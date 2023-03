ทั่วโลกคลายวิตก!! เครมลินยอมกลับลำชี้จะยังแจ้งเตือน “สหรัฐฯ” ก่อนเริ่มซ้อมรบนิวเคลียร์ ส่วน "นักข่าวอเมริกัน" โดนจับในรัสเซียคดีจารกรรมลับ ถูก FSB เอาตัวขึ้นศาลมอสโกแล้ว

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(30 มี.ค)ว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก รยาบคอฟ (Sergei Ryabkov) ได้ออกมาให้ความกระจ่างมากขึ้นในวันพฤหัสบดี(30) โดยยืนยันว่า รัสเซียจะยังคงแจ้งล่วงหน้าสหรัฐฯต่อไปถึงการทดสอบนิวเคลียร์ของตัวเองถึงแม้รัสเซียปัจจุบันจะระงับความร่วมมือตามสนธิสัญญาทั้งนี้อัลญะซีเราะฮ์ สื่อกาตาร์ รายงานว่า เขาได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวรัสเซียวันพุธ(29)ก่อนหน้าตามหลังทำเนียบขาวว่า มอสโกจะยุติการแชร์ข้อมูลทั้งหมดกับสหรัฐฯ หลังจากระงับการเข้าร่วมสนธิสัญญาความร่วมมือทางนิวเคลียร์ New START ในเดือนที่ผ่านมาเขากล่าวต่อว่า “จะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรทั้งนั้น” เมื่อถูกนักข่าวซักว่า มอสโกจะหยุดการแจ้งให้ฝ่ายอเมริกันทราบล่วงหน้าถึงการทดสอบนิวเคลียร์หรือไม่รยาบคอฟกล่าวว่า “การแจ้งเตือนทั้งหมด การแจ้วเตือนของทุกประเภท ทุกความเคลื่อนไหวภายในกรอบสนธิสัญญาจะถูกระงับและจะไม่มีเกิดขึ้นไม่ว่าฝ่ายสหรัฐฯจะมีจุดยืนอย่างไรก็ตามแต่ทว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯแถลงกับ CNN ของสหรัฐฯในประเด็นนี้วานนี้(29)ว่า ทางกระทรวงยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัสเซียถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งการออกแถลงข่าวของฝั่งรัสเซียเกิดขึ้น 1 วันหลังทำเนียบขาวในวันอังคาร(28)ประกาศว่า วอชิงตันจะเลิกการแชร์ข้อมูลทางนิวเคลียร์กับรัสเซียภายใต้ข้อตกลง NEW STARTเอพีรายงานว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯได้เคยออกมาเสนอกับเครมลินว่า ฝ่ายอเมริกาจะยังคงแชร์ข้อมูลทางนิวเคลียร์กับรัสเซียต่อไปถึงแม้ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยุติการเข้าร่วมสนธิสัญญานี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตาม แต่ทว่าฝ่ายมอสโกยืนกรานว่า รัสเซียจะไม่ยอมแชร์ข้อมูลนิวเคลียร์ของตัวเองออกมาเด็ดขาดอัลญะซีเราะฮ์รายงานต่อว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกครึ่งปีระหว่างกันภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือทางนิวเคลียร์ New START นั้นรวมไปถึงจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ เครื่องบินทิ้งระเบิดความสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีประจำอยู่ในบางฐานทัพ รวมอยู่ในนั้นโฆษกสภาความมั่นคงสหรัฐฯ จอห์น เคอร์บีย์ แถลงวันอังคาร(28)ว่า เหตุที่สหรัฐฯจำเป็นต้องหยุดการแชร์ข้อมูลนิวเคลียร์กับรัสเซีย “เป็นเพราะฝ่ายรัสเซียไม่ทำตามอย่างสมบูรณ์และปฎิเสธที่จะแชร์ข้อมูล...ตามที่พวกเราได้ตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2 ครั้งต่อปีตามสนธิสัญญา New START” และเสริมว่า “และจากการที่พวกเขาปฎิเสธการทำตาม...ทำให้พวกเราตัดสินใจที่จะไม่แลกเปลี่ยนเช่นกัน”เคอร์บีย์กล่าวว่า ฝ่ายอเมริกาจะกลับมาแชร์ข้อมูลทางนิวเคลียร์กับรัสเซียอีกครั้งเมื่อฝ่ายมอสโกปฎิบัติเช่นเดียวกันซึ่งการแถลงจากรัสเซียถึงการไม่แจ้งล่วงหน้าเกิดขึ้นในวันเดียวกัน(29)ที่กองทัพรัสเซียเริ่มต้นการฝึกซ้อมรบนิวเคลียร์ที่เห็น เครื่องยิงมิสไซล์ ICBM Yars แบบเคลื่อนซ้อมรบไปทั่ว 3 ภูมิภาคในเขตไซบีเรีย อ้างอิงจากการแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียตามการรายงานของ เอพีการฝึกซ้อมรบทางนิวเคลียร์นี้ใช้ยานยนต์ 300 คัน และกำลังพลอีก 3,000 นายCNN รายงานว่า ความตรึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซียยังพุ่งขึ้นไม่หยุดเมื่อล่าสุด นักข่าวอเมริกัน อีวาน เกิร์ชโควิช (Evan Gershkovich) จากวอลสตรีทเจอร์นัลกลายเป็นนักข่าวอเมริกันคนแรกนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเมื่อปี 1986 ถูกจับกุมในรัสเซียตามการรายงานของสำนักข่าว TASS ของรัสเซียเปิดเผยว่า เขาถูกสำนักงานความมั่นคงรัสเซีย FSB จับที่ ยีคาเตรินเบิร์ก (Yekaterinburg) ทางฝั่งตะวันออกของภูเขาอูรัล (Ural) ในคดีแอบลักลอบทำการจารกรรมลับFSB แถลงว่า ทางสำนักงานจับกุมตัวนักข่าวอเมริกันระหว่างที่เขาพยายามได้ความลับเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของหนึ่งในธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางการทหารรัสเซียโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย แถลงยืนยันว่า ความเคลื่อนไหวของเกิร์ชโควิช ในยีคาเตอรินเบิร์กและโดนจับที่นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวทว่า CNN รายงานว่า วอลสตรีทเจอร์นัลนั้นปรากฎอยู่ในรัสเซียมาเป็นเวลายาวนานร่วม 10 ปีแล้วสื่อภายในประเทศรัสเซียพากันประโคมข่าวว่า คดีนักข่าวอเมริกันถือเป็นคดีลับสุดยอด โดยโฆษกเครมลิน ดมิตรี เพสคอฟ แถลงว่า นักข่าวอเมริกันถูกจับได้คาหนังคาเขาระหว่างการกระทำผิด แต่ทว่านักข่าววอลสตรีทเจอร์นัล อีวาน เกิร์ชโควิช ปฎิเสธความผิดทุกข้อกล่าวหาเขาถูกนำตัวมาขึ้นศาลเลฟอร์โตโว (Lefortovo) ในกรุงมอสโก ซึ่งพบว่าศาลรัสเซียตามการรายงานของ TASS ได้จับกุมเขาและสั่งควบคุมตัวนักข่าวอเมริกันไปจนถึงวันที่ 29 พ.คในคดีจารกรรมลับในการพิจารณาคดีพบว่า ดานิล เบอร์แมน (Daniil Berman) ทนายความของนักข่าวอเมริกันไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี เบอร์แมนกล่าวเปิดเผยกับ CNN ว่า “พวกเขาแจ้งต่อผมว่า พวกเขาได้ทนายความแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ส่วนทนายความอีกคน เอฟเกนี สเมอร์นอฟ (Evgeny Smirnov) เปิดเผยว่า ไม่สามารถติดต่อกับนักข่าวอเมริกัน และจะไม่มีการติดต่อไปอีกหลายสัปดาห์