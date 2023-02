“ผู้ว่าการฮ่องกง” โปรปักกิ่งจ่อแบน “ทนายต่างชาติ” ห้ามว่าความคดีความมั่นคง ตัดช่องช่วยเจ้าของแอปเปิลเดลี “จิมมี ไล” กงสุลใหญ่สหรัฐฯข้ามเส้นแดงปักกิ่งวิจารณ์ทันที “เสรีภาพโดนกัดกร่อน”

บลูมเบิร์กรายงานวันอังคารที่ 21 ก.พ ว่า รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของ จอห์น ลี ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอแก้ไขกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติฮ่องกงในวันจันทร์(20)ล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวหลังผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี จิมมี ไล (Jimmy Lai) ที่อยู่ในเรือนจำในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นพยายามต้องการหาความชัดเจนว่า เขาสามารถใช้ทีมกฎหมายทนายความชาวอังกฤษในการสู้คดีความมั่นคงของตัวเองในศาลฮ่องกงได้หรือไม่ไลถูกปักกิ่งมองว่าเป็นหัวหน้าอยู่เบื้องหลังการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงปี 2019ฮ่องกงฟรีเพรสซึ่งเป็นสื่อฮ่องกงรายงานวันจันทร์(20)ว่า ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีที่โด่งดังได้ยื่นเรื่องต่อศาลสูงฮ่องกง ร้องขอให้ป้องกันคำสั่งจากรัฐบาลปักกิ่งต่อการใช้ทนายความชาวอังกฤษในคดีของเขาสื่อฮ่องกงรายงานว่า คำร้องยื่นเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้าเกิดขึ้นหลังคำตัดสินของปักกิ่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ให้อำนาจแก่ผู้ว่าการเกาะ จอห์น ลี สามารถตัดสินใจอนุญาตให้มีทนายความต่างชาติเป็นตัวแทนลูกความในคดีความมั่นคงในฮ่องกงได้หรือไม่บลูมเบิร์กรายงานว่า ในปีที่ผ่านมาลีได้ร้องขอการตัดสินใจจากปักกิ่งห้ามทนายความชาวอังกฤษชื่อดัง ทิมโมธี โอเวน (Timothy Owen) เข้าว่าความช่วย จิมมี ไล ในคดีความมั่นคงของเขาทั้งนี้พบว่าโอเวนเป็นทนายความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาชญาวิทยา สาธารณะ และสิทธิมนุษยชน ฮ่องกงฟรีเพรสรายงานว่า ทนายความอังกฤษ โอเวน เคยปรากฎตัวในศาลฮ่องกงก่อนหน้ามาแล้วแต่ด้วยความที่เขาไม่มีคุณสมบัติในการรับการว่าความในฮ่องกงทำให้เขาจำเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเป็นตัวแทนลูกความในศาลฮ่องกง สื่อฮ่องกงรายงานบลูมเบิร์กกล่าวว่า ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (Standing Committee of the National People's Congress) หรือ NPC ออกคำตัดสินให้ศาลฮ่องกงจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าการเกาะก่อนที่จะให้ไฟเขียวทนายความชาวที่มีฐานอยู่ในต่างแดนสามารถร่วมคดีไต่สวนได้ทั้งนี้รัฐมนตรีระดับต่ำกว่าคณะรัฐมนตรีอังกฤษ แอนน์-มารี เทรเวลแยน( Anne-Marie Trevelyan) ด้านอินโดแปซิฟิกภายใต้กระทรวงต่างประเทศอังกฤษในเดือนมกราคมได้พบกับทีมกฎหมายของจิมมี ไล ส่งผลทำให้รัฐบาลฮ่องกงออกมาประท้วงกล่าวหาอดีตเจ้าอาณานิคมอังกฤษยื่นมือแทรกแซงกิจการภายในเกาะขณะเดียวกัน VOA รายงานวันศุกร์(24)ว่า เจ้าหน้าที่การทูตรัฐบาลปักกิ่งประจำฮ่องกงออกมาตำหนิกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำฮ่องกงและมาเก๊าว่า เข้ามาก้าวก่ายกิจการภายในของจีนVOA รายงานว่า ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา กงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำฮ่องกงและมาเก๊า เกร็กกอรี เมย์ (Gregory May) ที่มีภาพลักษณ์ติดดินออกมาวิจารณ์คำตัดสินของรัฐบาลปักกิ่งที่เปิดช่องให้ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงสามารถมีอำนาจห้ามว่าความคดีความมั่นคงซึ่งเป็นคดีสำคัญในศาลฮ่องกงนั้นถือเป็นการกัดกร่อนเสรีภาพและการปกครองตามหลักนิติรัฐของฮ่องกงอย่างเหลือเชื่ออ้างอิงจากสื่อเดลีสตาร์ของมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ 28 ม.คพบว่า กงสุลใหญ่สหรัฐฯกล่าวภายในงานที่ถูกจัดโดยสถาบันธิงแทงก์ ศูนย์เพื่อยุทธศาสตรและการศึกษาระหว่างประเทศ (Centre for Strategic and International Studies) ซึ่งมีฐานในกรุงวอชิงตัน ดีซีทั้งนี้ในคำสั่งของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนไม่ได้แบนการใช้ทนายความต่างชาติ แต่เป็นการให้ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงเข้าแทรกแซงด้วยการที่ต้องให้ศาลฮ่องกงได้รับคำอนุมัติการใช้ทนายความต่างชาติจากเขาเสียก่อนเท่านั้นซึ่งกฎหมายความมั่นคงใหม่ฮ่องกงกลายเป็นสาเหตุใหญ่ของความบาดหมางระหว่างสหรัฐฯและปักกิ่งในประเด็นฮ่องกงVOA รายงานว่า สำนักงานกระทรวงต่างประเทศจีนประจำฮ่องกง (The Ministry of Foreign Affairs Office in Hong Kong ) Guangyuan) แถลงว่า ผู้แทนจีน ลิว กวงหยวน ( Liu Guangyuan)เมื่อไม่นานมานี้ได้พบกับกงสุลใหญ่สหรัฐฯและได้ยื่นประท้วง โดยชี้ว่าไม่เหมาะสมทั้งคำพูดและการกระทำโดยในคำแถลงการณ์จากสำนักงานของกวงหยวนต่อสำนักข่าวเอพีมีใจความว่า“คุณลิวได้ขีดเส้นแดง 3 เส้นต่อกงสุลใหญ่สหรัฐฯและกงสุลสหรัฐฯประจำฮ่องกงที่ห้ามไม่ให้ทำอันตรายต่อความมั่นคงจีน ไม่เข้าแทรกแซงทางการเมืองฮ่องกงและไม่ทำร้ายหรือทำลายความก้าวหน้าของฮ่องกง”