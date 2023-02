อื้ออึง!! ตอลิบานขาย “อาวุธเมดอินยูเอสเอ” โจ่งครึ่ม หลังอเมริกาทิ้งไว้ถึง 7.1 พันล้านดอลลาร์

NBC News สื่อสหรัฐฯ รายงานวานนี้ (31 ม.ค.) ว่า หลังกองทัพสหรัฐฯ และนาโต้ต่างถอนกำลังออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อสิงหาคมปี 2021 และเพนตากอนยอมรับว่ามียุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ อยู่ในอัฟกานิสถานหลังตอลิบานเข้าครอบครองมูลค่า 7.1 พันล้านดอลลาร์กลายเป็นคำถามเกิดขึ้นมาหลังมีวิดีโอคลิปกลุ่มติดอาวุธในแคชเมียร์ และจัมมูใช้อาวุธเมดอินยูเอเอ รวมถึงปืนไรเฟิล M4 carbine ปืนไรเฟิลอัตโนมัติ M249 ปืนเชิงยุทธวิธี 509 ปืนพก M1911 ซึ่งอาวุธเหล่านี้ถูกใช้ภายในกองทัพสหรัฐฯ wionews ของอินเดียรายงาน ซึ่งปืนไรเฟิล M4 carbine ขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่ทหารอเมริกันใช้ในอัฟกานิสถานสื่ออินเดียชี้ว่า เชื่อว่าอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุนปืนจำนวนมากที่ทิ้งในอัฟกานิสถานถูกขายอย่างเปิดเผยโดยตอลิบาน และกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานซื้ออาวุธเหล่านี้ รวมไปถึงกระสุนและนำข้ามพรมแดนเข้ามาในหุบเขาแคชเมียร์ซึ่งมีกระสุนบางส่วนที่คล้ายกับของปืนไรเฟิล M4 carbine ถูกพบโดยกองกำลังเจ้าหน้าที่อินเดียในปฏิบัติการเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ในเขตแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของอินเดียกล่าวเปิดเผยแก่ NBC News ว่า กลุ่มติดอาวุธ Jaish-e-Mohammad (JeM) หรือ Lashkar-e-Taiba (LeT) ในทวิตเตอร์ที่โพสต์ปีที่แล้ว ตำรวจอินเดียแถลงว่าสามารถยึดปืนไรเฟิล M4 carbine ได้จากสมาชิกกลุ่มติดอาวุธ JeM 2 คน หลังเกิดการปะทะสื่ออินเดียรายงานว่า นักวิเคราะห์ทางการทหารในอินเดียมักคาดการณ์ว่า อาวุธและกระสุนจะตกอยู่ในมือกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการจากปากีสถาน อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอินเดีย พบว่า มีสมาชิกก่อการร้ายต่างชาติ 85 คน อยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ซึ่งคนเหล่านี้ล้วนถืออาวุธไรเฟิลของพวกอเมริกันเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอินเดียเชื่อว่า ปืนไรเฟิล ปืนพก ระเบิดนั้นถูกส่งข้ามพรมแดนเข้ามาด้วยโดรน และมีหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่อินเดียสามารถสกัดไว้ได้ทันที่พรมแดนWionnews รายงานว่า ส่งผลทำให้ตำรวจของแคชเมียร์ และจัมมูเป็นหน่วยแรกของอินเดียที่ใช้ปืนไรเฟิลอเมริกัน Sig Sauer 716 และปืนพกอเมริกัน Sig Sauer MPX รุ่น 9 มม.สื่อ foreignpolicy รายงานเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ปีที่แล้ว เพนตากอนคาดการณ์ว่า ยุทโธปกรณ์สหรัฐฯ 7.12 พันล้านดอลลาร์ของกองกำลังอัฟกานิสถาน ANDSF นั้นอยู่ในสถานะซ่อมที่แตกต่างออกไป หนึ่งในเจ้าหน้าที่ตอลิบานอ้างว่า ทางกลุ่มเข้าครอบครองอาวุธเบาสหรัฐฯ ร่วม 300,000 ชิ้น อาวุธหนัก 26,000 ชิ้น และยานยนต์ทางการทหารอีก 61,000 คันโฆษกกองกำลังอินเดียในเมืองศรีนาการ์ เมืองเอกของแคชเมีย กล่าวให้สัมภาษณ์ NBC News ว่า ทางกลุ่มติดอาวุธ JeM และกลุ่ม LeT ใช้อัฟกานิสถานเป็นที่ฝึกซ้อม“มันปลอดภัยที่จะสันนิษฐานว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงอาวุธที่ถูกทิ้งไว้”โจนาธาน ชโรเดน (Jonathan Schroden) ผู้อำนวยการโครงการต่อต้านภัยคุกคามและความท้าทาย (Countering Threats and Challenges Program) ประจำศูนย์เพื่อการวิเคราะห์ทางนาวี (Center for Naval Analyses) ซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าววิเคราะห์ว่า เชื่อว่าอาวุธล้ำสมัยของสหรัฐฯ ที่ตกอยู่ในมือกลุ่มติดอาวุธจะไม่เปลี่ยนความสมดุลทางอำนาจในความขัดแย้งแคชเมียร์แต่เขากล่าวว่า "เมื่อบวกกับความต้องการเงินของกลุ่มตอลอบานและเครือข่ายลักลอบสิ่งผิดกฎหมายที่ยังคงอยู่ สต๊อกไพล์มหาศาลนี้ถือเป็นภัยคุกคามอย่างมากต่อผู้เล่นระดับภูมิภาคเป็นเวลาหลายปี"