In Clips : ฮือฮาได้ 2 ตลาด! “นายแบบชาย” สวมบทหวานใส่ชุดชั้นในสตรีถ่ายโฆษณาไลฟ์สตรีมสดในจีนคึกคัก หลัง “ปักกิ่ง” เฉียบสั่งแบนนางแบบหญิง

CNN สื่อสหรัฐฯ รายงานวานนี้ (8 มี.ค.) ว่า วิดีโอคลิปโฆษณาชุดชั้นในสตรีโดยนายแบบที่สวมชุดสุดวาบหวามพร้อมทำมือส่งความรักรูปหัวใจระหว่างการขายไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์ม Douyin ที่คล้ายกับ TikTok ในจีนนั้นกำลังเป็นกระแสในแดนมังกรเวลานี้การใช้นายแบบชายโฆษณาชุดชั้นในสตรีเกิดขึ้นหลังปักกิ่งใช้มาตรการเข้มห้ามใช้นางแบบหญิงในการโฆษณาถ่ายชุดชั้นในออนไลน์เด็ดขาด และมีหลายบริษัทที่ละเมิดแอบใช้นางแบบโฆษณาชุดชั้นในทางออนไลน์โดนสั่งปิดมาแล้วส่งผลทำให้มีบริษัทจีนจำนวนหนึ่งเกิดหัวใสหันไปใช้บริการนายแบบเพศชายแทน ที่มีทั้งสวมบราดันทรงทำให้ดูอกเต่งตึง ชุดคอร์เซ็ตสุดเย้ายวนสีดำ หรือสีชมพูพาสเทลหวาน รวมไปถึงชุดนอนลูกไม้เล่นลายสุดเซ็กซี่เย้ายวนเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วCNN รายงานว่าอุตสาหกรรมไลฟ์สตรีมขายสดทางออนไลน์ในจีนมีมูลค่ามหาศาล และผลจากมาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 ที่ยาวนานถึง 3 ปีของปักกิ่งช่วยผลักดันการเติบโต มาจนถึงแค่มิถุนายนปีที่แล้วพบยอดผู้ใช้ไลฟ์สตรีมอีคอมเมิร์ซในจีนมีกว่า 460 ล้านคน อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันแห่งสภาจีนเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Academy of China Council for the Promotion of International Trade) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์จีนและตามการรายงานในปี 2021 ของ iResearch บริษัทเชี่ยวชาญด้านการเติบโตของลูกค้าอีคอมเมิร์ซที่มีฐานอยู่ในจีน คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมขายสดไลฟฺสตรีมในจีนน่าจะแตะ 720 พันล้านดอลลาร์ได้ในปีนี้อ้างอิงจากนิวยอร์กโพสต์ Mr.Xu เจ้าของบริษัทไลฟ์สตรีมแห่งหนึ่งเปิดใจกับ Jiupai News ว่า “ส่วนตัวแล้วพวกเราไม่มีทางเลือก สินค้าไม่สามารถใช้เพื่อนร่วมงานหญิงได้ ดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องใช้เพื่อนร่วมงานชายในการแสดงสินค้าแทน” ซึ่งในเดือนธันวาคมปีที่แล้วบริษัทไลฟ์สตรีมสดของเขาได้เปิดตัวการขายชุดนอนสตรีซาตินไหมสุดเซ็กซี่โดยนายแบบชายวิดีโอบรรยายว่า “The light and luxurious boudoir of the wife and adults” โพสต์ขึ้น TikToK ของจีนและได้ผลเกินคาด สามารถได้ยอดไลก์กว่า 2,000 พร้อมกับความเห็นที่หลั่งไหลมาโดยมีพื้นฐานจากแนวคิดทางเพศเป็นสำคัญ ซึ่งหนึ่งในนั้นแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนว่า “ผู้ชายกลับใส่ดูดีกว่าผู้หญิงเสียอีก” เรียกเสียงว้าวๆๆๆ กันไป