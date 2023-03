ตลาดเงินระส่ำ! สหรัฐฯ สั่งปิดธนาคาร Signature Bank ตามหลัง SVB ล่ม-อ้างป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และบรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลสหรัฐฯ (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) ระบุในคำแถลงร่วมว่า “เราขอประกาศข้อยกเว้นความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk exception) สำหรับธนาคารซิกเนเจอร์ในนิวยอร์ก ซึ่งได้ถูกหน่วยงานระดับรัฐสั่งปิดแล้วในวันนี้”หน่วยงานกำกับการเงินทั้ง 3 แห่งยืนยันว่า ผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารซิกเนเจอร์จะสามารถเข้าถึงเงินฝาก “เต็มจำนวน” ได้เช่นเดียวกับบรรดาลูกค้าธนาคารซิลิคอน แวลลีย์ (Silicon Valley Bank - SVB) ที่ล้มไปก่อนหน้าเพียง 2 วันคำแถลงระบุธนาคารซิกเนเจอร์เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินหลักที่ปล่อยกู้ให้แก่อุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี และเป็นรองเพียงธนาคารคู่แข่งอย่างซิลเวอร์เกต (Silvergate) ที่เพิ่งประกาศแผนเทขายสินทรัพย์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามข้อมูลจากหน่วยงานกำกับด้านการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York state's Department of Financial Services) ณ วันที่ 31 ธ.ค.ปีที่แล้ว ระบุว่า ธนาคารซิกเนเจอร์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 110,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นเงินฝาก 88,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐการสั่งปิดธนาคารซิกเนเจอร์มีขึ้นเพียง 2 วัน หลังจากที่ธนาคารซิลิคอน แวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องยุติกิจการลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (10) ซึ่งถือเป็นการล่มสลายของสถาบันการเงินใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ นับตั้งแต่กรณีธนาคาร Washington Mutual ล้มเมื่อปี 2008 และยังถือเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (retail bank) ใหญ่อันดับ 2 ของอเมริกาที่ต้องปิดตัวลงFDIC ได้ประกาศจัดตั้งกลไกที่เรียกว่าธนาคาร “สะพาน” (bridge bank) ขึ้นในวันอาทิตย์ (12) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารซิกเนเจอร์สามารถเข้าถึงเงินฝากได้ในวันจันทร์ (13) โดยผู้ฝากเงินและผู้ที่กู้ยืมเงินทุกรายจะถูกโอนมาเป็นลูกค้าของธนาคารสะพานแห่งนี้โดยอัตโนมัติที่มา : CNBC, รอยเตอร์