บักกิงแฮมวิตก! “ออสเตรเลีย” มีสิทธิ์ “ปฎิเสธการเสด็จเยือน” ของ “พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” สู่แดนจิงโจ้

เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวานนี้(9 ก.พ)ว่า กลายเป็นที่วิตกหลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียตัดสินใจไม่นำพระฉายาลักษณ์พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ปรากฏบนธนบัตรฉบับละ 5 ดอลลาร์ใหม่หลังจากการเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการของพระองค์ริชาร์ด พาลเมอร์ (Richard Palmer) ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อังกฤษประจำหนังสือพิมพ์เดลีเอ็กซเพรส เปิดเผยว่า ปัจจุบันออสเตรเลียอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แอนโธนี อัลบานีส ที่สนับสนุนให้ออสเตรเลียเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐในอนาคตตเขากล่าวว่า อัลบานีสเคยให้คำมั่นสัญญาว่า เขาจะยังไม่ผลักดันให้มีการจัดการลงประชามติสาธารณรัฐภายในสมัยการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน และยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน แต่ทว่าพาลเมอร์ชี้ว่า ออสเตรเลียสามารถปฎิเสธการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาหากว่ามีการตัดสินใจที่จะปูทางนำแดนดาวน์อันเดอร์ไปสู่การประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐ ถึงแม้ว่าภายใต้เงื่อนไขของความเป็นเครือจักรภพอังกฤษ รัฐบาลอัลบานีสจำเป็นต้องให้การสนับสนุนการเสด็จเยือนของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเดลีเอ็กซเพรสรายงานว่า ในขณะที่ความเคลื่อนไหวการนำออสเตรเลียไปสู่สาธารณะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นโดยมีสัญญาณออกมาจากการเปลี่ยนแปลงภาพบนธนบัตรออสเตรเลียรัฐมนตรีการคลังออสเตรเลีย จิม ชาลเมอร์ส( Jim Chalmers) แสดงการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโดยกล่าวว่า“เป็นโอกาสสำคัญในการยอมรับมรดกพื้นเมืองและประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพวกเรามากขึ้น”อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ปรากฎว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จเยือนออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเวลาถึง 23 ปีแล้วที่ไม่มีพระประมุขอังกฤษเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการความวิตกนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีข่าวว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาจะเสด็จเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของรัชสมัยในเดือนหน้า โดยหมายกำหนดการเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสและเยอรมันอย่างเป็นทางการเป็นที่เข้าใจว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีจะเสด็จเยือนกรุงปารีสในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังเมืองฮัมบูร์กและกรุงเบอร์ลินของเยอรมัน พระองค์จะทรงขึ้นกล่าวภายในรัฐสภาเยอรมันหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามหมายกำหนดการเสด็จเยือนยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากบักกิงแฮมแต่ทว่าไม่ถือเป็นสิ่งผิดปกติ เพราะมักจะมีการยืนยันก่อนหน้าไม่กี่วันก่อนการเสด็จเนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งภายในอังกฤษเป็นที่ฮือฮาไปทั่วระหว่างการปรากฎพระองค์ร่วมกับประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ภายในพระราชวังบักกิงแฮมเมื่อวันพุธ(8) ที่เขาประธานาธิบดีระหว่างสงครามเดินทางเข้าสู่ยุโรปตะวันตกพร้อมกับความหวังและมาพร้อมกับวาทะที่ฮือฮาทั่วโลกว่า(We have freedom, give us wings to protect it) ที่หมายความไปถึงเครื่องบินขับไล่อ้างอิงจากสื่อพีเพิลรายงานว่า พระองค์ทรงตรัสต่อผู้นำยูเครนว่า "พวกเราทั้งหมดล้วนวิตกต่อท่านและคิดถึงประเทศของท่านเป็นเวลายาวนาน ข้าพเจ้าไม่สามารถกล่าวต่อท่านได้" ทั้งนี้พระองค์ทรงหารือร่วมกับประธานาธิบดีเซเลนสกีนาน 30 นาทีพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ยังทรงสร้างความขบขันไปทั่วหลังมีปรากฎรายงานข่าวที่พระองค์ทรงเข้าใกล้ความเป็นสามัญชนเข้าไปทุกทีหลังมีภาพช็อตเด็ด "รอแยล ซ็อก" (Royal sock) อ้างอิงจากเดลีเอ็กซเพรส รายงานวานนี้(9)ว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงสวมถุงพระบาทสีดำที่ขาดเป็นรูโหว่ระหว่างการเสด็จเยือนชุมชนชาวบังกลาเทศที่บริคเลน( Brick Lane )ในวันพุธ(8) และกลายเป็นไวรัลไปทั่ว รวมไปถึงพระองค์ทรงตรัสหยอกล้อกับประชาชนที่เข้าเฝ้าในอีกโอกาสที่มีคนกราบทูลถึงพระราชโอรส "เจ้าชายแฮร์รี" ทำให้ทรงตรัสถามกลับมาว่า "ใครกัน" เป็นที่ครื้นเครงไปทั่ว