ดรามายาว! ชาวเน็ตขุดคลิป ‘ทะไลลามะ’ ยื่นมือลูบคลำขานักร้องสาว ‘เลดี้ กาก้า’ จนเจ้าตัวต้องจับมือห้าม (ชมคลิป)

ในคลิปซึ่งมีความยาวเพียง 17 วินาที จะเห็นว่า องค์ทะไลลามะทรงมองไปที่ขาของ เลดี้ กาก้า ซึ่งวันนั้นเธอสวมกางเกงที่มีรอยขาดตรงหัวเข่า จากนั้นก็ยื่นมือซ้ายออกไป และใช้นิ้วสัมผัสลูบคลำผิวของฝ่ายหญิง

ท่านยังพยายามจะทำแบบนั้นกับ “ขาอีกข้างหนึ่ง” ของเธอด้วย จนกระทั่ง เลดี้ กาก้า ต้องจับมือของทะไลลามะไว้ในทำนองห้ามไม่ให้ทำ

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023