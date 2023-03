เฉลยต้นตอทำ ‘อาร์ชี’ รอยศปรินซ์นาน ที่แท้ ‘ปะป๊าแฮร์รี’ โวยไว้แยะว่าชังวิถีเจ้าชาย จึงไม่ปริปากขอ เกี่ยงให้วังหลวงประเคน

โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าว ซึ่งหมิ่นเหม่จะเป็นการท้าทายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์อังกฤษ ไปปรากฏอยู่ในการแถลงข่าวเรื่อง “เจ้าหญิงลิลีเบต ไดอานา พระชันษา 1 ปี 9 เดือน ทรงได้รับศีลล้างบาปและร่วมเป็นคริสตชนในสายนิกายแองกลิคันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา” เดลิเมล ออนไลน์ รายงานพร้อมแซวเบาๆ: ยังไม่แน่ชัดว่าพระชายาเมแกนมีการเชิญชวนทีมงานอาร์ชแวลดื่มฉลองการประกาศดังกล่าวด้วย ‘เตกีลา’ ของภัตตาคารกราซซีอัส มาเดร (หรือก็คือ “ขอบคุณนะคะแม่” ) ซึ่งมีให้เลือกกว่า 93 เมนู หรือไม่พร้อมนี้ เพื่อจะปกป้องตนเองที่ตัดสินใจให้พระธิดามีคำหน้าพระนามว่า “เจ้าหญิง” ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงทำการประกาศไว้ในการแถลงข่าว “เรื่อง ‘เจ้าหญิงลิลีเบต’ ทรงรับศีลล้างบาป” ว่าผลปรากฏว่าสำนักพระราชวังบัคกิงแฮม ได้ดำเนินการอย่างดีงามยิ่ง มีการรับรองการตัดสินพระทัยของเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนอย่างสง่าหมดจดภายใน 24 ชั่วโมง คือ ในวันที่ 9 มีนาคม ณ 09.30 น. เวลาประเทศอังกฤษโดยพระนามของรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษที่จารึกบนเว็บไซต์ของวังหลวง ได้รับการปรับปรุงคำนำหน้าพระนามของรัชทายาทลำดับที่ 6 ให้เป็นจากเดิมที่เขียนว่า มาสเตอร์อาร์ชี เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ และปรับเปลี่ยนคำนำหน้าพระนามของรัชทายาทลำดับที่ 7 ให้เป็นจากเดิมที่เขียนว่า มิสลิลีเบต เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์หลังจากควีนเอลิซาเบธทรงสวรรคต และพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระองค์ท่าน ทรงเสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่โดยอัตโนมัติ ภายใต้พระนาม สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และมีประกาศแต่งตั้งเจ้าชายวิลเลียมขึ้นเป็น ปรินซ์ออฟเวลส์ (ตำแหน่งสำหรับองค์รัชทายาทลำดับที่ 1) นั้น สำนักพระราชวังมีการปรับปรุงพระนามของรัชทายาท เฉพาะในลำดับที่ 1-4 ให้เป็นพระนามที่อิงอยู่กับพระอิสริยยศปรินซ์ออฟเวลส์ (ได้แก่ เจ้าชายวิลเลียมและลูกๆ 3 พระองค์)แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนพระนามของรัชทายาทลำดับที่ 6-7 จากคำว่า มาสเตอร์(นาย) อาร์ชี และ มิส(นางสาว) ลิลีเบต ให้เป็นเจ้าชายอาร์ชี และ เจ้าหญิงลิลีเบตสื่อมวลชนมิได้เสนอข่าวในทางประหลาดใจ เพราะทราบกันดีถึงดรามาดุเดือดมากมายที่ยิงออกมาจากฝั่งเจ้านายสายซัสเซกซ์ แต่สื่อหันไปเล่นข่าวขยี้ข่าวครึกโครมเพื่อตามจิกเอาคำชี้แจงจากสำนักบัคกิงแฮม เช่น สองพระหน่อน้อยแห่งซัสเซกซ์ซึ่งเป็นเจ้าชาย-เจ้าหญิงในทางเทคนิคนั้น ทรงเป็นเจ้าชาย-เจ้าหญิงจริงๆ หรือยัง เมื่อใดที่สำนักพระราชวังจะประกาศ พร้อมกับเสนอสมมุติฐานแซ่บๆ ว่าทำไมยังไม่ประกาศ ฯลฯในท่ามกลางแรงกดดันเหล่านี้ โฆษกรายหนึ่งของพระเจ้าชาร์ลส์ ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าจะมีการปรับปรุงพระนามของพระโอรสอาร์ชีและพระธิดาลิลีเบตที่ปรากฏบนเว็บไซต์แน่นอน “เมื่อเราได้รับข้อมูล” เดลิเมล ออนไลน์ รายงานอย่างนั้น“ข้อมูล” ดังกล่าวก็คือ ข้อมูลการตัดสินใจของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ว่าทรงต้องการให้ลูกๆ ใช้ฐานันดรเดลิเมล ออนไลน์ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในของทั้งสองพระองค์ความตรมพระทัยดังกล่าวได้ทบทวีขึ้นหลายเด้ง เพราะในกรณีของเจ้าชายวิลเลียมที่ทรงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นปรินซ์ออฟเวลส์ เว็บไซต์วังหลวงทำการปรับปรุงพระนามของปรินซ์วิลเลียม พระชายาเคท และพระโอรสพระธิดาโดยพลันนอกจากนั้น สื่อใหญ่จอมอิทธิพลอย่าง Page Six อ้างแหล่งข่าววงในพระราชวงศ์ รายงานว่าพร้อมนี้ ก็มีคำถามที่ถกกันว่าในการนี้ อันที่จริงนั้น ฝ่ายต่างๆ ล้วนทราบคำตอบเป็นอย่างดีในห้วงแห่งความอึมครึม การขยี้ข่าวโรยตัวลง โดยท่านผู้ชมฝ่ายต่างๆ เก็บคำถามไว้ในใจเงียบๆ ว่า นี่คือศึกวินด์เซอร์ส War of the Windsors แน่นอนแล้วกระมัง ความเป็นมาแท้จริงคืออะไรกันแน่ อีกนานไหมที่จะได้อร่อยกับข่าวกันรอบใหม่ ฯลฯได้แก่- การยิงซีรีส์ภาพยนตร์สารคดีของ เน็ตฟลิกซ์ สื่อบันเทิงยักษ์ระดับโลก เรื่อง Harry & Meghan ที่เขย่าสถาบันกษัตริย์อังกฤษอีกหนึ่งรอบใหญ่ 6 เอพพิโซดในเดือนธันวาคม 2022- แล้วสำทับด้วยการนำหนังสือบันทึกความทรงจำ เรื่อง SPARE วางแผงหนังสือทั่วโลกในเดือนมกราคม 2023 โดยกรีดพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ และพระราชินี ตลอดจนรัชทายาทพระองค์หลัก อีกทั้งพระชายาผู้ทรงเป็นว่าที่ควีนอังกฤษ อย่างโหดร้าย ด้วยนานาข้อกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐาน (เพราะเป็นบันทึกความทรงจำ)ส่งผลให้สื่อมวลชนและท่านผู้ชมสนุกสนานกันมาก แม้บรรยากาศส่วนใหญ่จะออกปฏิกิริยาติเตียน วิจารณ์ และถวายคำแนะนำให้ปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกนโตเป็นผู้ใหญ่ เลิกสงสารตนเอง-กล่าวโทษผู้อื่น และไปทำมาหากินที่ไม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับการโจมตีคุณพ่อและพี่ๆ ซ้ำซากที่ทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เน่าบูดและน่าดูหมิ่นหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมา ทั้งสองพระองค์ซึ่งถูกพสกนิกรชาวอังกฤษจัดชั้นอย่างไม่เป็นทางการให้เป็นดาวร้ายใจดำ และถูกฝ่ายต่างๆ ในสหรัฐฯ ยี้และโห่อื้ออึง ทรงเข้าสู่โหมดเก็บเนื้อเก็บตัวแม้แต่ในปาร์ตีฉลองวันเกิดของ โอปราห์ วินฟรีย์ พิธีกรคนดังคับโลก พระสหายสนิทและเพื่อนบ้านใกล้ชิด ซึ่งจัดขึ้นอย่างอลังการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2023 ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ทรงปรากฏตัวในงาน และจึงกลายเป็นข่าวออกไปว่าทรงไม่ได้รับเชิญ เพราะเจ้าภาพเสียความรู้สึกกับการที่ปรินซ์ทรงเปลี่ยนคำให้การเกี่ยวกับพระราชวงศ์ โดยทรงกล่าวออกสื่อว่าทรงไม่ได้กล่าวหาพระราชวงศ์อังกฤษเป็นพวกเหยียดผิวโดยโฆษกของเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนแจ้งสื่อมวลชนว่า “พระยศของพระโอรสและพระธิดาเป็นสิทธิตามพระชาติกำเนิด เนื่องจากสมเด็จพระอัยกาเจ้าของทั้งสองพระหน่อน้อย ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์”นอกจากนั้นยังแจ้งด้วยว่าเรื่องพระฐานันดรศักดิ์เจ้าชายนั้น ได้มีข้อสรุปกับสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมมาระยะหนึ่งแล้ว” เดลิเมล ออนไลน์ รายงานแม้จะชี้แจงว่าทรงอิงอยู่บน 2 มุมมองนี้ แต่ทั้งสองพระองค์ก็เพิ่งให้พระธิดาลิลีเบตใช้พระนามว่า เจ้าหญิงลิลีเบต เป็นครั้งแรกในวันที่ 8 มีนาคม ทั้งที่เรื่องนี้กลายเป็นดรามายืดเยื้อนาน 6 เดือนในที่สุด ก็เป็นอันว่า ดรามากรณีพระฐานันดรศักดิ์เจ้าชายอาร์ชีและเจ้าหญิงลิลีเบตได้ข้อยุติอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว เมื่อสำนักพระราชวังตอบรับการตัดสินใจของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ที่จะให้ลูกๆ ทั้งสองครองความเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง หลังจากที่เรื่องนี้ถูกแขวนพักไว้เนิ่นนานรวม 6 เดือนพอดิบพอดี คือ จาก 9 กันยายน 2022 ถึง 9 มีนาคม 2023ทั้งนี้ เดลิเมล ออนไลน์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวสายบัคกิงแฮมว่า พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทรงรอให้ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ตัดสินใจให้แน่วแน่ชัดเจน และรายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวด้วยว่า กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงมิได้ประสงค์จะปิดกั้นกีดกันพระราชนัดดา แม้ว่าพระบิดาและพระมารดาของพระราชนัดดา ได้สร้างปัญหาแก่สถาบันกษัตริย์อย่างมากมาย อีกทั้งยังสร้างข้อกล่าวหาโจมตีบรรดาพระราชนิกูลครั้งแล้วครั้งเล่ามุมมองของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์นั้น กูรูผู้เชี่ยวชาญการเมืองในราชสำนักได้ข้อสรุปมานานแล้วว่าพระราชโอรสและพระราชสุณิสาของ คิงชาร์ลส์ ทรงปรารถนาให้ลูกได้ฐานันดร โดยย้อนความได้ตั้งแต่ปี 2021 ที่ทรงให้สัมภาษณ์ในรายการโอปราห์ วินฟรีย์ โชว์ ตั้งข้อกล่าวหาว่าพระราชวงศ์อังกฤษทรงมีความรังเกียจและเหยียดผิว จึงกีดกันมิให้พระโอรสอาร์ชีได้รับฐานันดรเจ้าชาย พร้อมนี้ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงอ้างว่าฐานันดรนี้จะทำให้พระโอรสได้รับระบบอารักขาจากรัฐบาล ซึ่งเป็นไปเพื่อความปลอดภัยอันเป็นข้อกังวลสูงสุดของพระองค์ในการนี้ ข้อกล่าวหาว่าพระราชวงศ์ทรงเหยียดผิวและกีดกันนั้น ได้รับการชี้แจงกระจ่างแล้ว โดยที่ปรินซ์แฮร์รีเองก็ทรงปฏิเสธเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยในระหว่างการโปรโมทหนังสือบันทึกความทรงจำของพระองค์เมื่อต้นเดือนมกราคม 2023 ขณะที่ข้ออ้างว่าด้วยความปลอดภัยของพระโอรสก็ถูกพิสูจน์มานานแล้วว่า ครอบครัวซัสเซกซ์สามารถประทับอยู่ในสหรัฐฯ อย่างราบรื่นมั่นคงและเปี่ยมสุข โดยใช้ทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนพระโอรสอาร์ชีประสูติเมื่อ 6 พฤษภาคม 2019 อันเป็นศักราชภายใต้พระราชอำนาจของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และจึงยังไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับพระฐานันดรศักดิ์แห่ง เจ้าชาย เพราะอาร์ชีอยู่ในชั้นเหลนของพระมหากษัตริยานี ซึ่งกฎมณเฑียรบาลแห่งราชสำนักอังกฤษ ที่ถูกปรับปรุงไว้โดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ในปี 1917 กำหนดว่าเหลนของพระมหากษัตริย์ที่จะได้เป็นเจ้าชายต้องถือกำเนิดจากลูกชายคนโตของปรินซ์ออฟเวลส์ แต่ปรินซ์แฮร์รีทรงเป็นลูกชายคนที่สอง(*ปรินซ์ออฟเวลส์เป็นตำแหน่งสำหรับพระราชบุตรพระองค์โตของพระมหากษัตริย์อังกฤษ เช่น เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ โดยในปัจจุบัน ตำแหน่งนี้เป็นของเจ้าฟ้าชายวิลเลียม)ลำพังกฎมณเฑียรบาลเวอร์ชั่น 1917 น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำใจยอมรับได้ แต่ปัจจัยเรื่องกฎมณเฑียรบาลซึ่งถูกแก้ไขปรับปรุงในปี 2012 อาจเป็นชนวนความหมางใจปมใหญ่ยักษ์ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงโปรดให้มีการปรับแก้ในส่วนของเหลนกษัตริย์ ณ ห้วงเวลาที่ประเทศอังกฤษกำลังจะได้ต้อนรับการประสูติของเจ้าชายจอร์จ พระโอรสของปรินซ์วิลเลียม กล่าวคือ ณ 31 ธันวาคม 2012 ควีนทรงลงพระนามปรับปรุงให้เหลนกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ประสูติจากพระโอรสองค์โตของปรินซ์ออฟเวลส์ ได้เป็นเจ้าชาย/เจ้าหญิง แทนที่จะได้เป็นเจ้าชายเฉพาะลูกชายคนโตแต่การขยายโควตาตรงนี้ มิได้เอื้อเฟื้อไปถึงลูกๆ ของปรินซ์แฮร์รีผู้ซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เล็กดังนั้น พระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ของปรินซ์วิลเลียมจึงได้เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงกันโดยทั่วหน้า ขณะที่พระโอรสและพระธิดาของปรินซ์แฮร์รี เป็นเพียง นาย กับ นางสาว เท่านั้น(*การปรับปรุงในปี 2012 มีขึ้นในช่วงครึ่งปีก่อนที่เจ้าชายจอร์จแห่งปรินซ์วิลเลียมจะประสูติ และเป็นห้วงเวลาหลายปีก่อนที่เจ้าชายแฮร์รีจะทรงรู้จักกับนางเมแกน มาร์เคิล ควีนเอลิซาเบธจึงทรงปลอดภัยจากข้อกล่าวหาใส่ร้ายว่ากีดกันเหลนๆ ที่มีสายเลือดแอฟริกัน 25%)ด้วยเหตุนี้ ปรินซ์แฮร์รีทรงเคยกล่าวเป็นนัยว่า พระราชวงศ์พร้อมจะเอื้อเฟื้อดูแลพระเชษฐาวิลเลียมทุกอย่าง ขณะที่ตัวพระองค์ถูกมองข้าม ซึ่งบางกูรูวิเคราะห์ว่าพระองค์ทรงเสียพระทัยที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนกฎมณเฑียรบาล เพื่อให้ลูกๆ ของพระองค์ได้เข้าเกณฑ์ เหมือนกับที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์กับเจ้าชายลูอิสของปรินซ์วิลเลียมทรงได้รับผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ประเมินกันว่า ปรินซ์แฮร์รีทรงมองเป็นความไม่ยุติธรรม/ไม่เท่าเทียมเสมอเหมือนกับพระเชษฐาวิลเลียม ซึ่งได้สิทธิประโยชน์ไปทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงเพราะประสูติก่อนกันแค่สองปีเท่านั้นในตอนหนึ่งของหนังสือเมมมัวร์ เรื่อง SPARE ปรินซ์แฮร์รีทรงบันทึกว่า“พี่วิลลี่เกิดก่อนผม 2 ปี พี่เป็นรัชทายาท ขณะที่ผมเป็นตัวสำรอง”นี่เป็นประโยคของปรินซ์แฮร์รีที่สะท้อนถึงอารมณ์คับข้องใจต่อความน้อยหน้าพระเชษฐาวิลเลียมกระนั้นก็ตาม ปรินซ์แฮร์รีบันทึกไว้ใน SPARE ด้วยว่า พระองค์ได้รับเสรีภาพมากกว่า อีกทั้งยังติเตียนพระเชษฐาที่ยอมจำนนกับข้อบังคับมากมายภายในพระราชวงศ์ โดยทรงมิได้เห็นความสำคัญของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องอยู่เหนือความพอใจส่วนตัว ซึ่งพระราชนิกูลต้องให้เกียรติแก่สถาบันกษัตริย์ให้สมกับที่ได้รับพระเกียรติยศและอภิสิทธิ์ต่างๆ ตามพระฐานันดรในเวลาเดียวกัน ปรินซ์แฮร์รีมิได้ทรงเดือดร้อนพระทัยกับความไม่เสมอภาคเท่าเทียมที่พสกนิกรเกิดมาเป็นคนอังกฤษเหมือนกับพระองค์ แต่เพียงเพราะมิได้เป็นหลานพระเจ้าแผ่นดิน พสกนิกรก็ไม่ได้รับอภิสิทธิ์ที่จะได้กินหรูอยู่เลิศนุ่งห่มงดงามอยู่ในพระราชวังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในห้วงแห่งการประสูติของพระโอรสอาร์ชีในเดือนพฤษภาคม 2019 มีการหารือกับสำนักพระราชวัง และได้มีการเสนอแนะให้อันเป็นหนึ่งในฐานันดรศักดิ์ของเจ้าชายแฮร์รี หรืออาจจะใช้ว่า ลอร์ดอาร์ชี เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ ก็ได้และประกาศว่าพระโอรสจะได้ใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน แหล่งข่าวในแวดวงพระราชนิกูลกล่าวกับเดลิเมลออนไลน์อย่างนั้นที่ผ่านมา ปรินซ์แฮร์รีทรงเล่าถึงความปรารถนาที่จะลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์ อีกทั้งยังเล่าถึงช่วงชีวิตที่ทรงแฮปปี้มากๆ คือ การเว้นวรรคจากความเป็นปรินซ์แฮร์รี สู่การเป็นแค่ร้อยเอกเวลส์ขณะรับราชการทหาร ฯลฯด้านดัชเชสเมแกนก็ประมาณกัน ในสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2021 ดัชเชสบอกว่า “ดิฉันกระจ่างแจ้งอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มาพร้อมกับพระอิสริยยศและพระฐานันดร์ศักดิ์ทั้งในทางดีและทางร้าย และจากประสบการณ์ของตนเอง สิ่งที่ได้รับมาด้วยกันคือ ความเจ็บปวดอันมากมาย” บทความของอแมนดา พลาเทลล์ คอลัมนิสต์คนดังของเดลิเมล์ออนไลน์ รายงานไว้อย่างนั้นในปี 2020 ปรินซ์แฮร์รีและพระชายาเมแกนทรงหลีกลี้ออกจากแวดวงพระราชสำนักอังกฤษ ไปตั้งหลักปักฐานในมอนเตซิโต ถิ่นซูเปอร์ไฮโซ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ภายในคฤหาสน์ราคา 14 ล้านดอลลาร์ที่พระชายาเมแกน อดีตดารานักแสดงอเมริกัน บอกว่ารู้สึกเป็นอิสระและเปี่ยมสุขโดยมีการตั้งข้อกล่าวหาโจมตีพระราชวงศ์อังกฤษว่า พระโอรสอาร์ชีไม่ได้รับพระฐานันดรศักดิ์เจ้าชาย เสมอเหมือนกับลูกๆ ของปรินซ์วิลเลียม เพราะพระราชวงศ์ทรงมีอคติในทางเหยียดผิว เนื่องจากพระโอรสอาร์ชีมีความเป็นเลือดผสมจากเชื้อสายแอฟริกันของตระกูลสามัญชนฝั่งคุณยาย ข้อกล่าวหานี้ส่งผลให้ผู้คนในสหรัฐฯ ฮือฮาลุกขึ้นมามอบความสงสาร โดยไม่ทราบความจริงในเรื่องกฎมณเฑียรบาลด้านผู้สันทัดกรณีในอังกฤษได้ออกโรงมาช่วยกันชี้แจงถึงข้อกำหนดตามกฎมณเฑียรบาล ท่านผู้ชมในอเมริกาและทั่วโลกจึงได้รับความกระจ่าง ดรามาเรื่องความเป็นปรินซ์ของพระโอรสอาร์ชีก็ถูกสยบลงไปหลังจากที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ทรงขึ้นครองราชย์ จึงส่งผลให้ทั้งสองพระองค์เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับพระฐานันดรศักดิ์ด้วยฐานะหลานปู่ของคิงในการนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานว่าทั้งปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกนต่างมีท่าทีที่จะไม่ปฏิเสธสิทธิดังกล่าวและหลังจากสองมหกรรมดรามาสุดแซ่บ ที่เล่นงานสถาบันกษัตริย์อังกฤษ ทวีคูณด้วยความหวั่นพระทัยว่าพระเจ้าชาร์ลส์จะโต้ตอบด้วยการลบสิทธิของเด็กๆ ปรินซ์และพระชายาทรงประกาศออกสื่อเมื่อ 8 มีนาคม 2023 ให้โลกได้ทราบถึงการตัดสินพระทัยให้ลูกๆ ใช้คำว่าเจ้าหญิง เจ้าชาย ในคราวการแถลงข่าวพระธิดาลิลีเบตทรงรับศีลล้างบาปเข้าเป็นคริสตชนด้านผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ อแมนดา พลาเทลล์ คอลัมนิสต์ของเดลิเมลออนไลน์ ตั้งคำถามแบบฟันแสกหน้าว่า“หลังจากที่ทั้งสองทรงตั้งข้อกล่าวหาเล่นงานพระราชวงศ์อังกฤษจนอื้อฉาวไปทั่วโลก ทั้งในข้อกล่าวหาว่าพระราชวงศ์เป็นพวกเหยียดผิว เป็นคนเย็นชา ไม่ใส่ใจความรู้สึกของพระชายาเมแกน จนทำให้ทั้งสองต้องหนีให้พ้นออกไปจากประเทศอังกฤษยิ่งกว่านั้น พระนามว่า “เจ้าหญิงลิลีเบต ไดอานา” ประกอบขึ้นพระนามของควีนเอลิซาเบธ ผู้เป็นพระเจ้าทวด กับพระนามของเจ้าหญิงไดอานา ผู้เป็นคุณย่าในช่วงเดือนกันยายน 2022 ซึ่งพระราชนิกูลทุกพระองค์ต่างเหน็ดเหนื่อยกับการพระราชพิธีพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธที่ 2 สำนักพระราชวังมิได้ทำการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์วังหลวงเกี่ยวกับพระโอรสอาร์ชีและพระธิดาลิลีเบตฝ่ายต่างๆ อ่านออกว่านี่คือการที่วังหลวงยังไม่รับรองฐานันดรของเจ้าชายและเจ้าหญิงพระองค์ใหม่นั่นเอง พร้อมนี้ สื่อมวลชนเริ่มนำเสนอข่าวในเชิงตั้งคำถามว่าทั้งสองทรงเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงเต็มตัวแล้วหรือยัง และรายงานด้วยว่าการเจรจาเรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการดิเอ็กซ์เพรสสื่อค่ายใหญ่ที่ทรงอิทธิพล ได้นำเสนอข้อมูลจาก โรยา นิกคา บรรณาธิการข่าวพระราชวงศ์ ค่ายเดอะซันเดย์ไทมส์ ซึ่งเล่าว่า“ตามที่ดิฉันเข้าใจนะคะ ได้มีการหารือในเรื่องนี้ระหว่างพระราชบิดากับพระราชโอรสซึ่งขณะนั้นยังประทับอยู่ในอังกฤษ แล้วคิงชาร์ลส์ทรงถามว่า ‘ลูกอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างไร’ ปรินซ์แฮร์รีทรงตอบว่า ‘ผมอยากให้อาร์ชีและลิลีเบตได้ตัดสินใจเรื่องยศและฐานันดรด้วยตนเองเมื่อพวกเค้าโตเป็นผู้ใหญ่ มันไม่ควรเป็นผมที่จะไปตัดสินใจแทนพวกเค้า และเราสามารถทำให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ด้วยวิธีเดียว คือ รักษาไว้ก่อน”การเจรจาจบลงอย่างนั้น โดยไม่มีการสรุปเป็นรูปธรรมชัดๆ ว่า จะ “รักษาไว้ก่อน” ในรูปแบบใด เพราะในทางปฏิบัตินั้น สามารถเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น1. พักเรื่องไป จนกว่าเด็กๆ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และตัดสินใจชีวิตของตนเอง2. พักเรื่องไป จนกว่า พระบิดาแฮร์รีกับพระมารดาเมแกนจะแจ้งความประสงค์ออกมาว่าต้องการให้ลูกๆ ได้พระฐานันดรศักด์หรือไม่3. สำนักพระราชวังดำเนินการให้เลย โดยมอบพระฐานันดรศักดิ์ผ่านการรับรองบนเว็บไซต์วังหลวงสิ่งที่ปรากฏตลอด 6 เดือนนับจาก 9 กันยายน 2022 จึงเป็นความอึมครึมในการนี้ ได้มีการปรับปรุงอนุประโยคที่ว่า “รักษาไว้ก่อน” ให้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยการที่สื่อค่ายเดอะไทมส์ นำเสนอข่าว “ฟันธง” เลยว่า:ปรินซ์แฮร์รีปรารถนาที่จะให้ลูกๆ ตัดสินใจเองเมื่อแต่ละคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ค่อยตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะสละทิ้งไป หรือจะดำรงเอาไว้” อย่างไรก็ตาม แท็กติกนี้ไม่สามารถทำให้เกิดรูปแบบที่ 3 ได้“ถ้าจะมีการรับรองฐานันดร ก็ต้องเกิดขึ้นพร้อมกับเงื่อนไข คิงชาร์ลส์น่าจะทรงยืนกรานว่า หากปรินซ์แฮร์รีและพระชายาตัดสินใจขอรับฐานันดรจากสถาบันฯ ทั้งสองต้องเคารพต่อสถาบันฯ ค่ะ เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคิงชาร์ลส์” แคที นิโคล ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The New Royals (หนังสือปี 2023) วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และย้ำด้วยว่า “ฐานันดรและอิสริยยศเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสำหรับพระเจ้าชาร์ลส์” รายงานข่าวของดิเอ็กซ์เพรสนำข้อมูลมาเสนอดังนั้น ระหว่างที่ปรินซ์ยังไม่สามารถประกาศการตัดสินใจออกมา ก็เท่ากับว่าต้องใช้รูปแบบที่ 1 แม้พระองค์ต้องค้างเติ่งอยู่ในความหวั่นไหว อันได้แก่- ประเด็นที่ วานิตี แฟร์ นำเสนอว่า การรับรองฐานันดรของลูกๆ ปรินซ์แฮร์รี ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างเช่น “เนื้อหาในหนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี อีกทั้งเนื้อหาในภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีHarry and Meghan”- นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่ว่าคิงชาร์ลส์ทรงมีพระราชดำริที่จะขับเคลื่อนพระวิสัยทัศน์เรื่องการลดจำนวนพระราชนิกูล เพื่อให้สถาบันกษัตริย์มีความผอมเพรียว และเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้อาร์ชีและลิลีเบตถูกตัดสิทธิ์- และเหนืออื่นใด คือประเด็นแห่งความเสียหน้าขั้นสุดที่สองพระองค์อาจจะถูกบรรดาคู่แค้น-คู่อาฆาตทั้งปวงเย้ยหยันว่าโลภมากจนทิ้งศักดิ์ศรี ที่ไปเกลียดตัวเขา แต่กลับต้องยอมค้อมศีรษะให้เขา เพราะอยากได้ผลประโยชน์จากเขาในที่สุด ปรินซ์แฮร์รีและพระชายาทรงยุติการรอ ทรงกลับมาเรียกร้องทวงสิทธิให้ลูกๆ ได้พระฐานันดร ซึ่งใครๆ ก็ทราบดีว่าสิ่งนี้เป็น “หัวโขนเกียรติยศ” ที่ทรงคุณค่าสูงล้ำทั้งในทางสังคมและทางการเงินการธุรกิจโดยในวันที่ 8 มีนาคม 2023 ที่มีการแถลงข่าวว่า “เจ้าหญิง”ลิลีเบต ทรงรับศีลล้างบาป ได้มีการยืนยันความชอบธรรมที่จะให้พระธิดามีคำว่าเจ้าหญิงนำหน้าพระนามโดยไม่ต้องรอการรับรองจากสถาบันมาร์ลีน โคนิก นักประวัติศาสตร์ที่ดิเอ็กซ์เพรสไปสัมภาษณ์ มีคำตอบพระราชหัตถเลขาซึ่งสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงออกในปี 1917 เพื่อแก้ไขกฎมณเฑียรบาล ได้ทำให้เจ้าชายวัย 3 ขวบ พระองค์หนึ่ง พ้นจากพระฐานันดรมาแล้วทั้งนี้ หลังจากการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของพระทายาทในชั้นเหลนที่มีสิทธิเป็นเจ้าชาย ด้วยการจำกัดไว้ให้เฉพาะเหลนของกษัตริย์ ที่ประสูติจากลูกชายคนโตของปรินซ์ออฟเวลส์ เจ้าชายวัย 3 ขวบ ผู้เป็นพระโอรสที่ประสูติจากลูกชายคนที่สองของปรินซ์ออฟเวลส์ ก็ขาดคุณสมบัติไปทันที และพ้นออกจากพระฐานันดรศักดิ์เจ้าชายอย่างง่ายๆ และรวดเร็วนอกจากนั้น ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ กรณีของพระโอรสแห่งปรินซ์เอ๊ดเวิร์ด พระราชโอรสของควีนเอลิซาเบธ ก็ทรงไม่ได้ “ปรินซ์” โดยสำนักพระราชวังออกประกาศกำหนดฐานันดรศักดิ์ให้เป็นไวเคาท์ ตามตำแหน่ง เอิร์ลแห่งเวสเซกซ์ ของปรินซ์เอ๊ดเวิร์ดในปมเกี่ยวกับพลังการป่วนสถาบันฯซึ่งเจ้าชายแฮร์รีและพระชายาดำเนินการบ่อยๆ นั้น ผู้สันทัดกรณีตลอดจนนักวิเคราะห์มักที่จะกดดันให้สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ทรงใช้มาตรการไม้แข็งและความเด็ดขาด แต่กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงมีความลุ่มลึกกับปัญหาจากปรินซ์แฮร์รี ทรงอดทนอดกลั้นอย่างมากมาย เพื่อที่จะให้ปรินซ์ได้ประจักษ์ด้วยพระองค์เองว่า ในที่สุดนั้น เครื่องมือเล่นงานพระราชวงศ์ก็ไม่สู้จะมีพิษสง หนำซ้ำยังเป็นการด้อยค่าตัวพระองค์เองการเรียนรู้จากความผิดพลาด จะทำให้ปรินซ์ทรงเข้าใจชีวิตมากขึ้นตามลำดับ ละม้ายกับช่วงที่ปรินซ์เคยเป็นวัยรุ่นเจ้าปัญหา ที่สามารถสรุปบทเรียน และเต็มใจเปลี่ยนแปลงตนเองดังนั้น ท่านผู้ชมย่อมจะได้เห็นศึกวินด์เซอร์ส กันอีกหลายเอพพิโซดทีเดียว กว่าที่กษัตริย์ชาร์ลส์จะสามารถกอบกู้พระราชโอรสขึ้นมาจากพฤติกรรมการทำร้ายตนเองโดยไม่รู้ตัว ได้สำเร็จ