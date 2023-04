เม็กซิโกสะดุ้ง!รีพับลิกันหนุนสหรัฐฯส่งทหารบุกชาติเพื่อนบ้าน อ้างทำสงครามกับแก๊งค้ายา

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีความกระตือรือร้นมานาน เกี่ยวกับการส่ง "กองกำลังพิเศษ" ไปยังทางใต้ของชายแดน และทาง โรลลิงสโตน นิตยสารที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ อ้างแหล่งข่าวเผยว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงสู้ศึกเลือกตั้งปี 2024 รายนี้ กำลังสอบถามเกี่ยวกับ "แผนสู้รบ" เพื่อจัดการกับพวกลอบค้ายาเว็บไซต์พลิติโก รายงานว่า เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ พูดคุยเกี่ยวกับการส่งกองกำลังพิเศษและใช้สงครามไซเบอร์ เล่นงานพวกหัวหน้าแก๊งค้ายา หากเขาได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอึกสมัย ขณะที่ โรลลิงสโตน รายงานว่าเขาได้เอ่ยปากสอบถามเกี่ยวกับ "แผนประจัญบาน" สำหรับโจมตีเม็กซิโกแล้วอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวภายในพรรครีพับลิกันที่มีความคิดดังกล่าว โดยล่าสุด แดน เครนชอว์ และ ไมค์ วอลท์ซ 2 สมาชิกสภาคองเกรสจากรีพับลิกัน กำลังผลักดันกฎมายที่จะอนุญาตให้มีการใช้กำลังทางทหาร (Authorizations for the Use of Military Force: AUMF) เล็งเป้าหมายเล่นงานพวกแก๊งค้ายา โดยกล่าวหาพวกเขาว่า "กำลังเปลี่ยนเม็กซิโกเป็นรัฐยาเสพติดที่ล้มเหลว""ร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้เราอยู่ในภาวะสงครามกับพวกแก๊งค้ายา" เคนชอว์ อวดอ้างในเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมยืนยันว่า "เราต้องเริ่มปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนกับพวกรัฐอิสลาม(ไอเอส) เพราะว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาเป็น"วอลท์ซ แสดงความคิดเห็นเห็นด้วย โดยบอกว่า "ถึงเวลาแล้วที่ต้องเป็นฝ่ายรุกเข้าใส่พวกค้ายาเสพติด" พร้อมกับพูดไปในทิศทางเดียวกับ เคนชอว์ เปรียบเทียบแก๊งค้ายาในเม็กซิโก กลับกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกขึ้นบัญชีดำ "เราจำเป็นต้องเริ่มคิดว่าเราต้องดำเนินการกับคนกลุ่มนี้เหมือนกับไอเอส มากกว่าที่เราจัดการกับพวกมาเฟียทั่วๆไป" เขาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์โพลิติโกในวันจันทร์(10เม.ย.)เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มสมาชิกสภาคองเกรส 20 คนจากรีพับลิกัน นำโดย ชิป รอย จากเทกซัส ได้เสนอร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งจะกำหนดให้บรรดาแก๊งยาค้า กัลฟ์ คาร์เทล, คาร์เทล เดล โนเรสเต, คาร์เทล เดอ ซินาลัว และคาร์เทล เดอ จาลิสโก นูเอวา เจเนราเชียน เป็นองค์กรการร้ายต่างประเทศลินด์เซย์ เกรแฮม และ จอห์น เคนเนดี 2 วุฒิสมาชิกจากรีพับลิกัน เปิดตัวร่างกฎหมายแบบเดียวกันในเดือนที่แล้ว โดยเรียกร้องให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในเรื่องของแก๊งค้ายาและพวกลักลอบค้ายาเสพติด และแนะนำขึ้นบัญชาดำองค์กรลักษณะดังกล่าว 9 แห่งในฐานะก่อการร้ายอย่างไรก็ตามมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับความพยายามผลักดันให้ส่งทหารสหรัฐฯรุกรานประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ ในนั้นรวมถึง จอห์น โบลตัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสายเหยี่ยวของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งชี้ว่าการทำสงครามกับแก๊งค้ายา จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเสพยาเกินขนาดได้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งเปิดเผยกับ โพลิติโก ว่า ไมเคิล แม็คคอลล์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกรีพับลิกันจากรัฐเทกซัส ที่มีชายแดนติดกับเม็กซิโก ยังอยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอ AUMF และแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นคนเข้าเมืองและความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเม็กซิโก(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/โรลลิงสโตน/โพลิติโก)