ฮือฮา! วอชิงตันอ้าง “จีน” ใช้ดาวเทียมป้อนข้อมูลช่วยทหารรับจ้างรัสเซีย “วากเนอร์” ในยูเครน ส่วนปักกิ่งเตรียมส่งดาวเทียม 13k ดวงเพื่อล้ม “อีลอน มัสก์”

เดลีเอ็กซเพรส สื่ออังกฤษ รายงานวันอังคาร(28 ก.พ)ว่า แดเนียล คริเตนบริงค์ (Daniel Kritenbrink) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (US Assistant Secretary of State) ด้านเอเชียตะวันออกและกิจการแปซิฟิกให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯในวันอังคาร(28 ก.พ)ชี้ว่า เชื่อว่าในเวลานี้กลุ่มทหารรับจ้างรัสเซีย วากเนอร์ (Wagner)ที่กำลังรบอยู่ในยูเครนได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีดาวเทียมจากปักกิ่งสื่ออังกฤษรายงานว่า บริษัท Spacety เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรจากการที่บริษัทดาวเทียมจีนแห่งนี้ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในเบลเยียมช่วยเหลือกองกำลังวากเนอร์ให้กับกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียชื่อดังSpacety มีความเชี่ยวชาญในดาวเทียมขนาดเล็กและบริการด้านโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมแต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทออกมาปฎิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้นเชิงและยืนยันว่าทำตามข้อปฎิบัติการคว่ำบาตรนานาชาติต่อรัสเซีย และอีกทั้ง Spacety ไม่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียหลังถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรสื่ออังกฤษชี้ว่า ถือเป็นสิ่งอันตรายมากหากว่ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ได้ข่าวกรองภาพดาวเทียม เกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกที่ปักกิ่งจะหันไปช่วยรัสเซียในสงครามยูเครนซึ่งในรายงานของบีบีซีก่อนหน้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค พบว่า บริษัท Spacety ของจีนได้ให้ภาพดาวเทียมที่ตั้งต่างๆภายในยูเครนแก่บริษัทเทคโนโลยีรัสเซีย Terra Tech"ภาพถ่ายเหล่านี้ถูกรวบรวมเพื่อช่วยเหลือปฎิบัติการทหารกลุ่มวากเนอร์ในยูเครน" กระทรวงการคลังสหรัฐฯด้านการควบคุมทรัพย์ต่างชาติกล่าวผ่านแถลงการณ์ในเวลานั้นทั้งนี่้สองประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจและทางการทหารยังคงแข่งขันอย่างดุเดือด ก่อนหน้ามีรายงานว่าปักกิ่งต้องการโค่นอินเตอร์เนตดาวเทียม “สตาร์ลิงค์” ชื่อดังของอีลอน มัสก์ ที่เปิดให้บริการช่วยเหลือทั้งยูเครนและกลุ่มผู้ประท้วงอิหร่านด้วยการวางแผนส่งดาวเทียม 13,000 ขึ้นฟ้าRT สื่อรัสเซียรายงานเมื่อวันอาทิตย์(24)ว่า แหล่งข่าวนักวิทยาศาสตร์จากกองทัพจีน PLA เปิดเผยว่า โครงการภายใต้รหัสลับ GW มีขึ้นเพื่อโค่นล้มระบบสตาร์ลิงค์ของมัสก์ให้หมดประสิทธิภาพแหล่งข่าวกล่าวว่า ภายใต้โครงการที่จะมีการส่งดาวเทียมร่วม 12,992 ดวงขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อป้องกัน SpaceX จากการควบคุมทรัพยากรระดับวงโคจรต่ำไว้แต่ผู้เดียวโปรเจกต์ GW นั้นมีเป้าหมายนอกจากเพื่อให้บริการอินเตอร์เนตแล้วยังถูกออกแบบเพื่อสอดแนม "เครือข่ายอริ" รวมไปถึงสามารถออกปฎิบัติการต่อต้านสตาร์ลิงค์ของเศรษฐีพันล้านอเมริกันผู้นำทีมนักวิจัยโครงการ GW คือ ศาสตราจารย์ Xu Can จากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศของกองทัพจีน PLA ซึ่งตามการรายงานพบว่า ดาวเทียม 12,992 ดวงจะถูกควบคุมโดย China Satellite Network Group Coกำหนดการปล่อยดาวเทียมยังไม่เป็นที่ชัดเจนในเวลานี้แต่ Xu เปิดเผยว่า มีแผนที่จะปล่อยดาวเทียมโครงการรหัส GW นี้ก่อนที่บริษัทสตาร์ลิงค์จะส่งดาวเทียมขึ้นฟ้าครบตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้อีลอน มัสก์ ปัจจุบันส่งดาวเทียมราว 3,500 ดวงขึ้นฟ้าและต้องการให้เครือข่ายสตาร์ลิงค์มีดาวเทียมมีจำนวน 12,000 ดวงให้ได้ภายใน 2027 และตามตัวเลขอาจเพิ่มถึง 42,000 ดวงปักกิ่งต้องการที่จะยิงดาวเทียมไปวงโคจรที่ยังว่างที่บริษัทสตาร์ลิงค์ยังไม่ได้ส่งดาวเทียมขึ้นไป XU กล่าวว่า เครือข่ายดาวเทียมจีนจะมีเทคโนโลยีเพื่อสอดแนมดาวเทียมสตาร์ลิงค์ของมัสก์นอกจากนี้เขายังเสนอแนะรัฐบาลปักกิ่งให้ริเริ่มจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อต่อต้านสตาร์ลิงค์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวมตัวกับหน่วยงานรัฐบาลชาติอื่นๆและสามารถเรียกร้องให้บริษัท SpaceX เปิดเผยพิกัดที่ตั้งดาวเทียมสตาร์ลิงค์ของตัวเองออกมาสื้อรัสเซียรายงานว่า บรรดาผู้นำกองทัพจีนวิตกต่อความสามารถเทคโนโลยีสตาร์ลิงค์และเรียกร้องให้ปักกิ่งเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำลายระบบปฎิบัติการเครือข่ายดาวเทียมนอกเหนือจากจีนแล้วพบว่า สหภาพยุโรปยังมีแผนที่จะส่งเครือข่ายดาวเทียมของตัวเองสู่ท้องฟ้าเพื่อแข่งกับสตาร์ลิงค์ของสหรัฐฯเอ็กซเพรสของอังกฤษ รายงานวันนี้(1)ว่า รัฐสภายุโรปได้ลงมติเมื่อวันที่ 14 ก.พ ด้วยเสียงเกือบเป็นเอกฉันท์ราว 603 เสียงไฟเขียวแผน IRISS หรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคล่องตัวเชื่อมโยงและความมั่นคงด้วยดาวเทียม (Resilience, Interconnection and Security by Satellites)ตามแผนแล้วพบว่า เครือข่ายดาวเทียมสหภาพยุโรปจะประกอบด้วยดาวเทียมระดับวงโคจรต่ำราว 170 ดวงซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2025 – ปี 2027 มีเป้าหมายเพื่อให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงทั่วยุโรป และรวมไปถึงทวีปแอฟริกาโครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 2.4 พันล้านยูโรจากงบประมาณสหภาพยุโรปและอีก 685 ล้านยูโรจากองค์การอวกาศยุโรป(European Space Agency)ส่วนที่เหลือจะมาจากภาคเอกชน