MeToo รายใหม่: ปารีส ฮิลตัน แฉ ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน บุกตามล่าถึงห้องสุขา!! เล่าไว้ในเมมมัวร์วางแผงเดือนนี้

ขบวนการ #MeToo มีเหตุให้ฮือฮาอีกรอบ เมื่อสาวสังคมคนดังคับโลก ปารีส ฮิลตัน หนึ่งในทายาทรุ่นที่ 4 ของอาณาจักรโรงแรมฮิลตัน เล่าหมดเปลือกแก่นิตยสารแกลเมอร์ ยูเค ว่า “ตกใจกลัว” และเสียขวัญอย่างหนัก เมื่อ ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน ตามเธอไปถึงห้องสุขา ทุบประตูจะบุกเข้าถึงตัวให้ได้ แต่บุญรักษา ทีม รปภ. รุดเข้าช่วยหวุดหวิด หิ้วตัวนักเลงล่าเซ็กส์ไปสงบสติอารมณ์ ดราม่าจึงจบลงโดยไม่เป็นข่าวอื้อฉาว ตอนนั้นสุดสวยฮิลตันยังเป็นสาว 19 ทีนเอจปิ๊งปั๊งผู้หญิงมากความสามารถอย่าง ปารีส ฮิลตัน ซึ่งทุกวันนี้มีอายุอานามเข้าสู่ 42 กะรัตแล้ว บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2000 โดยตัวเธอยอมปิดปากเงียบมาโดยตลอด เพราะใครๆ ก็ทราบดีว่าพฤติกรรมของไวน์สตีนนั้น “รู้ๆ กันอยู่” และผู้คนในวงการภาพยนตร์ต่างเลือกจะ “ทำเป็นตาบอดไม่รู้เห็น” กับพฤติกรรมของเจ้าพ่ออาชญากรหื่นกามจอมอิทธิพลในเมื่ออาชญากรรมของไวน์สตีนถูกเปิดโปงโจ่งแจ้ง และผ่านกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ จนกระทั่งเจ้าตัวถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและต้องติดคุกเพื่อชดใช้กรรมล็อตแรกตั้งแต่ต้นปี 2020 ดังนั้น ดาวดังผู้มาดมั่นอย่าง ปารีส ฮิลตัน ซึ่งหยิบโครงการบันทึกความทรงจำมาดำเนินการ จึงนำความลับดังกล่าวที่เก็บงำไว้ 23 ปี มาเขียนเล่า พร้อมกับประสบการณ์อันตรายอื่นๆ ที่ผ่านพบตั้งแต่ก่อนยุค #MeToo เพื่อจะเยียวยาจิตใจตนเอง และค้นหาชีวิตที่เปี่ยมความหมาย ภายในหนังสือบันทึกความทรงจำชื่อว่า Paris: The MemoirParis: the Memoir ดังฮือฮาระเบิดระเบ้อตั้งแต่ที่หนังสือยังไม่วางแผง เพราะสกู๊ปสัมภาษณ์สุดแซ่บของมหาเศรษฐีนี ปารีส ฮิลตัน ปรากฏบนหน้าเว็บเพจของนิตยสารแกลเมอร์ ยูเค พร้อมไฮไลต์เด็ดดวงของเนื้อหาอร่อยมากมายของเดอะเมมมัวร์สกู๊ปไซส์ยักษ์ของเว็บไซต์แกลเมอร์ ยูเค นำเสนอไฮไลต์สุดแซ่บของแม่สาวแสนสวย ด้วยคำโปรยว่าหนึ่งในหลากหลายเรื่องมันส์ๆ จากบางเสี้ยวอดีตมืดๆ มัวๆ ของฮิลตัน คือปารีส ฮิลตัน ซึ่งยังเป็นลูกสาวตระกูลมหาเศรษฐีที่อยู่นอกวงการภาพยนตร์ บินไปงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ปี2000 เพราะเธอจะเข้าร่วมงานเลี้ยงกาลาประจำปีของมูลนิธิอเมริกันฟาวน์เดชันเพื่อการวิจัยเอดส์ (amfAR gala for AIDS research) ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2000 นิตยสารวาไรตีนำเรื่องเด็ดรายการนี้ของ เดอะเมมมัวร์ มารายงาน พร้อมระบุว่า ไวน์สตีน เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงamfAR กาลา ในปีนั้นช่วงหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุระทึกขวัญ (16 พฤษภาคม) สาวใสแน่งน้อยวัยผุดผ่อง 19 กะรัต นาม ฮิลตัน ทานกลางวันอยู่กับเพื่อนหญิงคนหนึ่งที่ภัตตาคารเมืองคานส์“ดิฉันทานกลางวันอยู่กับเพื่อนค่ะ เขาเข้ามาทักเราสองคนที่โต๊ะ แล้วพูดประมาณว่า‘อยากเป็นนักแสดงใช่มั้ย’ ดิฉันบอกว่า‘ใช่ค่ะ อยากเล่นหนังมากๆ เลย’ ดิฉันเป็นเด็กวัยทีน ก็ชื่นชมเขานะคะ ในใจดิฉันคิดอยู่ว่า โห..พระเจ้า ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน เท่จริงๆ”“แล้วเขาบอกมาว่า ‘งั้นเราต้องพบกันคุยกันสักหน คุณขึ้นไปที่ห้องผมนะ ลองอ่านสคริปส์ให้ฟังหน่อย’ ... แต่ดิฉันไม่นึกอยากจะไปตามที่เขาเชิญเลยลงเอยว่าดิฉันไม่ได้ไปค่ะ”ปรากฏว่าในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์วันที่ 17 พฤษภาคม ไวน์สตีน ออกอาการก้าวร้าวเข้าใส่ สุดสวยฮิลตันเล่าอย่างนั้น กล่าวคือนิตยสารวาไรตีรายงานว่าสาวปารีสเล่าอย่างนั้นในสกู๊ปสัมภาษณ์ที่ให้แก่แกลเมอร์ ยูเคเมื่อแกลเมอร์ ยูเค ถามดาราสาวฮิลตันว่าก่อนไปเจอไวน์สตีนที่เทศกาลเมืองคานส์ เธอเคยได้ทราบข่าวลือทั้งหลายเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาบ้างแล้วหรือเปล่า สาวเจ้าบอกว่า“ทราบค่ะ ทราบว่าเขาเป็นคนที่ทรงอำนาจมากในฮอลลีวูด ใครๆ ก็กลัวเขาน่ะค่ะ” วาไรตีรายงานถ้อยคำที่ดาราคนดังนาม ฮิลตัน ให้สัมภาษณ์แก่แกลเมอร์ ยูเคไวน์สตีนมิได้ตอบคำถามของแกลเมอร์ ยูเค ซึ่งขอคอมเมนต์ไปในช่วงที่สกู๊ปสัมภาษณ์ ปารีส ฮิลตัน อันนี้ยังไม่ได้ถูกนำขึ้นหน้าเว็บ แต่เมื่อ วาไรตี ติดต่อขอความเห็น โฆษกของไวน์สตีนแจ้งปฏิเสธคำกล่าวหาของปารีสไวน์สตีนซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำของลอสแอนเจลิส เคาน์ตี บอกผ่านโฆษกส่วนตัวว่า “เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น” และบอกด้วยว่าเขา “ไม่เคยตะโกนใส่เธอ และไม่เคยเดินตามเธอ”“ท่านปฏิบัติต่อคุณปารีส ฮิลตัน ด้วยความเคารพและสุภาพใจดีอย่างที่สุดเสมอครับ และท่านเชื่อว่าท่านกับคุณปารีส ฮิลตัน มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด” โฆษกของไวน์สตีนบอกวาไรตีอย่างนั้น และบอกด้วยว่า“มีผู้คนเข้าร่วมงาน amfAR เป็นจำนวนมาก เรื่องนี้น่าจะผิด น่าเสียใจที่คุณปารีส ฮิลตันพยายามเข้าสู่แวดวงข่าวโดยใช้ชื่อของท่านกับใช้เรื่องราวที่สร้างแต่งขึ้นมา นับว่าแย่มากครับที่มันง่ายดายเหลือเกินที่จะกล่าวสิ่งต่างๆ ออกมาโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน”ตัวแทนของปารีส ฮิลตัน ในด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อข้อมูลจากฝ่ายไวน์สตีน ซึ่ง วาไรตี ติดต่อขอไปสกู๊ปสัมภาษณ์ที่สาวสวยฮิลตัน ให้แก่แกลเมอร์ ยูเค ออกสู่สาธารณชนในวันเดียวกันกับที่ ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน ถูกศาลลอสแอนเจลิสตัดสินจำคุก 16 ปี ในความผิดที่น่าอนาถใจถึง 3 กระทง ได้แก่ ข่มขืนกระทำชำเรา บังคับขืนใจให้ทำออรัลเซ็กซ์ และบังคับร่วมเพศโดยใช้วัตถุสิ่งของโทษจำคุกดังกล่าวเป็นระลอกที่สอง โดยที่ผ่านมา อดีตผู้ผลิตภาพยนตร์รายยักษ์ของวงการฮอลลีวูด ถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำนิวยอร์กหลังถูกตัดสินว่ากระทำผิดในคดีอาญากรณีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นในปี 2020 และต้องโทษจำคุก 23 ปีในการนี้ ผู้พิพากษาแห่งลอสแอนเจลิสมีคำสั่งว่าโทษจำคุก 16 ปีนี้ จะเริ่มต้นแบบต่อเนื่องทันทีกับโทษจำคุก23 ปีที่ไวน์สตีนต้องชดใช้ความผิดที่รัฐนิวยอร์ก เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเขาต้องใช้อยู่ในคุกไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นิตยสารวาไรตีรายงานอย่างนั้นก่อนที่อาชญากรทางเพศและนักข่มเหงสตรีรายนี้ จะถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกในลอสแอนเจลิส เขาแถลงต่อศาลว่า “ผมยังยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องของเงินทอง ขอได้โปรดอย่าตัดสินให้ผมต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตเลยครับ ผมไม่สมควรจะต้องเผชิญกับโทษทัณฑ์ขนาดนั้น ... ยังมีหลายประเด็นที่ผิดพลาดในคดีนี้ครับ มันไม่มีหลักฐาน ... นี่เป็นการสร้างเรื่องกล่าวหาผม ... ผมขอวิงวอนความเมตตาจากท่านด้วยครับ”