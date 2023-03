จีนอ่วม! ดัตช์ยันเตรียมสั่ง “ควบคุมส่งออก” เทคโนโลยีพรินเตอร์ไมโครชิปชั้นสูงห้าม “ปักกิ่ง” เข้าถึงตามแรงกดดันวอชิงตัน

โพลิติโก(Politico) สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(8 มี.ค)ว่า ทั้งสหรัฐฯและเนเธอร์แลนด์ต่างบรรลุข้อตกลงต่อการเสนอการจำกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมโครชิปชั้นสูงให้กับจีนมาตั้งแต่เมื่อสิ้นเดือนมกราคม แต่ทว่ามาจนถึงทุกวันนี้รัฐบาลดัตช์ยังไม่เคยออกมากล่าวถึงทางสาธารณะในเรื่องนี้ข้อตกลงการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมโครชิปชั้นสูงนั้นเกี่ยวข้อง 3 ประเทศโดยมี “ญี่ปุ่น” ร่วมอยู่ด้วยซึ่งทั้งสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่นต่างถือเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพิมพ์ไมโครชิป เป็นข้อตกลงที่มีวอชิงตันเป็นหัวหอกกันไม่ให้ “ปักกิ่ง” สามารถเข้าถึงซัพพลายเทคโนโลยีชิปล้ำสมัยได้รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศดัตช์ ลีเซ ไครเนอร์มาเคอร์ (Liesje Schreinemacher) กล่าวในหนังสือที่แจ้งไปยังสมาชิกรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ที่เผยแพร่ในค่ำวันพุธ(8)มีใจความว่า “เมื่อคำนึงถึงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองแล้ว ทางรัฐบาลดัตช์ได้สรุปว่า มีความจำเป็นสำหรับความมั่นคงชาติ(และความมั่นคงระหว่างประเทศ)ในการขยายการควบคุมการส่งออกที่มีอยู่เดิมต่อเครื่องมือการผลิตบางประเภทสำหรับเซมิคอนดักเตอร์”“รัฐบาลดัตช์ต้องการปกป้องเทคโนโลยีของตัวเองไม่ให้ถูกใช้ในระบบทางการทหารเพื่อการทำลายล้างเป็นวงกว้าง” ไครเนอร์มาเคอร์ เธอกล่าวต่อในหนังสือ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนต่อเหตุผลของสหรัฐฯที่ต้องการจำกัดการส่งออกของตัวเองเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนอกจากนี้รัฐบาลดัตช์ยังต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียตำแหน่งในการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต ไครเนอร์มาเคอร์ย้ำว่ารัฐบาลต้องการที่จะปกป้องการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของดัตช์โพลิติโกรายงานว่า ไม่มีการกล่าวถึง “จีน” ในหนังสือของไครเนอร์มาเคอร์ที่เผยแพร่ค่ำวานนี้(8) แต่ทว่านโยบายใหม่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านความพยายามของปักกิ่งในการแทรงและแทนที่ประเทศชาติยักษ์ใหญ่เช่น สหรัฐฯ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวมไปถึงเหล่าชาติยุโรปชั้นนำในห่วงโซ่อุปทานไมโครชิประดับโลกทั้งนี้มาตรการควบคุมเครื่องจักรพิมพ์ไมโครชิปตามหนังสือแจ้งของรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศดัตช์ยังรวมไปถึง เครื่องจักร DUV (the most advanced deep ultraviolet machine)ของบริษัทผู้นำการผลิตเครื่องจักรผลิตไมโครชิประดับโลกสัญชาติดัตช์ ASML ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองเวลด์โฮเฟน( Veldhoven )ทางใต้ของเนเธอร์แลนด์โพลิติโกรายงานว่าก่อนหน้าบริษัท ASML ไม่ได้รับใบอนุญาตส่งออกสำหรับการขายเครื่องจักร EUV (extreme ultraviolet light technology) ไปให้กับจีนASML กล่าวยืนยันผ่านแถลงการณ์ว่า ทางบริษัทจำเป็นต้องขอใบอนุญาตการส่งออก most advanced immersion DUV systemsโดยในการให้สัมภาษณ์เมื่อสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อโพลิติโก ทางบริษัทกล่าวว่า มุมมองทางการเงินประจำปี 2023 ของ ASML ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และจีนคิดเป็น 18% ของคำสั่งซื้อของบริษัทอ้างอิงจากบีบีซี สื่ออังกฤษ พบว่ารัฐบาลดัตช์เตรียมประกาศที่จะใช้มาตรการข้อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีการผลิตไมโครชิปออกมาใช้ในฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ออกมาแสดงความวิตกต่อนโยบายเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ โดยกระทรวงแถลงว่า “รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการแสดงความชัดเจนว่า เงื่อนไขของกฎหมาย Chips Act สามารถทำธุรกิจไร้เสถียรภาพได้มากขึ้น ละเมิดต่อการบริหารบริษัทรวมไปถึงยังทำให้สหรัฐฯมีความดึงดูดน้อยลงในแง่การลงทุน”