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันได้ ครั้งที่ปฏิบัติการรุกรานของจีนเปิดฉากขึ้นส่วนการวิจัยของศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (Center for Strategic and International Studies) พบว่าแม้กองกำลังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นอาจประสบความสำเร็จในการปัดเป่าการรุกรานของจีน แต่พวกเขาจะสูญเสียเรือรบหลายสิบลำ เครื่องบินหลายร้อยลำ และทหารหลายพันนาย(ที่มา : มิลิทารีดอทคอม/อาร์ทีนิวส์)