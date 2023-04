เพนตากอนโต้ข่าวปลอมลือว่อนเน็ตสุดขนหัวลุก “ทหารอเมริกันเช็กลูกระเบิดนิวเคลียร์บุบ” ในฐานทัพดัตช์ใจกลางยุโรป

เดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษรายงานวันจันทร์ (3 เม.ย.) ว่า กลายเป็นที่ขนลุกไปทั่วเมื่อภาพระเบิดนิวเคลียร์ B61 ที่มีลักษณะบุบอย่างเห็นได้ชัดและด้านหน้าของระเบิดติดเทปสีชมพูที่ทหารอเมริกันกำลังตรวจสอบภายในฐานทัพอากาศในเนเธอร์แลนด์ฐานทัพอากาศ Volkel เป็น 1 ใน 6 แห่งของ 5 ประเทศทั่วยุโรปที่สหรัฐฯ เก็บนิวเคลียร์บอมบ์ไว้ เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงาน พร้อมกล่าวว่า หากว่าภาพที่ปรากฏเป็นความจริงจะถือเป็นเรื่องใหญ่ร้ายแรง ซึ่งเป็นที่รู้ว่าหากอาวุธระเบิดนิวเคลียร์มีปัญหาถึงขั้นบุบจะถูกปิดเป็นความลับสุดยอดภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ จนทำให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ วันจันทร์ (3) ต้องออกมาแถลงเพื่อสยบข่าวลือเพนตากอนแถลงว่า ภาพประกอบที่เผยแพร่ไปทั่วเป็นส่วนหนึ่งของรายงานของสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน FAS และลูกระเบิดนิวเคลียร์บุบที่ถ่ายไว้จากฐานทัพดัตช์นั้นเป็นของปลอมที่ใช้เพื่อจุดประสงค์การฝึกกองกำลังเท่านั้นอ้างอิงจากเดลีเทเลกราฟพบว่า สหรัฐฯ เคยเกิดปัญหาขั้นร้ายแรงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองบนแผ่นดินใหญ่ยุโรปที่เปิดเผยต่อสาธารณะในปี 1966 เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ซึ่งมีระเบิดไฮโดรเจนบอมบ์ 4 ลูก เกิดเฉี่ยวชนระหว่างการเติมน้ำมันกลางอากาศในสเปน และพบว่าสามารถเก็บกู้ระเบิด 2 ลูก อยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ทว่าอีก 2 ลูกเกิดระเบิดทำสารกัมมันตภาพรังสีกระจายเป็นวงกว้างไปถึงหมู่บ้านชาวประมง Palomares ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนเลยทีเดียว เดลีเทเลกราฟกล่าวเดอะการ์เดียนรายงานว่า เพนตากอนแถลงว่า ภาพเจ้าปัญหาเป็นงานพรีเซนเทชันสำหรับการรับสมัครโดยสถาบันแล็บวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ ลอสอลามอส LANL ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ภาพถ่ายนี้มีพิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ที่ฐานทัพอากาศโฟลเคิล (Volkel) ของเนเธอร์แลนด์ภาพลูกระเบิดนิวเคลียร์บุบอยู่ในสไลด์รายงานหน้าที่ 46 ของรายงาน Opportunities and Advancement in LANL Criticality Safety and Research เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ปี 2022 โดยมีเป้าหมายเพื่องานสัมมนานักศึกษา TAMUอย่างไรก็ตาม ฮานส์ คริสเตนเซิน (Hans Kristensen) ผู้อำนวยการโปรเจกต์ข้อมูลนิวเคลียร์ FAS แสดงความเห็นผ่านบล็อกของ FAS ยืนยันว่า เขาไม่แน่ใจว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ที่บุบนั้นเป็นของจริงหรือไม่อย่างไร แต่ทว่าหลังการออกมาแสดงความเห็นของคริสเตนเซิน ในวันจันทร์ (3) ทำให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต้องออกมาเปิดเผยว่า ลูกระเบิดที่บุบเป็นของปลอมที่ใช้ในการฝึก“ที่ตั้งทางการทหารทุกแห่งทางเรามีทีมตอบโต้ที่ต้องมีการฝึกร่วมกัน และนี่คือสิ่งที่มันเป็น และภาพถ่ายได้ถูกรวมเข้าในการรับสมัครประจำปี” ออสการ์ เซียรา (Oscar Seára) โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แถลงขณะที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ ประจำยุโรปไม่ปฏิเสธ หรือยืนยันเกี่ยวกับภาพการตรวจเช็กนิวเคลียร์ แต่กล่าวเพียงว่า “สหรัฐฯ ยังคงระดับมาตรฐานสูงสำหรับกำลังพลและอุปกรณ์สนับสนุนคลังแสงทางยุทธวิธีทั้งนี้ B61 เป็นระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเพียงประเภทเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในคลังแสงกองทัพอเมริกันในเวลานี้ โดยมีการประมาณว่าราว 100 ลูก ถูกกระจายเก็บไว้ที่เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี และตุรกี ซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ B61 เป็นทรัพย์สินของสหรัฐฯ แต่ทว่าลูกเรือกองทัพอากาศจาก 6 ชาติรวมกรีซต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อโหลดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นเครื่องและบินออกไป