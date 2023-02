สนไหม! สาวสิงคโปร์ ‘ขายตด-น้ำที่อาบแล้ว’ ราคาพุ่งโหลละ 7,500 แถม ‘ค่าส่งฟรี’

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเธอระบุว่า เธอตดใส่ขวดเก็บไว้ “เพื่อผู้บริโภค” โดยเฉพาะ และลูกค้าที่ซื้อน้ำซึ่งผ่านการอาบของเธอ

ตอนแรกเธอประกาศขายตดในราคาขวดละ 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ (760 บาท) แต่ปรากฏว่ามีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สนนราคาตอนนี้จึงพุ่งขึ้นไป 10 เท่าตัวอยู่ที่ขวดละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 7,600 บาท

due to high demand for my farts, inventory is running low ! I have to increase the price of my fart soon ! THANKYOU FOR ALL THE CRAAAAAZY SUPPORT !!! ❤️❤️❤️ grab it while you can ! https://t.co/rOBswtubn9— Kiki 💕 Onlyfans (@kiaraakitty) February 3, 2023