‘เซเลนสกี’ หวั่นชาวยูเครนหมดกำลังใจสู้-บีบให้รัฐต้องเจรจา 'ปูติน' หากสูญเสียเมืองบัคมุต

ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ผู้นำยูเครนระบุว่า หากกองทัพรัสเซียตีเมืองบัคมุตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จ ตนก็อาจเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากนานาชาติรวมถึงชาวยูเครนเองเซเลนสกี กล่าวรัฐบาล เซเลนสกี เมินเฉยต่อเสียงเรียกร้องให้เจรจากับมอสโกในขณะที่กองกำลังหมีขาวยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีดินแดนของยูเครน และย้ำว่าจะไม่รับเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นที่ทำให้ยูเครนต้องเสียดินแดนการที่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ประกาศผนวก 4 ดินแดนยูเครนตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้วยิ่งทำให้เคียฟแข็งกร้าวในจุดยืนข้อนี้ และโอกาสในการพูดคุยกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยการต่อสู้เพื่อชิงเมืองบัคมุตดำเนินต่อเนื่องมานานถึง 7 เดือน ซึ่งถือเป็นสมรภูมิที่มีการสู้รบดุเดือดที่สุดและยืดเยื้อที่สุด นับตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือน ก.พ. ปีที่แล้วอย่างไรก็ดี สหรัฐฯ มองว่าเมืองซึ่งเคยมีประชากรราว 70,000 คนแห่งนี้ “ไม่ได้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์” เท่าไหร่นัก ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านการทหารก็เตือนว่า การที่ยูเครนทุ่มเทกำลังพลและอาวุธอันมีค่าเพื่อปกป้องบัคมุตอาจบั่นทอนศักยภาพของกองทัพในการที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียในสมรภูมิอื่นๆทั้งนี้ การยึดบัคมุตได้สำเร็จจะถือเป็นชัยชนะในสนามรบครั้งแรกของรัสเซียในรอบหลายเดือน และ ปูติน ก็จะสามารถ “เอาเรื่องนี้ไปโอ้อวดกับตะวันตก กับชาวรัสเซีย กับจีน และกับอิหร่านได้” เซเลนสกี บอกกับผู้สื่อข่าว AP“ถ้าเขาได้เห็นเราสูญเสียเลือดเนื้อ หรือรับรู้ได้ว่าเราอ่อนแอ เขาก็จะยิ่งดัน ดัน ดัน เข้ามาอีกเรื่อยๆ”Institute for the Study of War ซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวในสงครามยูเครนอย่างใกล้ชิดประเมินว่า เวลานี้เมืองบัคมุตตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียไปแล้วถึง 65% หลังจากที่ทหารรัสเซียรุกคืบยึดพื้นที่ได้เพิ่ม 5% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มา: Insider