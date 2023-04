การรุกตอบโต้ช่วงฤดูใบไม้ผลิของ ‘ยูเครน’ ทำท่าจะกลายเป็นกับดักสังหารสหรัฐฯ-นาโต้

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.asiatimes.com)12/04/2023ภายใต้การชี้นำของสหรัฐฯ ยูเครนกำลังวางแผนการรุกตอบโต้ครั้งใหญ่ [1] ซึ่งน่าจะเกิดข้นในเวลาต่อไปของฤดูใบไม้ผลินี้ เมื่อท้องทุ่งต่างๆ และถนนหนทางสายรองที่ไม่ได้ราดยางมะตอยซึ่งเคยเฉอะแฉะเป็นโคลนตมจากหิมะละลายและฝนตก กลับแห้งสนิทขึ้นมาใหม่ สำหรับในเวลานี้ ยานยนต์ทหารส่วนใหญ่เลยไม่สามารถออกไปปฏิบัติการในทุ่งโล่งได้ อีกทั้งประสบความยากลำบากจริงๆ เมื่ออยู่บนถนนสายรองซึ่งยังไม่ผ่านการซ่อมแซมปรับเสริมตามเอกสารต่างๆ ของเพนตากอน (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) ที่กล่าวอ้างกันว่าหลุดรั่วไหลออกมา [2] ระบุว่ายูเครนได้ชุมนุมกำลังทหารเอาไว้จำนวน 12 กองพลน้อย สำหรับการบุกตามที่วางแผนกันเอาไว้นี้ในจำนวน 12 กองพลน้อยดังกล่าว มี 9 กองพลน้อยที่ประกอบอาวุธด้วยยานเกราะและปืนใหญ่ของสหรัฐฯและยุโรป ส่วนอีก 3 กองพลน้อยติดตั้งประจำการพวกยุทโธปกรณ์ที่แต่เดิมมาจากรัสเซีย ซึ่งเป็นอาวุธรุ่นเก่ากว่า โดยที่มีบางส่วนผ่านการดัดแปลงให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วจากยูเครนตามที่ระบุเอาไว้ในพวกเอกสารรั่วไหลออกมาเหล่านี้ มีการประเมินกันว่ายูเครนสามารถคาดหวังจะได้รับผลดีอย่างใหญ่โตทีเดียวจากการรุกของตน แต่ความเป็นจริงนั้นดูเหมือนว่าจะผิดแผกออกไปเยอะ แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล [3] ซึ่งคอยทำตัวเป็นกองเชียร์หนุนส่งยูเครนเรื่อยมา คราวนี้ยังแสดงความสงสัยข้องใจหลายๆ ประการอันที่จริง เมื่อพิจารณาให้ดีจะพบว่าเอกสารพวกนี้เองก็มีการบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป ซึ่งนี่ช่วยอธิบายว่าทำไมคณะบริหารไบเดนจึงได้เร่งรีบอย่างเป็นบ้าเป็นหลังในการพยายามหยุดยั้งไม่ให้เอกสารหลุดรั่วเหล่านี้แพร่กระจายกว้างออกไปการรุกใหญ่ปลายฤดูใบไม้ผลิของฝ่ายยูเครนตามที่วางแผนกันเอาไว้นี้ สามารถที่จะกลับกลายเป็นกักดักเล่นงานจนถึงตาย ทั้งสำหรับสหรัฐฯ, นาโต้, และแม้กระทั่งพวกพันธมิตรในเอเชียของอเมริกาทีเดียวหน่วยทหาร 1 กองพลน้อยนั้น ปกติแล้วจะมีกำลังทหารระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 คน ถ้าหากใช้ตัวเลขขั้นสูง นี่ก็หมายความว่ายูเครนกำลังวางแผนการที่จะใช้กำลังทหารรวม 60,000 คนในการรุกตอบโต้คราวนี้ โดยโฟกัสที่ความพยายามในการทำลายอำนาจของรัสเซียในการควบคุมเหนือเมืองท่าแห่งต่างๆ ในทะเลดำ นอกเหนือจากเมืองเซวาสโตโปล (Sevastopol)อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากที่ยูเครนจะเปิดฉากดำเนินการโจมตีบางอย่างบางชนิดพร้อมกันไปด้วยในคราวนี้ เพื่อเล่นงานแหลมไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล ถ้าหากพวกเขาสามารถกระทำได้การรุกคราวนี้โดยส่วนใหญ่แล้วต้องถือเป็นผลงานขบคิดวางแผนขึ้นมาของ วิกตอเรีย นูแลนด์ (Victoria Nuland) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯฝ่ายกิจการการเมือง (US Under Secretary of State for Political Affairs) เธอผู้นี้คือหัวเรือใหญ่ในคณะบริหารไบเดน [4] เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนนูแลนด์ ไม่ได้พยายามปกปิดเป็นความลับเลยเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของเธอที่ต้องการให้ยูเครนช่วงชิงแหลมไครเมียกลับคืน [5] เธอผู้นี้ซึ่งเป็นผู้ที่ต่อต้านรัสเซียและต่อต้านปูตินอย่างหัวชนฝา ยังแสดงความปรารถนาที่จะเห็นรัฐบาลปูตินพังทลายไป โดยที่ในทัศนะของเธอนั้น การที่จะบรรลุสิ่งนี้ได้จำเป็นที่ยูเครนจะต้องได้ชัยชนะเหนือรัสเซียอย่างเด็ดขาด ซึ่งหมายความว่ายูเครนจะต้องช่วงชิงดินแดนทุกๆ ตารางเมตรที่สูญเสียไปกลับคืนมา โดยที่ความคิดเห็นเช่นนี้ ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ก็เห็นดีเห็นงามด้วย [6]นูแลนด์ มีประวัติการพัวพันยุ่งเกี่ยวกับยูเครนมาอย่างยาวนาน ในสมัยคณะบริหาร (ของประธานาธิบดีบารัค) โอบามา เธอ (ซึ่งเวลานั้นดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แม้ยังไม่ใช่หมายเลข 3 ของกระทรวงเฉกเช่นปัจจุบัน -ผู้แปล) สนับสนุนผู้ประท้วงชาวยูเครนซึ่งไปชุมนุมกันที่จัตุรัสยูโรไมดาน ในกรุงเคียฟ และสนับสนุนการโค่นล้มรัฐบาลยูเครนในเวลานั้นซึ่งผ่านการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทว่าเป็นฝ่ายโปรรัสเซียเสียงสนทนาระหว่างเธอกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำยูเครนในตอนนั้น [7] เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกว่าจะเอานักการเมืองยูเครนคนไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าแทนที่ วิกตอร์ ยานูโควิช (Viktor Yanukovych) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนอยู่ในขณะนั้น ได้ถูกแอบอัดเสียงไว้และถูกนำออกมาเผยแพร่เปิดโปงในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ยานูโควิช เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งอย่างถูกต้องในปี 2010 โดยที่ต้องลงแข่งขัน 2 รอบ และเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันรอบตัดสินระหว่างตัวเขา กับ นายกรัฐมนตรียูเลีย ทีโมเชนโก (Yulia Tymoshenko) ยานูโควิช นั้นแต่ดั้งเดิมมาจากแคว้นโดเนตสก์ เวลานี้เขาพำนักลี้ภัยอยู่ในรัสเซียนี่ก็คือ สหรัฐฯหนุนหลังการทำรัฐประหารยึดอำนาจในยูเครน ถึงแม้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นประชาธิปไตยก็ตามที นับแต่นั้นมาดินแดนของยูเครนส่วนซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของผู้พูดภาษารัสเซีย ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งของยูเครน รวมทั้งในคราวที่ เซเลนสกี ชนะได้เป็นประธานาธิบดีในปี 2019 ด้วยเวลานี้ หลังจากรัสเซียประกาศผนวกดินแดนหลายๆ แคว้นของยูเครนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตนแล้ว การเข้าร่วมก็เป็นอันถูกขัดขวาง โดยทั้งพวก “สาธารณรัฐ” ในภูมิภาคดอนบาส (Donbas region) ทางภาคตะวันออกของยูเครน (ซึ่งก็คือแคว้นโดเนตสก์ Donetsk กับแคว้นลูฮันสก์ Luhansk) และดินแดนทางภาคใต้ คือ แคว้นเคียร์ซอน (Kherson) [8], แคว้นซาโปริซเซีย (Zaporizhzhia) [9], ตลอดจนแหลมไครเมีย เวลานี้ในทัศนะของรัฐบาลรัสเซียแล้ว มันคือดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียไปเสียแล้ว [10]dารรุกตอบโต้ตามที่วางแผนกันไว้นี้ ถึงแม้ได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐฯและนาโต้ ก็ยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญบางประการ โดยที่สำคัญก็คือ ทั้ง 9 กองพลน้อยซึ่งประกอบอาวุธที่ได้จากสหรัฐฯ-นาโต้ เอาเข้าจริงก็มีกำลังด้านยานเกราะน้อยกว่าที่นาโต้ให้สัญญาเอาไว้ [11]ข้างล่างนี้ คือสภาพการประกอบอาวุธของกองพลน้อยเหล่านี้ของยูเครน โดยอิงตามข้อมูลในเอกสารเพนตากอนที่หลุดรั่ว และตามที่อธิบายไว้โดย “ซิมพลิซิอุส” (Simplicius) ในบล็อกทางแพลตฟอร์ม ซับสแตค (Substack) ของเขา (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://simplicius76.substack.com/p/major-nato-plans-for-ukraine-leaked): [12]-- 90 x BMP (ยานสู้รบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใช้กันตั้งแต่ยุคโซเวียต) (ได้มาจากโปแลนด์/เช็ก) ได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว-- 13 x รถถัง T-64 (ของยูเครนเอง) อยู่ในมือแล้ว-- 17 x รถถังไม่ระบุสเปค, TBD (ย่อมาจาก to be determined จะมีการกำหนดกันในภายหลัง)-- 12 x AS-90 (ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ 155 ม.ม. ของอังกฤษ) ส่งมอบเดือนเมษายน (ปืนใหญ่แบบนี้เป็นปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ 155 ม.ม มีคุณค่าเท่าเทียมกับปืนใหญ่ Krab, M109, PhZ2000, ฯลฯ)-- 99 x M2 Bradley (ยานสู้รบทหารราบจากสหรัฐฯ) ส่งมอบปลายเดือนมีนาคม--28 X รถถัง T-55S (จากสโลวะเกีย) อยู่ในมือแล้ว--12 x ปืนใหญ่ M109 (ปืนใหญ่อัตตาจร 155 ม.ม. ของอเมริกัน) อยู่ในมือแล้ว--12 x D-30 (ปืนใหญ่ลากจูงรุ่นเก่าตั้งแต่สมัยโซเวียต) อยู่ในมือแล้ว--90 x MaxxPro (ยานต่อสู้ทุ่นระเบิดป้องกันการซุ่มตี Mine Resistant Ambush Protected vehicles หรือ MRAP ของอเมริกัน) 20 คันอยู่ในมือแล้ว ที่เหลือส่งมอบภายในปลายเดือนมีนาคม--14 x รถถังหลัก Leopard 2A6 (จากเยอรมนี) ส่งมอบประมาณเดือนเมษายน--4 x รถถังหลัก Leopard 2A4 (จากแคนาดา) ส่งมอบเดือนเมษายน--14 x รถถังหลัก Leopard 2A4 (จากโปแลนด์) ส่งมอบเดือนมีนาคม--12 x M119 (ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์เบา 105 ม.ม.รุ่นเก่าของสหรัฐฯ) อยู่ในมือแล้ว--20 x CVRT (รถถัง สกอร์เปียน Scorpion รุ่นเก่า ของอังกฤษ ที่ติดตั้งด้วยปืนขนาด 76 ม.ม.) ส่งมอบเดือนเมษายน--30 x Senator (ยานพาหนะเคลื่อนที่ทหารราบ IMV ของแคนาดา เทียบเท่ากับ รถ Humvee ฯลฯ ติดตั้งเพียงปืนเกาเบา) อยู่ในมือแล้ว--20 x Bulldog, 21 x Husky (รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ หรือ APC ขนาดเบาจากอังกฤษ คล้ายๆ กับ M113), 10 x M113 อยู่ในมือแล้ว--30 x รถถัง T-64 (ของยูเครนเอง) อยู่ในมือแล้ว--10 x FH70 (ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์แบบลากจูงขนาด 155 ม.ม. รุ่นเก่าตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1960 จากอิตาลี) อยู่ในมือแล้ว--90 x MaxxPro (ยานต่อสู้ทุ่นระเบิดป้องกันการซุ่มตี Mine Resistant Ambush Protected vehicles หรือ MRAP ของอเมริกัน) อยู่ในมือแล้ว--10 x รถถังT-72 (จากเนเธอร์แลนด์) ส่งมอบภายในเดือนเมษายน--20 x รถถังไม่ระบุสเปค, TBD--12 x D-30 (ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์รุ่นเก่ายุคโซเวียต) อยู่ในมือแล้ว--30 x Mastiff/Husky (ยานต่อสู้ทุ่นระเบิดป้องกันการซุ่มตี Mine Resistant Ambush Protected vehicles หรือ MRAP ของอังกฤษ ที่ติดตั้งอาวุธเบา) ส่งมอบเดือนเมษายน--30 x Mastiff/Wolf (สองชื่อนี้คือยานแบบเดียวกัน) เป็นที่คาดหมายกันว่าจะมีการส่งมอบ--30 x Senator (ยานพาหนะเคลื่อนที่ทหารราบ IMV ของแคนาดา เทียบเท่ากับ รถ Humvee) การส่งมอบ TBD--14 x AMX-10 (“รถถัง”แบบล้อยางของฝรั่งเศส ติดตั้งปืนใหญ่ขนาดเล็ก 105 ม.ม.) ส่งมอบในเดือนมีนาคม--16 x รถถังไม่ระบุสเปค (ฝันเพื่องเอาเอง) TBD--12 x D-30 (ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ยุคโซเวียตอีกแล้ว) การส่งมอบ TBD--90 x M113 ((รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ หรือ APC จากยุคสงครามเวียดนามของอเมริกัน ที่ถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเป็นกระป๋องดีบุก) อยู่ในมือแล้ว--28 x รถถัง T-72 (จากโปแลนด์) ภายในเดือนเมษายน--6 x M109 (ปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 155 ม.ม. ของอเมริกัน) ส่งมอบในเดือนมีนาคม--8 x FH70 (ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์แบบลากจูงรุ่นเก่าจากอิตาลี) คาดหมายกันว่าในเดือนเมษายนนี้xxxx – อะไรบางอย่างที่อ่านไม่ออก แต่ดูเป็นไปได้ว่าจะเป็น Senator ยานพาหนะเคลื่อนที่ทหารราบ IMV อีกหลายคัน--28 x Viking (รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ APC ขนาดเล็กจากเนเธอร์แลนด์) อยู่ในมือแล้ว--10/20 x XA185 (รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ APC จากฟินแลนด์ ที่เทียบเท่ากับ BTR-82a ฯลฯ) ประมาณการว่าภายในเดือนเมษายน--10 x Senator (รถเทียบเท่าฮัมวีจากแคนาดา) การส่งมอบ TBD--31 x PT-91 (รถถัง T-72 ที่ปรับปรุงอัปเกรดแล้วจากโปแลนด์) ส่งมอบในเดือนเมษายน--12 x D-30 (ปืนใหญ่ยุคโซเวียต) อยู่ในมือแล้ว(xxxx – ข้อความไม่ชัดเจนพอที่จะอ่านได้)[13]--90 x Strykers (ยานสู้รบทหารราบของอเมริกัน) คาดหมายว่าส่งมอบเดือนมีนาคม--40 x Marders (ยานสู้รบทหารราบของเยอรมัน) คาดหมายว่าส่งมอบเดือนเมษายน--14 x Challenger-2 (รถถังหลัก MBT ของอังกฤษ) คาดหมายว่าส่งมอบเดือนเมษายน--24 x M119 (ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์แบบลากจูงขนาดเบา 105 ม.ม. ของสหรัฐฯ) อยู่ในมือแล้วอย่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทีเดียวว่า การบำรุงรักษาพวกกองพะเนินยุทโธปกรณ์ซึ่งมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเหล่านี้ย่อมไม่ใช่งานง่ายๆ และการดำเนินการซ่อมแซมในภาคสนามก็แทบเป็นไปไม่ได้ เรื่องนี้จะกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับฝ่ายยูเครน ซึ่งยังต้องอยู่ในสภาพไม่มียุทโธปกรณ์สำรองใดๆ เหลืออยู่อีกแล้วสำหรับนำมาเปลี่ยนทดแทนตัวที่อาจสูญเสียไปในสมรภูมิ(สหรัฐฯและพวกชาติยุโรปเพิ่งก่อตั้งสถานีซ่อมแซมขึ้นมาจำนวนหนึ่งในโปแลนด์และโรมาเนีย แต่สถานีเหล่านี้ยังคงอยู่ห่างไกลจากพื้นที่เกิดการสู้รบขัดแย้งกัน)เอกสารเพนตากอนที่หลุดรั่วออกมา ยังบอกให้เราทราบว่า การป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนอยู่ในสภาพร่อยหรอเต็มทีแล้ว [14] ไม่ว่าเนื่องจากถูกฝ่ายรัสเซียทำลาย หรือเพราะขาดแคลนเครื่องกระสุน แม้กระทั่งลูกจรวดสกัดกั้นสำหรับใช้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศ “แพทริออต” (Patriot) ของสหรัฐฯที่ส่งไปให้ยูเครน [15] ในเวลานี้ก็หามาใช้ทดแทนตัวที่ยิงไปแล้วไม่ได้ ยกเว้นแต่จะดึงเอาออกมาจากพวกหน่วยปฏิบัติการของสหรัฐฯและของยุโรปเท่านั้นเรื่องนี้หมายความว่าฝ่ายรัสเซียมีความได้เปรียบในเรื่องการครองน่านฟ้า ซึ่งในการรุกใดๆ ก็ตาม ความเหนือกว่าเช่นนี้จะถูกใช้มาเล่นงานกองกำลังฝ่ายยูเครน การขาดแคลนเครื่องกระสุนนี้ยังกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเรื่องการสนับสนุนการรุกตามที่ได้ให้สัญญากันไว้ หรือแม้กระทั่งการประคับประคองให้ตัวสงครามเองเดินหน้าต่อไปได้ด้วยซ้ำลองนำเอาเรื่องเครื่องกระสุนสำหรับพวกอาวุธพิสัยทำการไกลอย่างเช่น พวกปืนใหญ่และระบบจรวดหลายลำกล้อง มาพิจารณาเป็นตัวอย่างก็ได้ สหรัฐฯเป็นผู้จัดหาจัดส่งกระสุนสำหรับปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ขนาด 155 ม.ม. ส่วนมากเป็นลูกปืนใหญ่ชนิดระเบิดแรงสูง ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ M-777 ของสหรัฐฯนั้นมีพิสัยทำการประมาณ 21 กิโลเมตร นับถึงตอนนี้ ยูเครนได้ยิงลูกปืนใหญ่ 155 ม.ม.ไปแล้วเกือบๆ 1 ล้านนัด ถือเป็นจำนวนมหาศาลตามรายงานในเอกสารเพนตากอน เวลานี้ไม่มีลูกปืนใหญ่แบบนี้เหลืออยู่ในสายส่งกำลังบำรุงแล้ว ทว่าถึงแม้อาจจะพบเพิ่มเติมขึ้นมาได้สักหลายพันลูก แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการใช้อย่างมหึมาเหลือเกินของกองทัพยูเครน มันก็ลำบากที่จะมองเห็นได้ว่า เจ้า 155 ม.ม.นี้จะช่วยอะไรได้มากมายนักหนาในการรุกใหญ่ตามที่วางแผนกันเอาไว้ (ทั้งนี้โดยต้องตั้งสมมุติฐานว่าปืนใหญ่และลูกปืนใหญ่พวกนี้สามารถรอดพ้นการโจมตีทางอากาศของฝ่ายรัสเซียได้ ซึ่งเป็นการตั้งสมมุติฐานแบบเอาใจช่วยกันเหลือเกิน)สหรัฐฯยังเป็นผู้จัดหาจัดส่งปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ M-177 แบบลากจูงจำนวน 142 กระบอก [16] และสหรัฐฯกับยุโรปได้จัดหาจัดส่งระบบปืนใหญ่ 155 ม.ม. ทั้งแบบลากจูง และแบบอัตตาจร รวมราวๆ 300 กระบอกไปให้แก่ยูเครนยูเครนเองยังมีปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ D-30 122mm ที่ดั้งเดิมผลิตจากรัสเซีย ถึงแม้อาวุธชนิดนี้กำลังถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ จากเครื่องบิน, โดรน, จรวด, และปืนใหญ่ของฝ่ายรัสเซียก็ตามที ขณะที่รัสเซียมีปืนใหญ่และระบบจรวดรวมราวๆ 6,000 กระบอกและชุดในยูเครนเรื่องอย่างเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในกรณีของระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่ได้คล่องตัว M-142 HIMARS เช่นกัน [17] เครื่องกระสุนที่จำเป็นยิ่งยวดสำหรับใช้กับ HIMARS ในยูเครน มีชื่อเรียกว่า จรวด Guided Multiple Launch Rocket หรือ GMLRS ) ซึ่งมีพิสัยทำการระหว่าง 15 ถึง 70 กิโลเมตรยูเครนได้ยิงจรวดชนิดนี้ไปแล้ว 9,612 ลูก จรวดพวกนี้แต่ละลูกมีราคาราวๆ 160,000 ดอลลาร์ (ราคารวมของจรวดเหล่านี้ โดยยังไม่นับค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุน อยู่ที่ 1,538 ล้านดอลลาร์) ตามเอกสารเพนตากอนที่หลุดรั่ว เวลานี้ไม่มีจรวดเช่นนี้เหลืออยู่อีกแล้วในสายซัปพลายไลน์ทำนองเดียวกับพวกปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ 155 ม.ม. จรวดสำหรับระบบ HIMARS จะต้องเจียดเอาออกมาจากบรรดาหน่วยทหารประจำการของกองทัพบกและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐฯ เพื่อนำมาจัดส่งต่อให้ยูเครน เวลาเดียวกันนี้ ฝ่ายรัสเซียอ้างว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ [18] ในการสอยจรวด HIMARS ที่เหินฟ้าอยู่ให้ร่วงลงมาพวกกองพลน้อยของยูเครนที่ระบุเอาไว้ข้างต้น ยังอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพแข็งแกร่งเต็มที่ โดยจำนวนของพวกทหารสวมปลอกแขนสีเหลือง หรือทหารระดับแถวหน้าและมีประสบการณ์ บางทีอาจจะเหลืออยู่ในจำนวนน้อย พวกที่จะถูกโยนเข้าสู่การสู้รบจำนวนมากเลยคงต้องเป็นทหารใหม่ ซึ่งมีปลอกแขนเขียวเป็นเครื่องสังเกตกระนั้นก็ดี จวบจนถึงเวลานี้ยูเครนได้แสดงให้เห็นว่ามีความหยุ่นตัวอย่างมหาศาล และสามารถใช้ยุทธวิธีต่างๆ ได้อย่างดีเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีพวกทหารยานเกราะของยูเครนที่กำลังรับการฝึกจากประเทศสมาชิกนาโต้อย่างไรก็ตาม กองทหารยูเครนจำนวนมากซึ่งถูกตรึงเอาไว้ในเมืองบัคมุต (ราว 10,000 – 15,000 คน) และที่อื่นๆ (เช่น อัฟดิอิฟกา Avdiivka, วูห์เลอดาร์ Vuhledar, ฯลฯ) กลายเป็นการสร้างปัญหาที่มี 2 ส่วนซึ่งสำคัญพอๆ กันให้แก่ยูเครน กล่าวคือ ควรถอนกองกำลังเหล่านี้ออกมาก่อนที่พวกเขาจะถูกทำลาย หรือปล่อยเอาไว้เช่นนี้จนกระทั่งถึงปลายฤดูใบไม้ผลิเมื่อมีการรุกเกิดขึ้น โดยระหว่างนี้ก็ให้กองกำลังที่ยังมีอยู่ พยายามยึดที่มั่นของพวกเขาเอาไว้ก่อน ทั้งนี้รัสเซียนั้นกำลังรุกคืบหน้าได้อย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะช้าๆ ทั้งในสมรภูมิที่บัคมุต และ อัฟดิอิกา ทว่าไม่ใช่ใน วูห์เลอดาร์ถ้าหากฝ่ายรัสเซียสามารถบุกทะลุทะลวงผ่านสนามรบเหล่านี้ตามเส้นแนวปะทะในดอนบาส และผลักดันต่อไปทางตะวันตกแล้ว มันก็ไม่เหลืออะไรนักหรอกที่จะหยุดยั้งพวกเขาเอาไว้ สถานการณ์เช่นนี้จะบังคับยูเครนถ้าหากไม่แบ่งกำลังกองพลน้อยเพื่อการรุกโต้ตอบซึ่งรวบรวมเอาไว้ในปัจจุบัน ก็ต้องเปลี่ยนมาเผชิญหน้ากับกองทหารรัสเซียเหล่านี้อย่างเต็มที่ เพื่อหยุดยั้งไม่ให้บุกมาถึงแม่น้ำดนิเปอร์และกลายเป็นภัยคุกคามกรุงเคียฟรัสเซียยังสามารถที่จะนำเอาการเคลื่อนทัพในสไตล์ของแผนชลีเฟน (Schlieffen) [19] มาใช้ และเล่นงานพวกกองทหารยูเครนซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในการรุกปลายฤดูใบไม้ผลิ โดยบุกเข้าไปในบริเวณด้านหลังของพวกขา ตลอดจนทางปีกด้านตะวันออกของพวกเขาดังนั้น ภาพการรุกของยูครนคราวนี้จึงไม่ได้ดูให้ความหวังสร้างความน่าประทับใจอะไร บางที ยูเครน อาจจะสามารถหาหนทางและรอคอยไปก่อนจนกระทั่งสหรัฐฯและนาโต้จัดหาจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดหนักตลอดจนเครื่องกระสุนที่พวกเขาต้องการใช้มาให้ทั้งหมดแล้ว ทว่านั่นบางทีคงจะต้องรอกันไปอีก 2-3 ปีทีเดียว และอย่างไรเสียฝ่ายรัสเซียก็น่าจะไม่ยินยอมปล่อยให้ฉากทัศน์เช่นนี้บังเกิดขึ้นมาจุดยืนของคณะบริหารไบเดนคือคัดค้านการเจรจาต่อรองที่มุ่งหาหนทางแก้ไขด้วยวิถีทางการเมือง [20] อย่างน้อยที่สุดก็สำหรับเวลานี้ มีข่าวลือว่าคณะบริหารไบเดนได้ขอร้องให้ยูเครนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเรื่องนี้ [21] ทว่าข่าวลือเหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยัน ขณะที่ นูแลนด์ และคนอื่นๆ ในคณะบริหารพากันต่อต้านคัดค้านการทำดีลใดๆ กับฝ่ายรัสเซีย ถึงแม้พลังและปัจจัยอื่นๆ ก็เดินหน้าทำหน้าที่ของพวกมันอยู่เช่นกันอย่างแรกเลยคือ อุตสาหกรรมของรัสเซียเวลานี้กำลังสามารถผลิตเครื่องกระสุนและอาวุธใหม่ๆ [22] ออกมาได้อย่างเต็มสตีมสำหรับช่วงเวลาสงครามกันแล้ว (ไม่เหมือนกับของสหรัฐฯและนาโต้) ขณะที่กำลังพลของรัสเซียได้รับการเสริมกำลังใหม่เป็นส่วนใหญ่แล้ว หรืออย่างน้อยก็อยู่ในกระบวนการได้รับการเสริมกำลังกันอยู่ [23] และกองทหารรัสเซียโดยทั่วไปกำลังสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าช่วงก่อนๆ ความเสี่ยงจึงมีอยู่ว่าถ้าหากฝ่ายรัสเซียได้ชัยชนะ ยูเครนในฐานะที่เป็นองคาพยพทางการเมือ งก็อาจจะล่มสลายไปปัจจัยประการที่สอง คือแรงกดดันต่อนาโต้จากสงครามในยูเครน นาโต้เวลานี้ใกล้อยู่ในภาวะไม่เหลือหลอเครื่องกระสุนและยุทธสัมภาระต่างๆ [24] และกระทั่งพวกนักการเมืองยุโรปที่โปรยูเครนก็กำลังเริ่มหวั่นไหวเกี่ยวกับสงคราม นอกจากนั้นยังมีผลสะท้อนกลับในด้านลบจากกรณีการทำลายสายท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม [25] ซึ่งเป็นเรื่องที่บ่อนทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับเยอรมนีสำหรับปัจจัยข้อที่สาม ได้แก่เรื่องความสามารถในการปกป้องคุ้มครองบรรดารัฐสมาชิกของนาโต้ ถ้าหากเกิดการสู้รบใหญ่ล้ำเลยไปจากชายแดนของยูเครน ในเมื่อเวลานี้พรมแดนขององค์การแห่งนี้ที่ประชิดติดต่อกับรัสเซียกำลังยาวเหยียดขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องจากการรับ ฟินแลนด์ เข้าเป็นสมาชิกรายล่าสุดมีเพลเยอร์นาโต้บางรายคิดว่าพวกเขามีความเข้มแข็งเพียงพอ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือโปแลนด์ ทว่าสำหรับชาติสมาชิกรายอื่นๆ แล้ว พวกเขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ในทางการทหาร เยอรมนี [26] และอังกฤษ สองบิ๊กมหาอำนาจยุโรป มีเพียงกองทัพขนาดเล็กๆ ซึ่งมีจุดอ่อนร้ายแรงทางด้านยุทโธปกรณ์เมื่อบวกเรื่องนี้เข้ากับข้อเท็จจริงที่ว่า สหรัฐฯได้นำเอาทรัพยากรทางด้าน ELINT (ย่อมาจาก electronic intelligence ข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ -ผู้แปล) . COMINT (ย่อมาจาก communications intelligence ข่าวกรองทางการสื่อสาร -ผู้แปล), และข่าวกรองด้านภาพ (Imaging) แทบทั้งหมดของตนเข้ามาสนับสนุนยูเครน นี่ย่อมหมายความว่า ความเสี่ยงซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากขึ้นมาได้นั้น สามารถเกิดขึ้นจากที่ไหนก็ได้ในยุโรป หรือจากที่ไหนก็ได้ในแปซิฟิก(ทั้ง ELINT หรือ ข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และ COMINT ข่าวกรองทางการสื่อสาร ต่างถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข่าวกรองทางสัญญาณการสื่อสาร SIGINT หรือ Signals intelligence นั่นคือข่าวกรองที่รวบรวมจากการดักจับสัญญาณ โดยที่ข่าวกรองทางการสื่อสาร ได้มาจากการสื่อสารระหว่างบุคคล และ/หรือ กลุ่ม เป็นต้นว่า sms, เสียงสนทนาทางโทรศัพท์, การติดต่อทางวิทยุ, และการปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ขณะที่ ข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ มาจากสัญญาณที่ไม่ได้ถูกใช้ในการสื่อสารโดยตรง เป็นต้นว่า การส่งและการหยุดของคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ปล่อยออกมาจากเรดาร์, ขีปนาวุธ, ระบบนำทาง, และเครื่องบิน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Signals_intelligence และ https://www.trentonsystems.com/blog/sigint-vs-comint-vs-elint -ผู้แปล)นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงที่ว่า เพลเยอร์นาโต้บางราย ตัวอย่างเช่นฮังการี ไม่ได้สนับสนุนสหรัฐฯและนาโต้ในยูเครน และก็มีเพลเยอร์นาโต้ที่สำคัญอย่างน้อย 1 ราย นั่นคือ ตุรกี อาจจะไม่สนับสนุนนหรือเห็นชอบกับการประกาศใช้ระบบป้องกันร่วมของนาโต้ ซึ่งก็คือ มาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโต้ โดยที่การใช้ระบบป้องกันร่วมที่กล่าวถึงนี้ กำหนดว่าต้องได้เสียงรับรองจากรัฐสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันท์ แล้วเนื่องจากการหลุดรั่วออกไปของเอกสารเพนตากอนคราวนี้ ยังทำให้เกิดความสงสัยข้องใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความสามารถของยูเครน [27] ที่จะยืนหยัดในการสู้รบครั้งนี้อีกด้วยเรื่องเฉพาะหน้ายิ่งกว่านั้นก็คือ สหรัฐฯแทบไม่มีอะไรเหลืออยู่ในคลังเก็บที่จะจัดหาจัดส่งไปให้ไต้หวัน [28], ญี่ปุ่น, หรือเกาหลีใต้ โดยเฉพาะกรณีของไต้หวัน [29]ต้องถือว่าชวนให้หงุดหงิดกังวลใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้ไทเปเพิ่งสอบถามสหรัฐฯเรื่องอาวุธที่สั่งซื้อไปแต่ยังคงไม่ได้รับสืบเนื่องจากสงครามในยูเครนเรื่องนี้รวมไปถึงระบบจรวดหลายลำกล้อง HIMARS ซึ่งไต้หวันสั่งซื้อไปแล้วทว่าถูกเลื่อนการส่งออกไป หรืออย่างปืนใหญ่อัตตาจร 155 ม.ม. (M-198) ที่ยังไม่ได้มาเพราะเรื่องของยูเครน [30] กระทั่งพวกเครื่องบิน เอฟ-16 ใหม่ๆ ที่วอชิงตันสัญญาไว้กับไต้หวัน ก็ไม่มีการจัดส่งให้ตามตารางเวลา ทั้งนี้ ถ้าหากเกิดเป็นอะไรแบบเดียวกับการจัดส่งให้แก่ บัลแกเรีย แล้ว [31] หมายความว่าการชะลอนี้จะกินเวลาอย่างน้อย 2 ปีทีเดียว พวกพันธมิตรในเอเชียของอเมริกา ซึ่งย่อมต้องได้อ่านเอกสารรั่วออกมาจากเพนตากอนเหล่านี้เหมือนกัน ย่อมต้องรู้สึกกังวลใจด้วยเหตุนี้ การที่สหรัฐฯคัดค้านไม่เอาด้วยกับการเจรจาทำข้อตกลงกับรัสเซีย จึงเหมือนกับเป็นการทุ่มเดิมพันแบกรับความเสี่ยงใหญ่ทางด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ไปเสียแล้ว โดยที่แทบมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะกระเติ้องดีขึ้นมาเลย แม้กระทั่งถ้าหากว่า ด้วยปัจจัยอะไรบางอย่าง ยูเครนเกิดสามารถที่จะได้ความสำเร็จติดไม้ติดมือมาบ้างในการรุกช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิของตนคราวนี้เส้นทางสำหรับการปฏิบัติการที่มีความสุขุมรอบคอบมากกว่า จึงย่อมต้องเป็นการผลักดันเพื่อให้เกิดการเจรจากับฝ่ายรัสเซีย แต่นั่นก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะบางทีฝ่ายรัสเซียอาจจะไม่เห็นด้วยกับการตรึงกำลังอยู่กับที่ หรือการหยุดยิง และบางทีอาจจะเรียกร้องให้สหรัฐฯและอียูต้องยอมแลกเปลี่ยนด้วยการยกเลิกมาตรการแซงก์ชั่นแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไง ถ้าหากคณะบริหารไบเดนไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางแล้ว พวกเขาก็จะตกอยู่ในสภาพการฝืนเล่นเกมรูเลตต์รัสเซียต่อไป โดยที่ปืนลูกโม่ซึ่งผู้เล่นแต่ละฝ่ายผลัดกันหยิบขึ้นมาจ่อขมับตนเองและลั่นไกนั้น เวลานี้มันบรรจุกระสุนเอาไว้รังเพลิงทุกๆ ช่องแล้ว