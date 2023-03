สุดสะพรึง! การศึกษาใหม่พบ “หนูตามท่อน้ำทิ้ง” หลายล้านตัวใน “นิวยอร์ก” เสี่ยงเป็นพาหะแพร่เชื้อโควิด-19 มาสู่คน

NBC New York ของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(10 มี.ค)ว่า หลังจากที่หนูทั้งในฮ่องกงและเบลเยียมต่างถูกสงสัยว่าอาจกลายเป็นพาหะโรคสำหรับการแพร่กระจายไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งทำให้ป่วยโรคโควิด-19 นั้น นักวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯร่วมกับสถาบันชื่อดังอื่นๆจำนวนหนึ่งทำการศึกษาประชากรหนูในมหานครนิวยอร์กเพื่อดูถึงความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19จากสัตว์สู่คนซึ่งในผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่วันพฤหัสบดี(9) ภายใต้ชื่อ "SARS-CoV-2 Exposure in Norway Rats (Rattus norvegicus) from New York City" ซึ่งตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการชื่อดังของสหรัฐฯ American Society For Microbiology หรือ ASMพบว่าทีมวิจัยศึกษา หนูนอร์เวย์(Norway rat) ที่รู้จักในชื่อ "หนูท่อ"ซึ่งถือว่าเป็นหนูที่มีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มหนูทั้งหมดในนิวยอร์ก ซิตี หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์กล่าวอ้างอิงข้อมูลจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี พบว่าหนูนอร์เวย์ หรือ หนูท่อมีชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus norvegicus เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลนี้ มีน้ำหนักตัวประมาณ 200-500 กรัม กินอาหารได้ทุกประเภท ทั้งพืชและสัตว์หนูชนิดนี้ชอบอาศัยใกล้แหล่งน้ำ และบริเวณที่มีกองขยะ มีชื่อเรียกขานหลายชื่อตามแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งที่ออกหากิน เช่น หนูท่อ หนูขยะ หนูท่าเรือ เป็นต้น ปกติชอบขุดรูอาศัยในดินใกล้กองขยะ ใต้ถุนบ้าน หรือสนามบ้าน ที่ปากรูมีขุยดินกองใหญ่หรือพบอาศัยในท่อระบายน้ำในแหล่งชุมชน ตามตลาดสื่อสหรัฐฯชี้ว่า การวิจัยอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 13 ก.ย ปี 2021และวันที่ 16 พ.ย ปี 2021 ที่วิกฤตโควิด-19กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ ทีมวิจัยได้ทำการจับหนู 79 ตัวจาก 3 จุดในเมืองบรุ๊คลิน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสวนสาธารณะบรุ๊คลินยูเอสเอทูเดย์กล่าวว่า ผลการศึกษาพบว่า หนู 15 ตัวจากทั้งหมดคิดเป็น 19% แสดงหลักฐานพบติดไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่ง 2 ตัวจากทั้งหมดติดเชื้อในช่วงเวลาของการศึกษาถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่แสดงอาการอย่างเด่นชัด อ้างอิงจากนักไวรัสวิทยาประจำมหาวิทยาลัยมิสซูรี ซิว-เฟง “เฮนรี” หว่าน (Xiu-Feng "Henry" Wan) ที่อยู่ในทีมการวิจัยNBC New York รายงานว่า เฮนรี หว่าน กล่าวแสงความเห็นว่าในการวิจัย กลุ่มหนูที่แข็งแรงได้รับไวรัสภายใต้สภาพแวดล้อมห้องแล็บวิทยาศาสตร์ พวกมันไม่แสดงปฎิกริยาร้ายแรงต่อไวรัส SARS-CoV-2และถึงแม้จะมีไวรัส RNA จะถูกพบเป็นระดับสูงในจมูก ปอดของพวกมัน แต่ทว่ากลับไม่พบว่ามีหนูตัวใดแสดงอาการน้ำหนักลดหรือปฎิกริยารุนแรงอื่นๆออกมาและจากสายพันธุ์ทั้งหมดได้แก่ อัลฟา เดลตา และโอมิครอน พบว่าหนูนิวยอร์กนั้นสามารถติดเชื้อได้ทุกสายพันธุ์ แต่ทว่าเหมือนเช่นพบในมนุษย์ สายพันธุ์เดลตานั้นสามารถแบ่งตัวแพร่พันธุ์ได้มีประสิทธิภาพกว่าสายพันธุ์อัลฟาและสายพันธุ์โอมิครอนข้อมูลการวิจัยที่ถูกวิเคราะห์โดยหนังสือพิมพ์แอลเอไทม์สกล่าวว่า ผลการค้นพบชี้ไปว่า หนูกำลังจะกลายเป็นแหล่งเชื้อโควิด-19 ใหม่ให้กับชาวมหานครนิวยอร์กไปแต่อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าฉงนเมื่อการวิจัยชี้ไปว่าแต่อย่างใด แต่กลับกลายว่าหนูติดเชื้อ SARS-CoV-2 ผ่านทางอากาศ ที่เชื่อว่าอาจเกิดมาจากการอาศัยในพื้นที่เดียวกับมนุษย์ หรืออาจเป็นติดต่อทางอ้อม เป็นต้นว่า มาจากเศษอาหารของคนที่มีการปนเปื้อนอ้างอิงจากรายงานการิจัยซึ่งในการศึกษาระบุว่าคาดจะมีจำนวนหนูทั้งหมดทั่วทั้งมหานครนิวยอร์กราว 8 ล้านตัว และคาดว่าอาจจะมีหนูราว 1.3 ล้านตัวที่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 จากการที่ทีมวิจัยทำการทดสอบหนูตัวอย่างที่จับมาได้ 79 ตัวและมีราว 13 ตัวหรือคิดเป็น 16.5% มีผลเป็นบวกหรือติดเชื้อ อ้างอิงจาก NBC New Yorkยูเอสเอทูเดย์รายงานว่า อย่างไรก็ตาม ดร.โทมัส เดอลิเบอร์โต (Dr. Thomas DeLiberto) ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์ป่าแห่งชาติสหรัฐฯ(the National Wildlife Research Center) กล่าวถึงข้อจำกัดทางการวิจัยว่า ตัวอย่างของการวิจัยจำกัด และอีกทั้งยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามสำคัญเกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะของโรคโควิด-19จากสัตว์สู่คน เขาชี้ว่ามีการให้เงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษารอบใหม่