ไวรัลอินเดีย! ‘เจ้าสาวปืนดุ’ ซัดเปรี้ยง 4 นัดฉลองงานแต่ง ส่วนเจ้าบ่าวนั่งหน้าซีด (ชมคลิป)

หนังสือพิมพ์ไทม์สออฟอินเดียรายงานว่า เหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในพิธีแต่งงานของ ราคินี (Ragini) หญิงสาววัย 23 ปี จากเขตฮัธราส (Hathras) ในรัฐอุตตรประเทศ โดยญาติของเธอเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ และโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (7 เม.ย.)

จากในคลิปจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งยื่นปืนให้เจ้าสาว จากนั้นเธอก็ลั่นกระสุนรัวๆ 4 นัดขึ้นฟ้าในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ขณะที่เจ้าบ่าวซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ก็ตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูก

#WATCH | Bride fires in air during wedding in UP's Hathras, flees after case filed



(Video credit: Sumit Sharma)