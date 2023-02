อื้ออึง! ภาพดาวเทียมเปิดความอู่ฟู่ “ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชา” ภายใต้ปีก สี จิ้นผิง ขยายตัวคึกคัก CIA เย้ยกลางอากาศ "จีน" ดูไม่พร้อมกับ “ศึกยึดไต้หวัน 2027” ตามคำคุย

เอพีรายงานวันนี้(27 ก.พ)ว่า ผู้อำนวยการ CIA วิลเลียม เบิร์นส์ (William Burns) เปิดใจวิเคราะห์ผ่านรายการคุยข่าววันอาทิตย์(26) ทางสถานี Face the Nation ของ CBS ว่า รัฐบาลสหรัฐฯยังคงต้องยังคงจริงจังต่อความหวังของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในการเข้ายึดไต้หวันถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการเปิดฉากทำสงครามซึ่งก่อนหน้าข่าวกรองสหรัฐฯเคยออกมาเปิดเผยว่า ผู้นำจีนออกคำสั่งให้กองทัพจีน PLA เตรียมความพร้อมในการบุกไต้หวันไม่เกินในปี 2027 แต่อย่างไรก็ตามในการออกมาเปิดเผยล่าสุดของ CIA วานนี้(26) เขากล่าวว่า ดูเหมือนว่าบทเรียนรัสเซียจากสงครามยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ทั้งตัวสีและผู้นำระดับสูงทางการทหารจีนในวันนี้กำลังตั้งข้อสงสัยว่า ปักกิ่งพร้อมที่จะบุกไต้หวันได้ภายในปี 2027 หรือไม่“พวกเรารู้ดีว่าเหมือนกับที่ประกาศผ่านทางสาธารณะว่า ประธานาธิบดีสี ได้สั่งการกองทัพจีน PLA บรรดาผู้นำระดับสูงของกองทัพจีน ให้มีความพร้อมภายในปี 2027 สำหรับการบุกไต้หวัน” เบิร์นกล่าว แต่ย้ำว่า “แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจำเป็นต้องตัดสินใจบุกในปี 2027 หรือปีอื่นๆ”เบิร์นกล่าวว่า “ผมคิดว่าการประเมินของพวกเราอย่างน้อยคือทั้งประธานาธิบดีสีและผู้นำทางการทหารระดับสูงของเขาในวันนี้ต่างกำลังสงสัยเกี่ยวกับว่าพวกเขาจะสามารรถลุล่วงการรุกรานได้หรือไม่”ผู้นำ CIA เปิดเผยผ่านรายการว่า “ผมคิดว่าพวกเขามองไปที่ประสบการณ์ของประธานาธิบดีปูตินในสงครามยูเครน และมันเป็นการสนับสนุนต่อความวิตกสงสัยเหล่านี้” และกล่าวว่า “ดังนั้นผมขอกล่าวว่า ผมคิดว่าความเสี่ยงของสิ่งที่คุณรู้คือศักยภาพของการใช้กำลังเพิ่มมากขึ้นในทศวรรษนี้ที่คุณมีมันก้าวเลยไปสู่ทศวรรษถัดไป”เขาย้ำสำหรับสหรัฐฯว่า “ดังนั้นสิ่งที่ชัดเจนก็คือ พวกเราต้องเฝ้าดูอย่างระมัดระวังให้มาก”ท่ามกลางการรายงานก่อนหน้าสัปดาห์ที่ผ่านมา อ้างอิงจากรอยเตอร์ แหล่งข่าววงในของสหรัฐฯเปิดเผยว่า เพนตากอนมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนทหารสหรัฐฯในไต้หวันในอีกไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อทำการฝึกซ้อมให้กับกองทัพไทเปขณะที่ดูเหมือนฐานทัพจีนแห่งแรกใกล้ไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความก้าวหน้าไปมาก วิทยุเสรีเอเชีย RFA ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(22)ที่ผ่านมาว่า ภาพดาวเทียมล่าสุดเปิดเผยการขยายตัวอย่างน่าประทับใจของฐานทัพเรือเรียม (Ream Naval Base) ของกัมพูชาที่ปักกิ่งให้เงินสร้างและมีข้อตกลงลับเช่านาน 30 ปีเป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมของบริษัท Planet Labs ที่ถ่ายไว้ในวันที่ 28 ม.ค ปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท Maxar Technologies ซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 1 ก.ค ปีที่เป็นระยะเวลาของการเริ่มโครงการ พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดฐานทัพแห่งนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลปักกิ่งภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและรัฐบาลจีนได้เช่าบางส่วนของฐานทัพนาน 30 ปี แต่ทว่าเป็นสิ่งที่ทั้ง 2 ประเทศออกมาปฎิเสธRFA วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณฐานทัพเรียมว่าตลอดแค่ช่วงเวลาครึ่งปีมีสิ่งปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการเคลียร์พื้นที่จำนวนมหาศาลเกิดขึ้นภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ 28 ก.ค พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างใหม่จำนวนหนึ่งปรากฎอยู่ในตอนกลางของฐานทัพ ซึ่งหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะเป็นโรงงานปูนซีเมนต์สำหรับการก่อสร้างของโครงการในอนาคต อ้างอิงจาก ทอม ชูการ์ต (Tom Shugart) นักวิจัยอาวุโสประจำโครงการป้องกันประเทศของศูนยธิงแทงก์เพื่อความมั่นคงอเมริกาใหม่ (Center for a New American Security) ที่มีฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซีนอกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้างท่าเรือใหม่ 2 ท่าเกิดขึ้นสำหรับเรือเฟอร์รีสำหรับการก่อสร้างแต่ไม่ได้ใช้สำหรับเรือรบแต่อย่างใดและแค่ 6 เดือนเท่านั้นแต่กลับพบว่ามีการเคลียร์พื้นที่มหาศาลเกิดขึ้นสำหรับการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใจกลางและทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่ในทางตะวันออกเฉียงใต้มีการเคลียร์พื้นที่ราว 66 เอเคอร์ ส่วนที่อยู่ตรงกลางพบว่ามีการเคลียร์พื้นที่ไป 28 เอเคอร์ หรือคิดเป็น 15% ของพื้นที่ทั้งหมดของฐานทัพเรียม อ้างอิงจากโครงการความริเริ่มความโปร่งใสการเดินทางน้ำเอเชีย(Asia Maritime Transparency Initiative)ประจำศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ (Center for Strategic and International Studies) หรือ CSISนอกจากนี้ยังพบว่ามีการถมทะเลในพื้นที่ทางใต้ของฐานทัพชูการ์ต แสดงความเห็นกับ RFA ว่า “จากทั้งหมดความเร็วและขอบเขตการก่อสร้างนั้นน่าประทับใจ”ทั้งนี้ภายใต้การพัฒนาพบว่า นอกจากปักกิ่งสร้างท่าเรือจีน 2 ท่าแล้ว ปักกิ่งยังช่วยกัมพูชาสร้าง dry dock หรืออู่เรือที่สามารถยกเรือเหนือพื้นเพื่อตรวจสภาพ และ slipway หรือ ทางลาดสำหรับเรือขึ้นบก รวมโรงพยาบาล 1 แห่ง และอาคารไม่กี่หลังรวมไปถึงถนนความวิตกในแง่ความมั่นคงพบว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาตั้งคำถามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างฐานทัพเรือเรียมและสนามบินท่านานาชาติดาราสาครซึ่งตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือไปราว 60 ไมล์และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นรับเที่ยวบินพาณิชย์ได้ในไม่ช้าซึ่งสนามบินแห่งนี้ถือว่ามีรันเวย์ยาวที่สุดของกัมพูชาและสนามบินสร้างโดยทุนจีน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเคยออกมาแสดงความวิตกว่า ปักกิ่งอาจใช้สนามบินดาราสาครสำหรับเครื่องบินรบกองทัพจีนทั้งนี้ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาได้รับเกียรติการเยือนจากเรือรบราชนาวีอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี โดยเรือรบ HMS Spey จอดทอดสมอนาน 5 วันเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 70 ปีระหว่าง 2 ชาติ สื่อ forces รายงานเมื่อวันที่ 18 ก.พว่า เรือรบ HMS Spey ของอังกฤษก่อนหน้าเคยแวะจอดที่กัมพูชามาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1958