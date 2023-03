ดิสนีย์เลิกจ้างมโหฬารกว่า 7พันเพื่อลดค่าใช้จ่าย สวนสนุดดิสนีย์เวิลด์ท้าชน “Don’t say Gay” ของผู้ว่าเดอซานติส จัดสัมนา LGBTQ+ ใหญ่สุดในโลกที่รัฐฟลอริดา

TheWrap ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(27 มี.ค)ว่า ซีอีโอใหญ่ของบริษัทวอลท์ ดิสนีย์ บ็อบ อีกอร์ (Bob Iger) ส่งบันทึกภายในไปถึงพนักงานเช้าวันจันทร์(27) เพื่อแจ้งข่าวบริษัทเอนเตอร์เทนเมนท์ชื่อดังของสหรัฐฯมีแผนที่จะปลดพนักงานออกจำนวน 7,000 คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท แผนการปลดออกนี้จะเกิดขึ้น 3 เฟสด้วยกันเมโมแจ้งข่าว อีกอร์ ได้ชี้ไปถึงการประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.พของนโยบายการลดจำนวนพนักงานลง ซึ่งพนักงานที่จะได้รับผลกระทบคาดว่าจะรวมถึงส่วนฝ่ายบริหารระดับสูงพร้อมไปกับผู้บริหารระดับต่ำกว่าTheWrap รายงานว่า แผนการลดจำนวนครั้งนี้จะทำให้ดิสนีย์สามารถประหยัดได้ถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทเกิดปัญหาวิกฤตทางการเงินที่มีความยากลำบากมากขึ้นจากการตัดสินใจของซีอีโอใหญ่อีกอร์ซึ่งใช้เงิน 71 พันล้านดอลลาร์เข้าควบรวมทรัพย์สินด้านบันเทิงของฟ็อกซ์(Fox) บริษัทสื่อมวลชนและเอนเตอร์เทนเมนท์ชื่อดังของสหรัฐฯ ส่งผลทำให้บริษัทแบกรับภาระหนี้มากขึ้นการควบรวมของวอลท์ ดิสนีย์ครั้งนี้เพื่อต้องการแข่งขันกับ Netflix ในตลาดออนไลน์สตรีมมิงอย่างไรก็ตามการประกาศเลิกจ้าง 7,000 คนนี้ยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด 223,000 คนเป็นตัวเลขล่าสุดเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจสำหรับหลายคน ซึ่งจากทั้งหมดมีราว 166,000 คนทำงานในสหรัฐฯCNN ของสหรัฐฯชี้ว่า การสั่งปลดรอบแรกจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ ส่วนการปลดรอบ 2 จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ส่วนรอบ 3 จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นของฤดูร้อนให้ครบตามจำนวน 7,000 คนที่บริษัทวางแผนไว้ขณะเดียวกันสวนสนุกวอลต์ดิสนีย์ในรัฐฟลอริดาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้องถูกผู้ว่าการรัฐฟลอริดาพรรครีพับลิกัน รอน เดอซานติส (Ron DeSantis) เข้ายึดเขตบริหารพิเศษ "ดิสนีย์ ดิสตริก" (Disney District) ที่สวนสนุกทำหน้าที่เป็นรัฐบาลประจำเขตบริหารตัวเอง เอเอฟพีในเวลานั้นกล่าวว่า เป็นการลงโทษจากเดอซานติสต่อสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในการใช้การเมืองโปรเกรสซีฟ woke ออกมาต่อต้านนโยบาย “Don’t say Gay” ของเขาที่ออกกฎหมายควบคุมห้ามโรงเรียนภายในรัฐสอนเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศ หรือ LGBTQ+ เด็ดขาดฟ็อกซ์29 (Fox29) รายงานวันเสาร์(25)ว่า สวนสนุกดิสนีย์เวิลด์เดินหน้าออกมาท้าชนด้วยการประกาศจัดงานสัมนา LGBTQ+ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในกันยายนที่จะถึงและอีกครั้งในปี 2024 ภายใต้ชื่องานสัมนาสถานที่ทำงานเท่าเทียมและโดดเด่น ( Out & Equal Workplace Summit ) เพื่อโปรโมทการอยู่ร่วมของพนักงานเพศทางเลือกในสถานที่ทำงาน โดยออร์แกไนเซอร์ที่จัดคือ กลุ่มสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ ชื่อ Out & Equal ที่มีฐานอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนียทั้งนี้พบว่างานสัมนานี้มีสปอนเซอร์เป็นบริษัทชื่อดังเข้าร่วมมากมายเป็นต้น Apple, Walmart, Amazon, McDonald’s, Uber, Hilton, Boeing, Pfizer และ Google และรวมไปถึงหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯเช่น กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ CIA และองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ FDA เป็นต้นเป็นการประกาศข่าวการจัดงานท่ามกลางการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของเดอซานติสที่มีนโยบายหาเสียงต่อต้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่รวมทุกฝ่าย และเขายังต่อต้านแนวคิด woke และทฤษฎี Critical Race Theory ซึ่งทั้งสองเป็นหลักการแนวคิดของแอฟริกันอเมริกันหัวก้าวหน้า และนำไปสู่ทำให้เดอซานติสทำการผลักดันให้แนวคิดฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้านี้ต้องถูกลบออกไปจากหลักสูตรของโรงเรียนและวิทยาลัยรวมมหาวิทยาลับภายในรัฐที่เขาดูแล