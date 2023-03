ผู้นำแคนาดาสั่งสอบ “จีน” แทรกแซงเลือกตั้ง หลังมูลนิธิพ่อจัสติน ทรูโด เผลอรับเงินบริจาคก้อนโตจากที่ปรึกษาการเมืองของ “สี”

บีบีซี สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้ (7 มี.ค.) ว่า นายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด หลังมีรายงานออกมาจากสื่อแคนาดาทั้ง Globe and Mail และ Global News ไปทั่วว่า ปักกิ่งเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งของแคนาดาGlobe and Mail รายงานเมื่อวันพุธ (1) ว่า มูลนิธิปิแอร์ อิลเลียต ทรูโด (Pierre Elliott Trudeau) ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดาชื่อดัง ปิแอร์ อิลเลียต ทรูโด บิดาของนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนปัจจุบัน จัสติน ทรูโด ออกมาประกาศแถลงคืนเงินบริจาคให้ผู้บริจาคเศรษฐีพันล้านจีนซึ่งเคยให้คำสัญญาว่าจะบริจาค จำนวน 200,000 ดอลลาร์แคนาดาให้แก่ทางมูลนิธิมูลนิธิแถลงจะคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนให้ผู้บริจาคเป็น จำนวน 140,000 ดอลลาร์แคนาดา หลังได้รับมา 2 ก้อน ตกก้อนละ 70,000 ดอลลาร์แคนาดา แต่ทว่าผู้บริจาคไม่เคยส่งมอบจำนวนเงินส่วนที่เหลืออีก 60,000 ดอลลาร์แคนาดาเพื่อให้ครบตามจำนวน 200,000 ดอลลาร์ตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาในครั้งแรกตามการแถลงการณ์ระบุว่า ทางมูลนิธิปิแอร์ อิลเลียต ทรูโด เพิ่งทราบเรื่องจากการรายงานสื่อแคนาดาเมื่อไม่กี่วันมานี้ว่า มีความเชื่อมโยงเงินบริจาค จำนวน 200,000 ดอลลาร์แคนาดาให้ทางมูลนิธิเมื่อปี 2016 และรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนด้านสื่อ Calgary Herald ของแคนาดาเปิดเผยที่มาว่า เงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์แคนาดาเป็นเงินบริจาคมาจาก Zhang Bin ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเมืองของรัฐบาลปักกิ่ง ร่วมกับนักธุรกิจจีนอีกคนบีบีซีรายงานว่า ข่าวการรายงานจากทั้ง Globe and Mail และ Global News เรื่องจีนแทรกแซงแคนาดามาจากแหล่งข่าวกรองแคนาดาระบุไปถึงเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง 2 ครั้งล่าสุดแต่ทว่าเจ้าหน้าที่จีนออกมาปฏอเสธโดยชี้ว่าไม่มีมูลความจริง แต่ข่าวนี้ส่งผลทำให้บรรดาพรรคฝ่ายค้านแคนาดา ได้แก่ พรรคเดโมแครตส์ใหม่ (New Democrats) และพรรคคอนเซอร์เวทีฟส์ (the Conservatives) ออกมากดดันนายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด ให้เปิดการสอบสวนโดยด่วนบีบีซีรายงานว่า ทรูโดประกาศจัดตั้งชุดคณะกรรมการอิสระพิเศษเพื่อสอบสวนการแทรกแซงเลือกตั้งภายในแคนาดาของปักกิ่งซึ่งการคัดเลือกคาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาเสริมต่อว่า นอกจากนี้เขาจะร้องขอสมาชิกรัฐสภา และวุฒิสมาชิกแคนาดาในคณะกรรมาธิการข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติประจำรัฐสภาแคนดา Nsicop ให้เริ่มต้นการสอบสวนการแทรกแซงโดยรัฐต่างชาติ และให้รายงานข้อสรุปต่อรัฐสภาแคนาดาต่อไปเขาย้ำว่า แคนาดารับรู้มานานแล้วถึงความพยายามจากปักกิ่งในการเข้าแทรกแซง “และพร้อมกับย้ำว่า มันไม่ใช่ปัญหาใหม่ทรูโด กล่าวว่า การแทรกแซงยังมาจากรัสเซียและอิหร่านบีบีซีรายงานว่า มีความพยายามเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางปี 2021 แต่ทว่าไม่มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้ง